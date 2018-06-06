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温丝莱特配音"尼斯大冒险"有望引进

天然萌角色形象曝光 威廉达福也献声

2018-06-06 20:35:34 来源：Mtime时光网

凯特·温丝莱特、威廉·达福倾情配音的动画电影《尼斯大冒险》有望引进内地。
　　时光网讯 由安德烈·布洛克、克里斯蒂安·哈斯执导，格里高利·巴拉内斯、安德烈·布洛克编剧，凯特·温丝莱特威廉·达福倾情配音的动画电影《尼斯大冒险》近日曝光了一组角色照，在全网掀起了一大波“萌潮”。

 三主角“天然呆”卖萌抢镜

凯特·温丝莱特配音

　　《尼斯大冒险》是一部典型的冒险动画电影，讲述了一只小雨燕一直以来都把自己当做海鸥，在逐渐成长的过程中，它发现自己并不会像海鸥一样飞，震惊之余的它离家出走开启了一场冒险。

　　在这个冒险过程中它经历了种种挫折，却也意外认识到自己的真正身份。而后它却又被迫面临雨燕和海鸥家族的一场巨大灾难，小雨燕该何去何从……

　　影片中的小雨燕是“勇敢和坚强”的代言人，不仅将机智勇敢的一面刻画的恰到好处，更是将亲情的氛围营造的温情感人，而从此次发布的角色照中可以看出《尼斯大冒险》的角色形象更吸睛。

　　三位主角同步展现“天然呆”属性，萌化人心，尤其是那双无敌电眼十分抢镜，十足的“网红”动漫既视感，刷新观众眼球，无意识的吸引了大批“妈妈粉”。

“露丝”为海鸥们倾情发声

　　此外，影片中还值得一提的是曾风靡全球的《泰坦尼克号》女主凯特·温丝莱特的实力配音加盟，将带给观众意外的惊喜。凯特是奥斯卡、金球奖及艾美奖最佳女主角得主，并曾为Aardman动画配音《冲向远方》。

　　该影片有望被沣禾汇传媒（TURBO FILM）、芒果娱乐联合引进。






   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 尼斯大冒险 动画 引进 批片
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尼斯大冒险

尼斯大冒险 (2018)

0.0

导演：Douglas Carrigan

主演：凯特·温丝莱特

凯特·温丝莱特

凯特·温丝莱特

Kate Winslet

职业：演员
威廉·达福

威廉·达福

Willem Dafoe

职业：演员 | 编剧
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