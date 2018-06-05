



无论是大黄蜂化身的甲壳虫车型（红蜘蛛的模样也和正传不太一样）还是预告片中女主和大黄蜂互动的感觉，和正传相对比，电影《大黄蜂》的风光和TV动画G1比较接近，比较照顾女性观众。

影片背景设定在上世纪80年代，躲藏在破旧车库中的大黄蜂走的是萌系路线，俨然一副“小黄蜂”的可爱设定，它在预告片中与一位年轻的机械师女孩偶遇，人机之间产生情感联系。