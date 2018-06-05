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道具假钞被指违法，香港资深道具师获刑

事件引发业界争议 曾用于"树大招风"拍摄

2018-06-05 15:57:34 来源：Mtime时光网

道具假钞被指太像真钞，两名香港道具师被判刑。


　　时光网讯 5月31日，香港两名电影道具师因保管道具假钞被判刑，事件引发香港电影界的争论。

　　这些道具假钞为香港资深道具师张伟全负责，曾用于电影《树大招风》《迷城》等。被判刑的另一人为张伟全的朋友罗润霖，9996张面值1000港币的道具钞票假钞在他的家中被警察搜查发现，系早前从张伟全处借到用于微电影拍摄。两人被判入狱四个月，缓刑两年。

（图片来自网络）

　　在判决中，法官认定尽管道具假钞上引有“道具”、“Props（道具）”的字样，但需仔细辨认才可发现，因此判定属于“流通伪制钞票”。尽管没有任何证据显示他们有用于流通的意图。

《树大招风》演员及剧组成员去年在香港电影金像奖上。近日两名与该片相关的人因持有假钞被判缓刑，被告说这些假钞只是道具。

　　事件发生后，引发业界震动。香港电影工作者总会在一份声明中称，该宣判“在全球电影业界史无前例”。

　　香港电影美术学会担忧当地有关该行业的法律极为过时，“处处灰色地带，令从业人员极为容易陷入犯法陷阱”；“政府不但没有尽力疏解上述的真正问题所在，最后更把问题及责任推回电影业界及从业人员身上，令业界非常担忧和困扰”。

　　张伟全在自辩时表示，美术组会根据导演要求制作道具钞票蓝本，导演满意后再找印刷厂印制，道具组仅需将道具钞票运往片场或储存，向政府部门申请批准则由制片部负责。他一直以为道具钞票是合法的，不知道储存、运送及处理道具钞票需申请。  　　

　　香港电影工作者总会永远荣誉会长吴思远曾以辩方证人身份被传召，他表示入行50年，从不知道使用道具钞票是需要向金管局申请的：“为拍电影藏有道具纸币而被警方起诉，不单只在香港，我相信是全世界闻所未闻的。”电影发展局主席马逢国也曾向他表示不知道需要申请。

　　而这些质疑抱怨声的背后，是新世纪以来港片的没落。繁琐暧昧的法律是在保护香港电影产业，还是阻拦了香港电影的发展？

　　不过也有电影界人士对警方做法表示支持。一位香港电影记者表示，这仅仅是当地电影人无法顺利获得当地官僚机构许可，就试图走捷径绕过去的最新例子。他说，有些人无法获得官方的封路许可，甚至直接在道路上拍摄追车镜头。

《尖峰时刻2》

　　因道具假钞而引发的犯罪事件，在全球已不是第一次发生。另一个著名案例发生在《尖峰时刻2》的拍摄片场，一处电影情节需要1亿美元的假钞，这些假钞由好莱坞一家大型道具公司负责准备。

　　但这些钞票却被一些路人拿到，并被试图在商店流通。美国政府特工迅速介入，道具假钞的负责公司遭到起诉。

《英雄本色》经典场面。小马哥小心违法哟

   编辑：sasa

关键词： 假钞 树大招风 香港 道具 法律
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