时光网讯
由冯巩
执导并主演的动作喜剧电影《幸福马上来》
，6月5日在京举行新闻发布会。该片是冯巩时隔十年再执导筒的作品，主创阵容的挑选颇为用心。不光邀请了牛莉
、巩汉林
、郭冬临
等老牌喜剧大咖，还加入了岳云鹏
、贾玲
、白凯南
等新生代喜剧人，新兴喜剧天团与老牌喜剧大咖，这个搭配看起来就已经让观众有笑出腹肌的冲动了！崔俊杰
导演爆料，冯巩腿上缝了六针仍亲身上阵动作戏，敬业精神令人佩服。冯巩透露他十分享受在重庆拍戏，“我们拍了50多天戏，我吃了70多顿火锅。”
冯巩腿上缝六针 仍亲身上阵动作戏
“在重庆拍了50多天戏，吃了70多顿火锅”
此次的发布会曝光了电影《幸福马上来》
的终极预告片，冯巩挑战动作戏的画面首次在观众面前曝光，许多诸如高空跳楼、极速追车等惊险刺激的场面，另观众大呼意外。同为该片导演的崔俊杰也来到了北京首映礼发布会现场，分享拍摄过程中的幕后故事。“电影本来没有动作戏，冯巩老师说要加动作戏，我本来是担心的，但是拍摄之后冯巩老师的敬业程度和动作戏的完成度，让我十分惊讶”。
在拍摄一场跳楼救人的戏份时，直到拍摄完成后，崔俊杰导演才发现冯巩腿上渗出了血，原来三天前他到医院做过一场小手术缝了六针，后来瞒着剧组人员带伤拍摄，冯巩的敬业精神引来众主创连声称赞。《幸福马上来》
全程在重庆拍摄，冯巩现场爆料说“我们拍了50多天戏，我吃了70多顿火锅。”他还将电影比做火锅，将演员比作食材，“白凯南像苦瓜、贾玲像宽粉，方清平像鹌鹑蛋”，令现场欢笑声四起。
冯巩工作太敬业遭众星齐“吐槽”
老搭档牛莉回忆往事 “春晚前改词吓死我”
在众主创上台互动的环节，大家纷纷谈起与冯巩合作拍戏的感受，对作品要求颇高的冯巩却遭到了众星的“吐槽”。贾玲和白凯南在现场说到早年和冯巩演戏的故事，当时对于冯巩提的严要求感到不安，但到今天却觉得那是成长过程中最重要的部分。
冯巩则回应道，对贾玲包括张小斐，在关键时刻都是大义灭亲的，多次让她们在自己的作品中饰演打酱油的角色，然而只有经过多次演技的磨练才会有之后的快速成长，他表示对贾玲和张小斐在电影《幸福马上来》
中的表现非常满意，之后还会继续邀请她们参演自己的电影。
“有一次在春晚开播之前，冯巩老师临时改台词，我都吓死了。”作为冯巩的老搭档牛莉，“吐槽”起冯巩也毫不留情，在影片中牛莉饰演冯巩的妻子，抱怨电影里冯巩饰演的角色老马对任何人都好，对自己的老婆总是亏欠，甚至打趣表示如果是在戏外更愿意选择做他的朋友，尽管戏里戏外频繁“吐槽”冯巩，牛莉仍旧表示她对冯巩的创作态度佩服不已。
编辑：隐饮