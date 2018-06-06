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终于！华纳要拍莱托版"小丑"独立影片

探索更多"自杀小队"角色 与杰昆版本不冲突

2018-06-06 08:44:15 来源：Mtime时光网

华纳正在开发《自杀小队》中杰瑞德·莱托所饰版的“小丑”独立电影，和此前定下由杰昆·菲尼克斯饰演的非DCEU中“小丑起源”电影互无关联，都在发展，不过不知道哪一部会先拍出来。


　　时光网讯　华纳终于在开发由杰瑞德·莱托主演的“小丑”电影了！！这个角色首次出现，是在2016年的《自杀小队》中。据Variety报道，莱托也将是这部未定名独立影片的执行制片人，现在剧情还不得而知，但华纳会继续探索《自杀小队》中出现的一众角色身后的更多宇宙。

　　此前，玛歌特·罗比版“小丑女”哈莉·奎恩的独立影片也被提上了日程——这部R级少女帮派电影，将由华裔女导演阎羽茜执导，基于DC漫画《猛禽小队》改编，讲述了小丑女和黑金丝雀、蝙蝠女、女猎手等人物组队打击犯罪的故事，不过现在还不清楚电影版《猛禽小队》中会出现哪些角色。



　　关于闹得沸沸扬扬的《蝙蝠侠》独立影片，今年年初有外网消息称，马特·里夫斯《蝙蝠侠》新三部曲男主角人选还没有定，但一旦本·阿弗莱克彻底放弃穿上黑斗篷，最终卡司会是杰克·吉伦哈尔。华纳和大本真的纠结好久了。马特的三部曲依然会是DCEU的一部分，只不过是会讲述独立的故事。

　　去年8月华纳曾宣布，还要筹备由《宿醉》导演托德·菲利普斯执导的另一衍生电影“小丑起源”，由杰昆·菲尼克斯来出演，与现有的DCEU并无关联。当时华纳也强调过，这不代表莱托版小丑就昙花一现地没有下文了，两个版本的“小丑”电影互无关联，都在发展。


本蝙

　　虽然莱托本人在《自杀小队》中的出场短暂得不像是主角，而像是客串，这位曾凭借《达拉斯买家俱乐部》获得过奥斯卡“最佳男配”小金人的优秀演员，还是在短短的出场时间中吸粉无数。莱托少爷本人也非常清楚地表示过，希望在今后DCEU的影片中，让自己饰演的“小丑”得到更多剧情向和角色向的扩展，毕竟这可是丑爷啊！！

　　莱托目前和华纳正在寻找编剧，还不知道他们的小丑电影能什么时候拍出来，《自杀小队2》理论上讲会是在2019年开始制作，不知道小丑电影会是在《自杀小队2》之前拍还是之后拍，更不知道莱托的小丑电影，和杰昆的“小丑起源”电影，谁会先拍。

   编辑：甄甏甏

关键词： 华纳 DC 小丑 自杀小队 杰瑞德·莱托
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