《猛虫过江》
作为小沈阳导演处女作，得到赵家班全员力挺，许久不曾在大众面前现身的师傅赵本山也重出江湖，为爱徒小沈阳摇旗呐喊，甚至不惜带领赵家班全员出动，为电影专门写剧本再续《乡村爱情》
番外篇。
赵本山包场请乡亲们看电影
预告中，赵本山丝毫不避讳对于小沈阳的疼爱之情：王大拿（赵本山饰）自掏腰包十万元支持王天来（小沈阳饰）创业，天来把这笔钱用来拍电影圆梦，随后担心干儿子票房的大拿再度拿出“血汗钱”，为天来包场助威捧票房。
但如此一来，大拿对干儿子的过分偏爱，引起了其他人的不满，就连“亲儿子”都看不下去醋意大发，刘能也随即开启diss模式，可即便如此也不影响大拿对于天来的无条件支持。
动作喜剧电影《猛虫过江》
是小沈阳导演处女作，众多喜剧明星加盟，纯正东北风格制造，讲述了两位农村青年进城继承巨额遗产而引发的爆笑喜剧故事。
赵本山护徒心切
除了小沈阳本人又导又演外，电影邀请到潘斌龙、宋芸桦、热狗、金士杰、刘桦、肖央、胡明、曹瑞、李立群、九孔、陈汉典、纳豆、沈春阳等众多演员助阵，加上东北喜剧鼻祖赵本山真传，一部最强东北制造的爆笑喜剧电影就此诞生。
《猛虫过江》
将于6月15号正式与观众见面，作为暑期档首当其冲的影片，算得上是六月份喜剧类型电影的独一份，自然是备受关注。
与此同时，好莱坞大片《侏罗纪世界2》
也将在同一天与“猛虫”正面开战，面对如此劲敌，导演却表现得云淡风轻：“《猛虫过江》
讲的是一对小人物逆袭的故事，虽然小却是一只潜力无限大的猛虫，尽管好莱坞电影工业化确实处在世界领先地位，但我们不能怂，要把猛虫精神贯彻到底！毕竟萝卜青菜各有所爱。”
赵家班全员出动