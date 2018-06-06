《超人总动员2》洛杉矶首映礼举办，主创亮相，活力满满。













14年后，导演领衔主要卡司回归。超能先生成为了专职奶爸，弹力女超人来拯救世界，一家人开始面对生活重心的转变，更令人头疼的是一家人对于如何控制小杰克的超能力依旧无能为力。这时一个新的大反派出现了，超人一家必须一边兼顾生活，一边与之对抗。





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