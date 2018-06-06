《伊阿索密码》曝光黑白色调人物版海报，梁静赵立新飙戏不停。梁静饰演的林子琪眼神坚毅，饰演姚先远博士的赵立新则手扶额头，眉头紧缩，李兰迪扮演了梁静的姐姐林羽琪，背后似乎隐藏着秘密。





在片方此次曝光的单人海报中，三人的表情各具特点。梁静饰演的林子琪眼神坚毅，目视前方，严峻的表情似乎是对即将来临的腥风血雨严阵以待，同时也表明了她在戏中勇敢的性格。





饰演姚先远博士的赵立新则手扶额头，眉头紧缩，微微低头沉思的他配上眼镜和胡茬展现了其忧郁的颓废气质，全新的造型令人耳目一新。李兰迪此次在电影中扮演了梁静的姐姐林羽琪，遭遇十八年冰冻的她保持着自己年轻的容貌，忧郁的眼神中仿佛隐藏着不为人知的秘密。





对于人物角色的设计，导演李伟也表明电影中主要是有两类人，一类是有着复杂内心活动和情感纠结的角色。这类人的代表是梁静饰演的子琪和赵立新饰演的姚教授，他们有着强烈的个人的欲望和目标诉求。子琪的薄弱与坚强、姚教授的坚持和反转塑造起来非常困难，这两个角色是影片中最复杂的，也是最纠结的。





编辑：隐饮