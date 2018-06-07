



这次影片中的主角主要是一个18岁的男孩，他是曾惨死在迈克尔·麦尔斯手下的受害者的后代，而另一个主角是对迈克尔·麦尔斯案子特别感兴趣的警察，甚至把这个案子看得比自己女儿还重要。迈克尔·麦尔斯身陷死牢等着被执行死刑，但他意外脱身，于是又有人将要陷入危险之中了…