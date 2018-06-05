时光网讯
7月13日，姜文
新片《邪不压正》
将在全国公映。今日片方曝光一款“Hidden man”海报，影片中的三位关键人物终于首现真容。
彭于晏
与廖凡
各自为营亮出拳脚，北平城里的一场酣战呼之欲出。而此前最为神秘的、由姜文
饰演的蓝青峰则立于两人之上，运筹帷幄。
三位男主演同框荷尔蒙冲破屏幕，堪称身段过硬、演技过硬、口碑过硬的“硬核三人组” 。
硬碰硬！“李小龙”闯入间谍之城 民国特工乱世复仇
6月5日，《邪不压正》
发布一款“Hidden man”海报，同时曝光6张全新剧照。头戴礼帽吞云吐雾的姜文，脸上虽带着笑容却露出一丝狠相，一个精于筹谋的名流形象赫然眼前。
彭于晏
身着布衫眼神凌厉，廖凡则神情挑衅，两人依次立于姜文之下拳脚相向。据悉，彭于晏饰演的李天然，和廖凡饰演的朱潜龙师出同门，却结下血海深仇。
若干年后，李天然在美特训练变身“李小龙”，领受任务归国，同时也为私仇而来。此时，杀害师父满门的朱潜龙已晋升为北平城警察局局长，二人之间一场“硬碰硬”的激战风雨欲来。
北平日军临城、华洋混杂、特务横行，各方势力暗流涌动。李天然如同一颗石子投进湖面，激起千层波浪；又如一枚棋子仓皇而入，搅乱一盘棋局。
是单刀赴会涤荡江湖的英豪？还是受人摆布的小卒？一场博弈，有人布局，有人破局，谁主沉浮？扑朔迷离。
此前由姜文
饰演的蓝青峰信息寥寥，除了其前朝武人的身份之外一无所知，颇为神秘。全新曝光的剧照中能看出一丝端倪：姜文一面揽着廖凡的肩膀，似乎有所密谋；一面与彭于晏在深夜促膝。
与交上世仇的两人都来往密切，且颇得两人信任。难道蓝青峰才是幕后设局之人？阴谋、算计、恩怨、激战，三个男人在北平屋顶世界之上各自为营，波云诡谲的乱世，一场生死相搏的酣战呼之欲出。
强遇强！彭于晏对姜文“又爱又恨” 廖凡：他永远要更好的
姜文、彭于晏、廖凡三位“燃并man”的爷们儿集体亮相，堪称身段过硬、演技过硬、口碑过硬的“硬核三人组”。强强相遇，这溢出屏幕的荷尔蒙气息并非轻易造就，网友纷纷表示被“帅到腿软”。
据悉，彭于晏和廖凡为了出演《邪不压正》
专程进入训练营习武。彭于晏直言对姜文导演“又爱又恨” 。
李天然是北京人，又是“练家子”，为了这个角色，彭于晏苦练北京话，每天读故事发给导演，自嘲“每天都像在说rap”。面对追求极致的姜文，重拍十几条是常事，让彭于晏不断刷新自己的极限。
《让子弹飞》
之后再次出演姜文电影的廖凡，在片中与李天然双雄对决。应对起姜文导演的非典型拍戏法也有些心得：“最新修改的台词还没打出来呢，这场戏就拍完了。他需要的就是你没设想过的，被他记录下来，姜文导演永远希望你有更好的表现。”
距离7月13日《邪不压正》
全国公映还有一月有余。至亲与世仇、阴谋与救赎，危城之中杀机遍布，恩仇之间敌我难分。这部万众期待的新片，势必燃起暑期档狂潮。
编辑：飒飒