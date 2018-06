1937年的原版 《一个明星的诞生》 威廉·A·韦尔曼 执导,曾被多次改编,1954年版是由 朱迪·加兰 主演,1976年的女主角则是 芭芭拉·史翠珊 ——都是大名鼎鼎又非常会唱的女演员。Gaga此前曾因在2015年 《猎场》 中的原创歌曲“Til It Happens to You”,获得过当年的奥斯卡“最佳原创音乐”提名(输给了 《007:幽灵党》 中Sam Smith的“Writing’s on the Wall”)。