两张疑似《复联4》艺术概念图的物料被外网网站泄露，信息量还挺大，只是未被官方证实，难辨真假。

时光网讯 随着《复仇者联盟3》的余温慢慢散去，《复仇者联盟4》现在又成了广大漫威粉的最大关注点。目前，有两张疑似《复联4》艺术概念图的物料被某外网网站发布出来，现在该网页已经被关闭，但图片还在推特上流传。





第一张图片集结了众多复联成员，包括雷神、惊奇队长、钢铁侠、火箭、黑寡妇、绿巨人、美国队长、战争机器、星云、鹰眼和蚁人。扫一眼就可以看出来，这些人基本上就是从《复联3》中幸运存活下来的加上即将登场的全员集合了（捂住嘴巴不让自己哭出声）。





不过，仔细观察，你会发现这张图片里还有很多值得玩味的细节，而这些细节综合在一起却让人有点摸不着头脑。





1、美队的新盾牌不见了，战袍既不是《复联3》里穿的那一套，也不是早先流传出来的《复联4》片场照中的那一套，经对比基本与《美国队长3》中的战袍造型一致。并且美队的胡子又被刮掉了。





2、雷神手里拿着的依然是新打造的暴风战斧，钢铁侠穿着的依然是新血边战甲。





3、黑寡妇重新恢复了红发造型，还把头发扎在了后面？





4、绿巨人头发长了，还穿上了塑身战袍。





5、瓦坎达的人竟然都不在里面，毕竟苏睿很可能还掌握着复活幻视的命脉。





6、背景看上去还是在泰坦星。





第二张图片是一张灭霸的单人照，这张图片就更奇怪了。灭霸的手套明明已经在打完响指之后坏掉了，但是现在又完好如初地出现在左手上，并且还没有镶满无限宝石。我们都知道幻视头上的心灵宝石是他在《复联3》中最后拿到的，而现在却率先出现在了手套上。另外，灭霸的右手上也多了一件不知道是什么玩意儿的新武器。





反正，目前还没有任何官方证实这两张物料是真的，接下来的日子里真假消息还会越来越多，全当是望梅止渴吧。

作者：二喜 编辑：二喜