时光网讯
由安德烈·布洛克、克里斯蒂安·哈斯执导，格里高利·巴拉内斯、安德烈·布洛克编剧，凯特·温丝莱特
、威廉·达福
倾情配音的动画电影《尼斯大冒险》
近日曝光了一组角色照，在全网掀起了一大波“萌潮”。
三主角“天然呆”卖萌抢镜
《尼斯大冒险》
是一部典型的冒险动画电影，讲述了一只小雨燕一直以来都把自己当做海鸥，在逐渐成长的过程中，它发现自己并不会像海鸥一样飞，震惊之余的它离家出走开启了一场冒险。
在这个冒险过程中它经历了种种挫折，却也意外认识到自己的真正身份。而后它却又被迫面临雨燕和海鸥家族的一场巨大灾难，小雨燕该何去何从……
影片中的小雨燕是“勇敢和坚强”的代言人，不仅将机智勇敢的一面刻画的恰到好处，更是将亲情的氛围营造的温情感人，而从此次发布的角色照中可以看出《尼斯大冒险》
的角色形象更吸睛。
三位主角同步展现“天然呆”属性，萌化人心，尤其是那双无敌电眼十分抢镜，十足的“网红”动漫既视感，刷新观众眼球，无意识的吸引了大批“妈妈粉”。
“露丝”为海鸥们倾情发声
此外，影片中还值得一提的是曾风靡全球的《泰坦尼克号》
女主凯特·温丝莱特
的实力配音加盟，将带给观众意外的惊喜。凯特是奥斯卡、金球奖及艾美奖最佳女主角得主，并曾为Aardman动画配音《冲向远方》。
该影片有望被沣禾汇传媒（TURBO FILM）、芒果娱乐联合引进。
编辑：飒飒