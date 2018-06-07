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新版《月光光心慌慌》杀人狂首露真容

影片发布先导预告+剧照 正式预告明日播出

2018-06-07 08:11:08 来源：Mtime时光网

新版《月光光心慌慌》发布一直先导预告片，和一张主角正面剧照，正式预告片将于明天周五发布。
       时光网讯 《月光光心慌慌》系列第11部影片《万圣节》发布一支先导预告片，和一张主角正面剧照，正式预告片将于明天周五发布，影片已定档今年10月19日在北美上映。看完剧照，想必会有不少人怀念那个著名杀人狂迈克尔·麦尔斯（Michael Myers）吧。



        这次影片中的主角主要是一个18岁的男孩，他是曾惨死在迈克尔·麦尔斯手下的受害者的后代，而另一个主角是对迈克尔·麦尔斯案子特别感兴趣的警察，甚至把这个案子看得比自己女儿还重要。迈克尔·麦尔斯身陷死牢等着被执行死刑，但他意外脱身，于是又有人将要陷入危险之中了…

   编辑：HAHA

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 万圣节 月光光心慌慌
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万圣节

万圣节 (2018)

0.0

导演：大卫·戈登·格林

主演：杰米·李·柯蒂斯

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