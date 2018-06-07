2018-06-07 08:11:08 来源：Mtime时光网
编辑：HAHA
导演：大卫·戈登·格林
主演：杰米·李·柯蒂斯
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威尔克鲁斯
1分钟前
都拍11集了，真能拍
佟dark为
5分钟前
社会我麦哥，人狠话不多！
cq我的至爱
11分钟前
欧美青春系恐怖片一般套路：主要受害者一般有6个，1、女主善良正直，不苟言笑，属于眼里不能进沙的圣母，关键是处女一枚；2、男主如果是女主男友则非常帅气肉盾担当，如果不是女主男友则深爱女主，本人长相则一般，很木呐，但有勇气；3、女二号性感撩人，骚话连篇，片中颜值担当；4、男二号威猛霸道，人品不咋地，一般是女二号男友或炮友；5、女三号长相一般不会太差，比女二号更骚，比之女主，和女二号关系更好；6、男三号片中道德下限，黄赌毒俱全，对每个女人都有性趣。一般而言，女主存活几率最大，男主次之，其他人等必死。另外，车子永远会故障，手机永远没信号，郊外遇到的小卖部老板永远猥琐
24s1551733
34分钟前
真无聊 翻拍来翻拍去 好莱坞也是弹尽粮绝了
佟dark为6分钟前
国产也不是三国、西游记来回拍吗？
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