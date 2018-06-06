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超能先生&弹力女超人大秀最萌身高差！

"超人总动员2"首映礼 塞缪尔杰克逊携妻亮相

2018-06-06 14:23:55 来源：Mtime时光网

《超人总动员2》洛杉矶首映礼举办，主创亮相，活力满满。
　　时光网讯 当地时间2018年6月5日，格雷格·T·尼尔森霍利·亨特塞缪尔·杰克逊布拉德·伯德（导演兼配音演员）、凯瑟琳·基纳索菲亚·布什等影片主创现身《超人总动员2》洛杉矶首映礼。

　　“超能先生”格雷格·T·尼尔森和“弹力女超人”霍利·亨特展现最萌身高差；“酷冰侠”塞缪尔·杰克逊携夫人出席，气色棒棒。

　　布拉德·伯德导演并编剧的《超人总动员》将动画拍出了间谍片的味道，该片2004年在全球公映，豪取6.3亿美元票房，并一举夺得奥斯卡最佳动画长片奖。

　　14年后，导演领衔主要卡司回归。超能先生成为了专职奶爸，弹力女超人来拯救世界，一家人开始面对生活重心的转变，更令人头疼的是一家人对于如何控制小杰克的超能力依旧无能为力。这时一个新的大反派出现了，超人一家必须一边兼顾生活，一边与之对抗。

   编辑：sasa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 超人总动员2 首映礼 洛杉矶
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