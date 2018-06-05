《因与缘》的故事将围绕河正宇、朱智勋和金香奇饰演的三位阴间使者展开，定档8月1日在韩国上映。













作为与《罪与罚》套拍的续集，《因与缘》此前曾因出演演员吴达洙和崔日华的性骚扰丑闻，而在后期制作阶段亮起红灯。最终片方做出了换演员重新拍摄的决定，并且在今年4月已经正式开始重拍。





虽然重拍势必会增加成本，但鉴于前集《罪与罚》在本土和海外的票房表现都十分出色，以至于该片两集的成本已大部分回收，所以重拍对于影片最终的盈利并不会产生太大的影响。目前《因与缘》仍在进行后期制作。

编辑：ruo