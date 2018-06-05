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冯巩亮相自导自演《幸福马上来》首映

缝六针仍上阵拍动作戏 牛莉贾玲赞其敬业

2018-06-05 19:28:39 来源：Mtime时光网

冯巩亮相自导自演《幸福马上来》在京首映，冯巩腿上缝六针，仍亲身上阵动作戏，敬业精神令人佩服，他还现场爆料幕后拍摄趣事，“在重庆拍了50多天戏，吃了70多顿火锅”。
       

《幸福马上来》发布会

时光网讯 冯巩执导并主演的动作喜剧电影《幸福马上来》，6月5日在京举行新闻发布会。该片是冯巩时隔十年再执导筒的作品，主创阵容的挑选颇为用心。不光邀请了牛莉巩汉林郭冬临等老牌喜剧大咖，还加入了岳云鹏贾玲白凯南等新生代喜剧人，新兴喜剧天团与老牌喜剧大咖，这个搭配看起来就已经让观众有笑出腹肌的冲动了！崔俊杰导演爆料，冯巩腿上缝了六针仍亲身上阵动作戏，敬业精神令人佩服。冯巩透露他十分享受在重庆拍戏，“我们拍了50多天戏，我吃了70多顿火锅。”

冯巩腿上缝六针 仍亲身上阵动作戏
“在重庆拍了50多天戏，吃了70多顿火锅”

     

《幸福马上来》终极预告

此次的发布会曝光了电影《幸福马上来》的终极预告片，冯巩挑战动作戏的画面首次在观众面前曝光，许多诸如高空跳楼、极速追车等惊险刺激的场面，另观众大呼意外。同为该片导演的崔俊杰也来到了北京首映礼发布会现场，分享拍摄过程中的幕后故事。“电影本来没有动作戏，冯巩老师说要加动作戏，我本来是担心的，但是拍摄之后冯巩老师的敬业程度和动作戏的完成度，让我十分惊讶”。

       在拍摄一场跳楼救人的戏份时，直到拍摄完成后，崔俊杰导演才发现冯巩腿上渗出了血，原来三天前他到医院做过一场小手术缝了六针，后来瞒着剧组人员带伤拍摄，冯巩的敬业精神引来众主创连声称赞。《幸福马上来》全程在重庆拍摄，冯巩现场爆料说“我们拍了50多天戏，我吃了70多顿火锅。”他还将电影比做火锅，将演员比作食材，“白凯南像苦瓜、贾玲像宽粉，方清平像鹌鹑蛋”，令现场欢笑声四起。

冯巩工作太敬业遭众星齐“吐槽”
老搭档牛莉回忆往事 “春晚前改词吓死我”

       在众主创上台互动的环节，大家纷纷谈起与冯巩合作拍戏的感受，对作品要求颇高的冯巩却遭到了众星的“吐槽”。贾玲和白凯南在现场说到早年和冯巩演戏的故事，当时对于冯巩提的严要求感到不安，但到今天却觉得那是成长过程中最重要的部分。

       冯巩则回应道，对贾玲包括张小斐，在关键时刻都是大义灭亲的，多次让她们在自己的作品中饰演打酱油的角色，然而只有经过多次演技的磨练才会有之后的快速成长，他表示对贾玲和张小斐在电影《幸福马上来》中的表现非常满意，之后还会继续邀请她们参演自己的电影。

       “有一次在春晚开播之前，冯巩老师临时改台词，我都吓死了。”作为冯巩的老搭档牛莉，“吐槽”起冯巩也毫不留情，在影片中牛莉饰演冯巩的妻子，抱怨电影里冯巩饰演的角色老马对任何人都好，对自己的老婆总是亏欠，甚至打趣表示如果是在戏外更愿意选择做他的朋友，尽管戏里戏外频繁“吐槽”冯巩，牛莉仍旧表示她对冯巩的创作态度佩服不已。

       据悉，电影《幸福马上来》将于6月8日登陆全国院线。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 幸福马上来 首映 冯巩 贾玲 牛莉 白凯南 巩汉林
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