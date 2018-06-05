姜文自导自演《邪不压正》曝光一款“Hidden man”海报，影片中的三位关键人物终于首现真容。









三位男主演同框荷尔蒙冲破屏幕，堪称身段过硬、演技过硬、口碑过硬的“硬核三人组” 。





硬碰硬！“李小龙”闯入间谍之城 民国特工乱世复仇













若干年后，李天然在美特训练变身“李小龙”，领受任务归国，同时也为私仇而来。此时，杀害师父满门的朱潜龙已晋升为北平城警察局局长，二人之间一场“硬碰硬”的激战风雨欲来。





北平日军临城、华洋混杂、特务横行，各方势力暗流涌动。李天然如同一颗石子投进湖面，激起千层波浪；又如一枚棋子仓皇而入，搅乱一盘棋局。





是单刀赴会涤荡江湖的英豪？还是受人摆布的小卒？一场博弈，有人布局，有人破局，谁主沉浮？扑朔迷离。









与交上世仇的两人都来往密切，且颇得两人信任。难道蓝青峰才是幕后设局之人？阴谋、算计、恩怨、激战，三个男人在北平屋顶世界之上各自为营，波云诡谲的乱世，一场生死相搏的酣战呼之欲出。





强遇强！彭于晏对姜文“又爱又恨” 廖凡：他永远要更好的





姜文、彭于晏、廖凡三位“燃并man”的爷们儿集体亮相，堪称身段过硬、演技过硬、口碑过硬的“硬核三人组”。强强相遇，这溢出屏幕的荷尔蒙气息并非轻易造就，网友纷纷表示被“帅到腿软”。









李天然是北京人，又是“练家子”，为了这个角色，彭于晏苦练北京话，每天读故事发给导演，自嘲“每天都像在说rap”。面对追求极致的姜文，重拍十几条是常事，让彭于晏不断刷新自己的极限。













编辑：飒飒