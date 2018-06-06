久未出山的赵本山为爱徒小沈阳罕见出镜，为小沈阳首当导演的东北喜剧《猛虫过江》疯狂打call，拍摄“乡爱”版番外预告。

编辑：撒

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]