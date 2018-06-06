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少了施瓦辛格,"越狱专家"史泰龙这次怎么逃?

《金蝉脱壳2》曝“狱火重燃”版预告海报

2018-06-06 14:14:47 来源：Mtime时光网

《金蝉脱壳2》今日发布“狱火重燃”版预告及海报，史泰龙在续作高科技监狱中的生死逃杀正式拉开序幕，一场硬战即将展开。

“狱火重燃”版海报

　　时光网讯 好莱坞越狱动作巨制《金蝉脱壳2》今日发布“狱火重燃”版预告及海报。预告回顾了前作中史泰龙在游轮监狱“坟墓”中的激烈枪战，随着被黑衣人电击关入黑监狱“冥府”，史泰龙在续作高科技监狱中的生死逃杀正式拉开序幕，一场硬战即将展开！海报则曝光了监狱不同功能的内室景象，充满高科技质感，不禁令人为史泰龙等越狱小分队捏一把汗。影片将于6月29日登陆全国院线。

传奇回归！史泰龙逃脱“坟墓”再战“冥府”

　　全新发布的“狱火重燃”版预告中，伴随着前作惊心动魄的游轮枪战，越狱专家布雷斯林重磅回归。短短一分钟的预告信息满满，史泰龙入狱“冥府”的过程首次完整曝光，随着史泰龙被电击、遭到狱中囚犯“群殴”和被关智能牢笼等画面一一显露，越狱专家身陷惊天危机，越狱难度骤增，史泰龙如何领衔硬汉展开智勇逃杀引人期待。与此同时，“冥府”内更多场景曝光，机器人“请到斗兽场对战”的通知声揭开对战环节的神秘面纱，狭小的智能控制牢房也露出真容。更有全新面孔出现在预告中，他们在越狱大逃杀中将会扮演什么角色，令人好奇不已。

难度升级！硬汉集结正面刚精密监牢

　　同时曝光的海报，则淋漓尽致地展现了高科技监狱的分区和职能，金属质感的监狱主体结构，给人牢不可破的感觉。严丝合缝的透明牢房看起来犹如密室，毫无破绽。而监狱整体埋在高楼耸立的城市之下，既隐含着不见天日的隐蔽性，又疑似暗示了监狱存在的真实位置。细看海报，监狱规模可见一斑，不但牢房众多，画面正中的机器人也极为瞩目，它疑似身处主控室内，射出红色激光的眼睛仿佛正监视着监狱的每个角落，压迫感十足。画面上方史泰龙、黄晓明和戴夫等七人表情严肃，仿佛正在酝酿越狱计划，蓄势待发时刻准备逃出。

　　好莱坞越狱动作巨制《金蝉脱壳2》由史蒂文·C·米勒执导，西尔维斯特·史泰龙《敢死队》系列）、黄晓明《无问西东》）、戴夫·巴蒂斯塔（《银河护卫队》）、杰米·金（《罪恶之城2》）、柯蒂斯·杰克逊（《金蝉脱壳》）等联袂主演，奚梦瑶《喜欢你》）客串，将于2018年6月29日在全国正式上映。

   编辑：Joker

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 金蝉脱壳2 预告 史泰龙
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