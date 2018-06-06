时光网讯 华纳终于在开发由杰瑞德·莱托主演的“小丑”电影了
！！这个角色首次出现，是在2016年的《自杀小队》
中。据Variety报道，莱托也将是这部未定名独立影片的执行制片人，现在剧情还不得而知，但华纳会继续探索《自杀小队》
中出现的一众角色身后的更多宇宙。
此前，玛歌特·罗比版“小丑女”哈莉·奎恩的独立影片
也被提上了日程——这部R级少女帮派电影，将由华裔女导演阎羽茜
执导，基于DC漫画《猛禽小队》改编
，讲述了小丑女和黑金丝雀、蝙蝠女、女猎手等人物组队打击犯罪的故事，不过现在还不清楚电影版《猛禽小队》中会出现哪些角色。
去年8月华纳曾宣布，还要筹备由《宿醉》
导演托德·菲利普斯
执导的另一衍生电影“小丑起源”，由杰昆·菲尼克斯来出演，与现有的DCEU并无关联
。当时华纳也强调过，这不代表莱托版小丑就昙花一现地没有下文了，两个版本的“小丑”电影互无关联，都在发展。
本蝙
虽然莱托本人在《自杀小队》
中的出场短暂得不像是主角，而像是客串，这位曾凭借《达拉斯买家俱乐部》
获得过奥斯卡“最佳男配”小金人的优秀演员，还是在短短的出场时间中吸粉无数。莱托少爷本人也非常清楚地表示过，希望在今后DCEU的影片中，让自己饰演的“小丑”得到更多剧情向和角色向的扩展，毕竟这可是丑爷啊！！
莱托目前和华纳正在寻找编剧，还不知道他们的小丑电影能什么时候拍出来，《自杀小队2》
理论上讲会是在2019年开始制作，不知道小丑电影会是在《自杀小队2》
之前拍还是之后拍，更不知道莱托的小丑电影，和杰昆的“小丑起源”电影，谁会先拍。