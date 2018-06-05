动画电影《吃货宇宙》今日发布面食明星拍摄现场的NG彩蛋以及萌宠主创“公交车”版海报。





海报画面热闹非凡，众多美食明星挤在公交车里，仿佛是在奔赴某场旅程。NG特辑可谓脑洞大开、笑料不断！视频中，导演方便面方咔咔质问执行导演蒸包包墩墩道具穿帮的问题，“捅娄子专业户”包墩墩以预算超支为要挟将错就错。同时，“最佳NG王”也在片段中产生。

精彩爆笑彩蛋NG 1：酸黄瓜之争





导演方咔咔对完美星球中不完美的列队演出向现场执行导演包墩墩提出质疑，两人因哪只脚踩的酸黄瓜而引发“争执”，赤裸裸的道具穿帮问题被包墩墩用预算限制硬生生忽略，甚至把导演方咔咔逼到破骂脏话，令人哭笑不得！

精彩爆笑彩蛋NG 2：男主演的意外





副导演包墩墩同时也是男主，但演技时常不在线。他与饺子一毛钱的感情戏NG不断，不是忘记台词，就是记错动作，气得导演方咔咔直跳脚！另一个让人捧腹的片段，依然来自包墩墩。包墩墩身形肥胖，穿着一条笼屉做的裤子。





拍摄过程中，包墩墩演绎摔倒动作时，裤子掉了下来，险些走光……一毛钱憋不住大笑起来，现场一片欢乐。电影中以呆萌形象示人的包墩墩，在拍摄现场也没有摆脱被一毛钱嘲笑的命运，也是非常的无奈！





精彩爆笑彩蛋NG 3：喇叭泄露导演的秘密





为了经省经费，方咔咔在片中也饰演了一个角色，其中一场戏是与烧麦奶奶的摔倒动作场面。拍摄现场，方咔咔的大喇叭因为撞击触发了开关，自动播放起了录音：“收废品、旧家电、洗衣机……”不知道导演的大喇叭是去哪里买的？







