《侏罗纪世界2》媒体口碑解禁，烂番茄新鲜度62%比前作所有下降，但欧美媒体普遍认为这部续集比2015年的《侏罗纪世界》更有趣、更恐怖、更有思想。





时光网讯 环球影业暑期档大片《侏罗纪世纪2》曝光欧美媒体先期评论。截至发稿时为止，该片在烂番茄网站的新鲜度为62%（21鲜，13烂），均分6.1；MetaScore收录了16家专业媒体评分，均分54分。













尽管在剧情上遭到缺乏创新的诟病，但《侏罗纪世界2》无疑有潜力成为一部合格的爆米花大片。





《侏罗纪世界2》欧美先期评论一览





《视听俱乐部》：作为一部拥有岩浆横流、迅猛龙教学、令人牙齿打颤、地下室养怪物元素的怪兽大片，它的确有新鲜感。





《纽约邮报》：它将最凶残的生物塑造成不仅仅是饿到想吃人的恐龙而已，这个古老的系列再次唤醒了它内心的、还有我们内心的童真。





《好莱坞报道者》：一次惊险的过山车体验，终于逃离了主题公园的框架。





《TimeOut》：这部好玩、节奏感强恐龙灾难片续集没有做多少新尝试，但它包装得很华丽。





IndieWire：该系列最新的作品延续了《侏罗纪世界》的平白剧情和过度使用的CGI，还是超大号恐龙vs愚蠢的资本家，满腔热血的环保主义者最终拯救世界。我们都会背了。





《娱乐周刊》：你越不去细究，就会越享受这部电影。





《美通社》：《侏罗纪世界2》大部分内容都不算创新，这不成问题，但它开始显示出这系列电影的饥渴，是时候后进化或者灭绝了。





《综艺》：第一部《侏罗纪世界》电影挺简单的，并不算很好玩。《侏罗纪世界2》的进步很明显，起码是有点意思的观影体验。





《乡村之声》：电影里到处都是未被发掘的概念宝藏，总有一天能够变成一部令人由衷兴奋、充满惊喜的电影，可惜《侏罗纪世界2》做得不够。





theWrap：把一只摧毁力超强的逃逸恐龙塑造的让人有点兴奋感很难吗？





IGN：炸掉一切重来是勇敢的决定，对于《侏罗纪世界2》来说，这么做是值得的。《侏罗纪世界》给我们讲了一个可爱由保守的故事，《侏罗纪世界2》则在高潮戏之后给我们留下了值得回味和畅想的未来。





《帝国》：恐怖元素回归了。这是一部既让人肾上腺素爆表，又让人被吓到大气不敢出的侏罗纪续集。它是能让孩子们疯狂的暑期大片，甚至还会让家长们做噩梦。





《名利场》：它是一部比平庸的前作更有思想、更有趣的电影。