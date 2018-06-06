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赵本山罕见出镜头发花白显憔悴

小沈阳《猛虫过江》曝“乡爱版”番外预告

2018-06-06 21:55:49 来源：Mtime时光网

久未出山的赵本山为爱徒小沈阳罕见出镜，为小沈阳首当导演的东北喜剧《猛虫过江》疯狂打call，拍摄“乡爱”版番外预告。
　　时光网讯 动作喜剧电影《猛虫过江》将于6月15日正式登陆全国院线。该片由小沈阳首次执导并主演，潘斌龙宋芸桦、热狗、金士杰刘桦肖央胡明曹瑞李立群等众多实力派爆笑助阵。



　　近日，《猛虫过江》再爆惊天猛料，久未出山的赵本山为爱徒小沈阳罕见出镜，亲自上阵再续《乡村爱情》故事，为小沈阳首当导演的东北喜剧《猛虫过江》疯狂打call，拍摄“乡爱”版番外预告。

赵本山为小沈阳操碎心 力挺东北喜剧《猛虫过江》

　　《猛虫过江》作为小沈阳导演处女作，得到赵家班全员力挺，许久不曾在大众面前现身的师傅赵本山也重出江湖，为爱徒小沈阳摇旗呐喊，甚至不惜带领赵家班全员出动，为电影专门写剧本再续《乡村爱情》番外篇。


赵本山包场请乡亲们看电影

　　预告中，赵本山丝毫不避讳对于小沈阳的疼爱之情：王大拿（赵本山饰）自掏腰包十万元支持王天来（小沈阳饰）创业，天来把这笔钱用来拍电影圆梦，随后担心干儿子票房的大拿再度拿出“血汗钱”，为天来包场助威捧票房。

　　但如此一来，大拿对干儿子的过分偏爱，引起了其他人的不满，就连“亲儿子”都看不下去醋意大发，刘能也随即开启diss模式，可即便如此也不影响大拿对于天来的无条件支持。

最强东北制造爆笑喜剧 《猛虫过江》暑期档首当其冲

　　动作喜剧电影《猛虫过江》是小沈阳导演处女作，众多喜剧明星加盟，纯正东北风格制造，讲述了两位农村青年进城继承巨额遗产而引发的爆笑喜剧故事。


赵本山护徒心切

　　除了小沈阳本人又导又演外，电影邀请到潘斌龙、宋芸桦、热狗、金士杰、刘桦、肖央、胡明、曹瑞、李立群、九孔、陈汉典、纳豆、沈春阳等众多演员助阵，加上东北喜剧鼻祖赵本山真传，一部最强东北制造的爆笑喜剧电影就此诞生。

　　《猛虫过江》将于6月15号正式与观众见面，作为暑期档首当其冲的影片，算得上是六月份喜剧类型电影的独一份，自然是备受关注。

赵本山力挺小沈阳 

　　与此同时，好莱坞大片《侏罗纪世界2》也将在同一天与“猛虫”正面开战，面对如此劲敌，导演却表现得云淡风轻：“《猛虫过江》讲的是一对小人物逆袭的故事，虽然小却是一只潜力无限大的猛虫，尽管好莱坞电影工业化确实处在世界领先地位，但我们不能怂，要把猛虫精神贯彻到底！毕竟萝卜青菜各有所爱。”


赵家班全员出动

   编辑：撒

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 赵本山 小沈阳 处女作 乡村爱情故事
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