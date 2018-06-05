冯巩亮相自导自演《幸福马上来》在京首映，冯巩腿上缝六针，仍亲身上阵动作戏，敬业精神令人佩服，他还现场爆料幕后拍摄趣事，“在重庆拍了50多天戏，吃了70多顿火锅”。





冯巩腿上缝六针 仍亲身上阵动作戏

“在重庆拍了50多天戏，吃了70多顿火锅”













冯巩工作太敬业遭众星齐“吐槽”

老搭档牛莉回忆往事 “春晚前改词吓死我”





在众主创上台互动的环节，大家纷纷谈起与冯巩合作拍戏的感受，对作品要求颇高的冯巩却遭到了众星的“吐槽”。贾玲和白凯南在现场说到早年和冯巩演戏的故事，当时对于冯巩提的严要求感到不安，但到今天却觉得那是成长过程中最重要的部分。









“有一次在春晚开播之前，冯巩老师临时改台词，我都吓死了。”作为冯巩的老搭档牛莉，“吐槽”起冯巩也毫不留情，在影片中牛莉饰演冯巩的妻子，抱怨电影里冯巩饰演的角色老马对任何人都好，对自己的老婆总是亏欠，甚至打趣表示如果是在戏外更愿意选择做他的朋友，尽管戏里戏外频繁“吐槽”冯巩，牛莉仍旧表示她对冯巩的创作态度佩服不已。





编辑：隐饮