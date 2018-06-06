《金蝉脱壳2》今日发布“狱火重燃”版预告及海报，史泰龙在续作高科技监狱中的生死逃杀正式拉开序幕，一场硬战即将展开。





传奇回归！史泰龙逃脱“坟墓”再战“冥府”





全新发布的“狱火重燃”版预告中，伴随着前作惊心动魄的游轮枪战，越狱专家布雷斯林重磅回归。短短一分钟的预告信息满满，史泰龙入狱“冥府”的过程首次完整曝光，随着史泰龙被电击、遭到狱中囚犯“群殴”和被关智能牢笼等画面一一显露，越狱专家身陷惊天危机，越狱难度骤增，史泰龙如何领衔硬汉展开智勇逃杀引人期待。与此同时，“冥府”内更多场景曝光，机器人“请到斗兽场对战”的通知声揭开对战环节的神秘面纱，狭小的智能控制牢房也露出真容。更有全新面孔出现在预告中，他们在越狱大逃杀中将会扮演什么角色，令人好奇不已。





难度升级！硬汉集结正面刚精密监牢





同时曝光的海报，则淋漓尽致地展现了高科技监狱的分区和职能，金属质感的监狱主体结构，给人牢不可破的感觉。严丝合缝的透明牢房看起来犹如密室，毫无破绽。而监狱整体埋在高楼耸立的城市之下，既隐含着不见天日的隐蔽性，又疑似暗示了监狱存在的真实位置。细看海报，监狱规模可见一斑，不但牢房众多，画面正中的机器人也极为瞩目，它疑似身处主控室内，射出红色激光的眼睛仿佛正监视着监狱的每个角落，压迫感十足。画面上方史泰龙、黄晓明和戴夫等七人表情严肃，仿佛正在酝酿越狱计划，蓄势待发时刻准备逃出。



