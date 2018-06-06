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"罗汉"系列第二!《瞒天过海：美人计》口碑出炉

安妮海瑟薇抢风头 卡司魅力难以抗拒 劫盗戏褒贬不一

2018-06-06 15:45:17 来源：Mtime时光网

“大魔王”凯特、影后桑德拉·布洛克、海伦娜·伯翰·卡特、“香蕉姐”、天后蕾哈娜等一线女星合体的动作新片《瞒天过海：美人计》好看吗？
　　时光网讯 集结众多好莱坞一线女星的动作电影《瞒天过海：美人计》 口碑解禁，烂番茄初步开出78%的新鲜度（31鲜vs9烂，均分6.2），在整个“罗汉系列”里表现仅次于索德伯格2001年导演的《十一罗汉》。Metacritic网站收录的23家媒体给出了平均59分，距离及格线一步之遥。

　　凯特·布兰切特桑德拉·布洛克蕾哈娜海伦娜·伯翰·卡特莎拉·保罗森组成的明星明星劫盗团得到一致赞美，安妮·海瑟薇奉献了一次被誉为“偷走电影”的喜剧表演。

　　《瞒天过海：美人计》最高潮的劫盗戏获得的评价褒贬不一。不可否认的是，这部全女性主角的犯罪电影散发出了难以抗拒的风格魅力。影片将于6月8日在北美地区上映。

欧美媒体口碑总览

中文剧场版预告

IGN：《瞒天过海：美人计》是整个系列最令人满足的一部电影。全明星卡司无敌，特长的视角转换犀利，劫盗案本身狡猾又令人享受。电影的风格足以弥补缺陷，格调具有无可否认的特质。

The Playlist：《瞒天过海：美人计》是一次夏日的愉快消遣，完美的轻松感，让人耳目一新。它不是让你走进影院思考人生的。这部电影很清楚自己在做什么，以及它的目的是什么——让观众好好享受一段美好时光。

《纽约时报》：大部分时间观影乐趣十足。如果能像对待电影类型一样更轻松（更严肃的）对待性别反转，就更令人享受了。

IndieWire：我们想和这些角色再多待一段时间，当影片切换到劫盗模式，《瞒天过海：美人计》放开推进影片的女性视角，镜头聚焦劫盗案本身，然而看角色准备作案的过程要有趣得多。

Slate：《瞒天过海：美人计》从很多角度来看都是前作的镜像对应，但它最让人开心的是步入了特有的女性轨道。

《今日美国》：全员集结之前节奏较慢，这部电影的笑果秘密武器：安妮·海瑟薇。

《帝国》：它缺乏索德伯格罗汉三部曲的爵士摇摆气质，但依靠这群卡司的魅力拍出了一部好玩、讨人喜欢的电影。

《综艺》：劫盗案有趣也足够有说服力，完全不会让你觉得晕头转向，这部电影最棒的笑点要归功于角色本身的喜剧色彩。

视听俱乐部：没有提供一场消遣，令人分心。

《国际银幕》：英国演员、主持人詹姆斯·柯登在高潮戏里角色很重要，可就算萌萌哒的他也不能拯救这部电影的喜剧感。

TheWrap：选角太正确，每个人都在他们应有的角色上发挥作用。

《美通社》：布兰切特与布洛克的稳固表现完全符合期待，起码贡献了好几处值得铭记的桥段。不过真正偷走这部电影风头的是海瑟薇，她把一个被宠坏了的大牌明星演出了恰到好处的讽刺效果。

   编辑：Joker

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关键词： 瞒天过海 口碑 安妮·海瑟薇
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瞒天过海：美人计

瞒天过海：美人计 (2018)

0.0

导演：加里·罗斯

主演：桑德拉·布洛克

安妮·海瑟薇

安妮·海瑟薇

Anne Hathaway

职业：演员 | 制作人
凯特·布兰切特

凯特·布兰切特

Cate Blanchett

职业：演员 | 制作人
桑德拉·布洛克

桑德拉·布洛克

Sandra Bullock

职业：演员 | 制作人
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