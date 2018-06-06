凯特·温丝莱特、威廉·达福倾情配音的动画电影《尼斯大冒险》有望引进内地。





三主角“天然呆”卖萌抢镜









在这个冒险过程中它经历了种种挫折，却也意外认识到自己的真正身份。而后它却又被迫面临雨燕和海鸥家族的一场巨大灾难，小雨燕该何去何从……









三位主角同步展现“天然呆”属性，萌化人心，尤其是那双无敌电眼十分抢镜，十足的“网红”动漫既视感，刷新观众眼球，无意识的吸引了大批“妈妈粉”。





“露丝”为海鸥们倾情发声









该影片有望被沣禾汇传媒（TURBO FILM）、芒果娱乐联合引进。

























编辑：飒飒