网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《邪不压正》曝新海报&剧照姜文身份露端倪

或为幕后大BOSS？与世仇二人皆交往甚密

2018-06-05 20:23:40 来源：Mtime时光网

姜文自导自演《邪不压正》曝光一款“Hidden man”海报，影片中的三位关键人物终于首现真容。
　　时光网讯 7月13日，姜文新片《邪不压正》将在全国公映。今日片方曝光一款“Hidden man”海报，影片中的三位关键人物终于首现真容。

定档预告

　　彭于晏廖凡各自为营亮出拳脚，北平城里的一场酣战呼之欲出。而此前最为神秘的、由姜文饰演的蓝青峰则立于两人之上，运筹帷幄。

　　三位男主演同框荷尔蒙冲破屏幕，堪称身段过硬、演技过硬、口碑过硬的“硬核三人组” 。

硬碰硬！“李小龙”闯入间谍之城  民国特工乱世复仇

　　6月5日，《邪不压正》发布一款“Hidden man”海报，同时曝光6张全新剧照。头戴礼帽吞云吐雾的姜文，脸上虽带着笑容却露出一丝狠相，一个精于筹谋的名流形象赫然眼前。

　　彭于晏身着布衫眼神凌厉，廖凡则神情挑衅，两人依次立于姜文之下拳脚相向。据悉，彭于晏饰演的李天然，和廖凡饰演的朱潜龙师出同门，却结下血海深仇。

　　若干年后，李天然在美特训练变身“李小龙”，领受任务归国，同时也为私仇而来。此时，杀害师父满门的朱潜龙已晋升为北平城警察局局长，二人之间一场“硬碰硬”的激战风雨欲来。

　　北平日军临城、华洋混杂、特务横行，各方势力暗流涌动。李天然如同一颗石子投进湖面，激起千层波浪；又如一枚棋子仓皇而入，搅乱一盘棋局。

　　是单刀赴会涤荡江湖的英豪？还是受人摆布的小卒？一场博弈，有人布局，有人破局，谁主沉浮？扑朔迷离。

　　此前由姜文饰演的蓝青峰信息寥寥，除了其前朝武人的身份之外一无所知，颇为神秘。全新曝光的剧照中能看出一丝端倪：姜文一面揽着廖凡的肩膀，似乎有所密谋；一面与彭于晏在深夜促膝。

　　与交上世仇的两人都来往密切，且颇得两人信任。难道蓝青峰才是幕后设局之人？阴谋、算计、恩怨、激战，三个男人在北平屋顶世界之上各自为营，波云诡谲的乱世，一场生死相搏的酣战呼之欲出。

强遇强！彭于晏对姜文“又爱又恨”  廖凡：他永远要更好的

　　姜文、彭于晏、廖凡三位“燃并man”的爷们儿集体亮相，堪称身段过硬、演技过硬、口碑过硬的“硬核三人组”。强强相遇，这溢出屏幕的荷尔蒙气息并非轻易造就，网友纷纷表示被“帅到腿软”。

　　据悉，彭于晏和廖凡为了出演《邪不压正》专程进入训练营习武。彭于晏直言对姜文导演“又爱又恨” 。

　　李天然是北京人，又是“练家子”，为了这个角色，彭于晏苦练北京话，每天读故事发给导演，自嘲“每天都像在说rap”。面对追求极致的姜文，重拍十几条是常事，让彭于晏不断刷新自己的极限。

　　《让子弹飞》之后再次出演姜文电影的廖凡，在片中与李天然双雄对决。应对起姜文导演的非典型拍戏法也有些心得：“最新修改的台词还没打出来呢，这场戏就拍完了。他需要的就是你没设想过的，被他记录下来，姜文导演永远希望你有更好的表现。”

　　距离7月13日《邪不压正》全国公映还有一月有余。至亲与世仇、阴谋与救赎，危城之中杀机遍布，恩仇之间敌我难分。这部万众期待的新片，势必燃起暑期档狂潮。

   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 邪不压正 姜文 剧照 彭于晏
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

邪不压正

邪不压正 (2018)

0.0

导演：姜文

主演：姜文 彭于晏

姜文

姜文

Wen Jiang

职业：导演 | 编剧
彭于晏

彭于晏

Eddie Peng

职业：演员
廖凡

廖凡

Fan Liao

职业：演员
显示更多∨

会员评论 (2)

发表

本周热读

1

毕志飞给电影局写信控诉豆瓣"黑幕"

称《逐梦演艺圈》被评2.0分是给国家"丢脸"

5
毕志飞认为：“我是电影学院硕士、北大博士、国家公派赴..
2

大型中年怀旧专场：让我再过一次儿童节

童年电影全集合！开启儿时记忆大门

这是我们的童年，也是中国儿童电影的文艺高峰。
3

《阿Q正传》赴戛纳，《红高粱》捧金熊

改革开放四十周年中国电影大事记（1978~1987）

改革市场体制、改革电影语言，开放国门、开放思想，伴随..
4

传统水墨风！张艺谋《影》首发预告片

超过50个正片镜头曝光 邓超孙俪怒目而视

张艺谋新片《影》首发80秒预告片，超过50个正片镜头曝光..
5

三头王现身!《阿修罗》定档7.13曝预告

让我们捧着一颗被奇幻伤了的心，拭目以待

奇幻电影《阿修罗》今日发布定档预告片，正式公布该片最..

查看更多