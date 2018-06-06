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《伊阿索密码》曝黑白色调人物海报

大片感十足！梁静赵立新李兰迪神色各异

2018-06-06 10:24:06 来源：Mtime时光网

《伊阿索密码》曝光黑白色调人物版海报，梁静赵立新飙戏不停。梁静饰演的林子琪眼神坚毅，饰演姚先远博士的赵立新则手扶额头，眉头紧缩，李兰迪扮演了梁静的姐姐林羽琪，背后似乎隐藏着秘密。
       时光网讯 惊悚悬疑电影《伊阿索密码》今日发布一组人物海报，梁静赵立新李兰迪三人神色各异，表明了三人不同的人物性格和命运，海报黑白的色调加上若隐若现的数字密码，加深了影片惊悚悬疑的气息。电影将于6月22日在全国上映。

       在片方此次曝光的单人海报中，三人的表情各具特点。梁静饰演的林子琪眼神坚毅，目视前方，严峻的表情似乎是对即将来临的腥风血雨严阵以待，同时也表明了她在戏中勇敢的性格。

      饰演姚先远博士的赵立新则手扶额头，眉头紧缩，微微低头沉思的他配上眼镜和胡茬展现了其忧郁的颓废气质，全新的造型令人耳目一新。李兰迪此次在电影中扮演了梁静的姐姐林羽琪，遭遇十八年冰冻的她保持着自己年轻的容貌，忧郁的眼神中仿佛隐藏着不为人知的秘密。

       对于人物角色的设计，导演李伟也表明电影中主要是有两类人，一类是有着复杂内心活动和情感纠结的角色。这类人的代表是梁静饰演的子琪和赵立新饰演的姚教授，他们有着强烈的个人的欲望和目标诉求。子琪的薄弱与坚强、姚教授的坚持和反转塑造起来非常困难，这两个角色是影片中最复杂的，也是最纠结的。

       作为一部有未来感的惊悚悬疑片，《伊阿索密码》自开拍就受到了重重考验，从角色设计到道具再到服装设计等等均碰到各种难题。比如说最简单的绿幕合成和三维动画的配合，摄影机的运动和虚拟摄影机的配合，包括现场真实光效和虚拟光效之间的结合，这些都要求两位导演在拍摄期间对整个影片呈现出来的效果有宏观的判断，两位导演必须非常有定力和耐心去考虑影片完成的部分是否能够达到标准和要求。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 伊阿索密码 梁静 赵立新
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伊阿索密码 (2018)

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导演：李伟

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