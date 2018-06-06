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《蜘蛛侠新纪元》中文预告彼得帕克现身

与继任者小黑蜘蛛心电感应 女版蜘蛛侠格温亮相

2018-06-06 22:56:51 来源：Mtime时光网

全新预告呈现了小黑蜘蛛与人生导师彼得·帕克相遇的过程，以及在心理和体能上自我觉醒，并接受全面训练的片段，女版蜘蛛侠格温·斯黛西也炫酷亮相。
      时光网讯 索尼动画版“蜘蛛侠”电影《蜘蛛侠：新纪元》（Spider-Man: Into the Spider-Verse）发布全新预告。进一步展现了这个“不只有一个蜘蛛侠”的全新宇宙。彼得·帕克在预告片中首度现身，执导小黑蜘蛛麦尔斯·莫拉雷斯（Miles Morales）成为一位真正的蜘蛛侠。此外，女版蜘蛛侠格温·斯黛西也在最后惊喜亮相，造型十分拉风。





      《蜘蛛侠：新纪元》以电脑CG制作，将在影院以3D制式播出，从预告片中不难看出，该片的画面色彩艳丽，给人以十分独特的观感。



彼得·帕克和小黑蜘蛛初次相见时心电感应

      在这部动画片中，小黑蜘蛛麦尔斯·莫拉雷斯作为彼得·帕克的继任者首次亮相大银幕。全新预告呈现了小黑蜘蛛与人生导师彼得·帕克相遇的过程，以及在心理上自我觉醒，并接受全面体能训练的片段。




女版蜘蛛侠格温·斯黛西也炫酷亮相

      此外在日常生活中，身为警察的父亲和儿子任性秀恩爱的片段也十足爆笑。就在预告片最后，身着白色战服的女版蜘蛛侠格温·斯黛西也炫酷亮相，让小黑蜘蛛又惊又喜。


彼得·帕克训练小黑蜘蛛
　　
      该片由菲尔·洛德＆克里斯托弗·米勒(《龙虎少年队》《乐高大电影》)编写剧本，彼得·拉姆齐(《守护者联盟》)和鲍勃·佩尔西凯蒂(《穿靴子的猫》)执导。索尼强调这部动画电影与《蜘蛛侠：英雄归来》“并不处于一个共享的电影宇宙中”。


《蜘蛛侠：新纪元》曝光最新海报

      男星沙美克·摩尔（Netflix《少年嘻哈梦》）将为主角麦尔斯·莫拉雷斯配音，美剧《杰茜驾到》男星杰克·M·约翰森将为片中彼得·帕克配音，马赫沙拉·阿里配音叔叔Aaron Davis，布莱恩·泰里·亨利配音爸爸Jefferson Davis；这三位配音演员皆是黑人。列维·施瑞博尔将为大反派配音。

　　该片预计2018年12月14日北美上映。

   编辑：ruo

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关键词： 蜘蛛侠：新纪元 预告片
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