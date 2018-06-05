2018-06-05 15:32:29 来源：Mtime时光网
《大黄蜂》海报
编辑：日灼
导演：塔拉维斯·奈特
主演：海莉·斯坦菲尔德
Travis Knight
Hailee Steinfeld
John Cena
验证码：
HBFTV
3分钟前
此处应该有掌声！Pia!(ｏ ‵-′)ノ”(ノ﹏<。)！Pia!(ｏ ‵-′)ノ”(ノ﹏<。)！Pia!(ｏ ‵-′)ノ”(ノ﹏<。)！
yuyuedamao
6分钟前
应该不是同一个世界吧？ 否则这么早就有变形金刚的存在，那变一的剧情 军方就不至于那么惊讶了吧
陈为为
这才是红蜘蛛的模样嘛
猴子爱吃西蓝花
9分钟前
哈哈哈，最后播放的居然是Never Gonna Give You Up这首歌，好老派啊！
成恩哟
14分钟前
人机恋，可以的
7223939
20分钟前
红蜘蛛的变型太帅了。
这年头感情全是走私货
24分钟前
一股人机恋的感觉 恶心 大黄蜂你呀对得起山姆吗
Catman_Mars
32分钟前
这才像话嘛，终于摆脱卖拷贝了
Lucien2062111
35分钟前
大黄蜂和红蜘蛛以G1原版形象回归真令人激动！变形金刚里的机器人是有着不同个性的有趣角色，在卖拷贝的镜头下统统变成没灵魂的爆破废铁，希望这位导演能拍出人与机器的真情流动，还原G1的真谛
蒙0000069
卖拷贝的5部曲我只记住了第一部，其他的根本没记住1拍的什么东西，一堆金属乱撞，乱七八糟的懒的看··
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