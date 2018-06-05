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《与神同行：因与缘》韩国定档曝海报

河正宇领衔现身焦土 面色凝重暗示艰辛之旅

2018-06-05 17:59:22 来源：Mtime时光网

《因与缘》的故事将围绕河正宇、朱智勋和金香奇饰演的三位阴间使者展开，定档8月1日在韩国上映。
　　时光网讯 乐天娱乐今日宣布《与神同行2：因与缘》定档今年8月1日在韩国上映，同时还曝光了影片的首张先导海报。河正宇领衔的三位阴间使者在阴影中现身，面色凝重的他们身后是一片焦土，暗示了续集中的阴间之旅似乎并不轻松。

　　《与神同行2：因与缘》是2018年首部千万人次电影《与神同行：罪与罚》的续集，两部影片套拍完成。后者于2017年12月正式在韩国上映，最终累计观影人次达到1441万，仅次于《鸣梁海战》（1700万人次）位列韩国历年票房榜第二位。

　　《罪与罚》的故事围绕车太贤饰演的消防员因公殉职后在阴间接受审判展开，但续集中车太贤将不再出现，故事将围绕河正宇、朱智勋金香奇饰演的三位阴间使者展开，讲述在约定转世的最后第49次审判来临之时，三位阴间使者见到了知晓他们千年前往事的神，而后在阴间和阳间，穿越过去与现在找寻遗失的神秘之缘的故事。

　　作为与《罪与罚》套拍的续集，《因与缘》此前曾因出演演员吴达洙和崔日华的性骚扰丑闻，而在后期制作阶段亮起红灯。最终片方做出了换演员重新拍摄的决定，并且在今年4月已经正式开始重拍。

　　虽然重拍势必会增加成本，但鉴于前集《罪与罚》在本土和海外的票房表现都十分出色，以至于该片两集的成本已大部分回收，所以重拍对于影片最终的盈利并不会产生太大的影响。目前《因与缘》仍在进行后期制作。

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 与神同行 因与缘 韩国电影 海报
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