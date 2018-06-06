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《游侠索罗》内地票房终于要破亿

新片低迷 《超时空同居》《复联3》持续霸榜

2018-06-06 10:31:46 来源：Mtime时光网

《游侠索罗》的内地综合票房达到9951万元，有望在今天突破1亿关口，粉丝们终于要盼来破亿海报了。

　　时光网讯 6月5日周二，根据MtimePro票房数据显示，内地电影市场大盘报收3722万元。持续低迷的观影热度或将在本周高考结束后一周回暖。

　　《超时空同居》继续霸榜，在上映的第19天票房稳步增长1515万元，目前累计总票房7.4亿。《复仇者联盟3》再收868万，目前累计票房已达22.87亿，稳居内地影视票房榜第八位，超越《速度与激情7》的24.27亿战绩难度较大。

　　号称“最强剧场版”的《哆啦A梦：大雄的金银岛》昨天在内地上映第五日，新增票房469万，目前内地累计票房1.68亿。该片是“哆啦A梦”系列在内地票房表现第二高的作品，根据目前走势来说，已经无法现象级的《伴我同行》（5.3亿）。

　　昨日过后，《游侠索罗》的内地综合票房达到9951万元，有望在今天突破1亿关口，粉丝们终于要盼来破亿海报了。

内地网友为“游侠索罗”含泪打call



   编辑：WOW

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关键词： 游侠索罗 超时空同居 复仇者联盟3 内地票房
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