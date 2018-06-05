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变形金刚新作《大黄蜂》曝中字预告！

萌系大黄蜂偶遇少女 派拉蒙积极拓展变形金刚宇宙

2018-06-05 15:32:29 来源：Mtime时光网

影片将于今年12月21日在北美地区上映，大黄蜂又萌又帅，似乎更接近TV动画。
       

《大黄蜂》海报

时光网讯 派拉蒙公司打造“变形金刚”系列的第六部电影《大黄蜂》曝光首款先导中字预告。

　　影片背景设定在上世纪80年代，躲藏在破旧车库中的大黄蜂走的是萌系路线，俨然一副“小黄蜂”的可爱设定，它在预告片中与一位年轻的机械师女孩偶遇，人机之间产生情感联系。

　　无论是大黄蜂化身的甲壳虫车型（红蜘蛛的模样也和正传不太一样）还是预告片中女主和大黄蜂互动的感觉，和正传相对比，电影《大黄蜂》的风光和TV动画G1比较接近，比较照顾女性观众。

先害羞躲在墙角

遭遇少女摸脸杀

和少女互动非常多

        《大黄蜂》是“变形金刚”宇宙的衍生电影，也是该系列的第六部电影，由《魔弦传说》导演塔拉维斯·奈特打造，海莉·斯坦菲尔德携手WWE巨星约翰·塞纳领衔主演，将于今年12月21日在北美地区上映。

         预告末尾海莉给大黄蜂听的歌是Rick Astley在1987年推出的热门单曲 - Never Gonna Give You Up。

红蜘蛛现身！

大黄蜂战斗形态


水形物语之大黄蜂？

   编辑：日灼

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 大黄蜂 变形金刚
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大黄蜂

大黄蜂 (2018)

0.0

导演：塔拉维斯·奈特

主演：海莉·斯坦菲尔德

塔拉维斯·奈特

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Travis Knight

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