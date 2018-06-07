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《蚁人2》海报初代黄蜂女米歇尔菲佛现身!

影片将连接《复联4》 量子领域成为关键

2018-06-07 08:07:35 来源：Mtime时光网

初代黄蜂女确定现身《蚁人2》，困住她的量子领域将成为《复联4》的重要剧情线索。
　　时光网讯 即将于7月6日北美上映的《蚁人2：黄蜂女现身》发布人物海报，扮演初代黄蜂女珍妮特·范·达因的米歇尔·菲佛首次现身，2015年《蚁人》中汉克·皮姆迈克尔·道格拉斯曾提到初代黄蜂女，也就是他的爱人被困在量子领域不知生死。显然《蚁人2》会涉及到二代蚁人保罗·路德和二代黄蜂女伊万杰琳·莉莉寻找初代黄蜂女的情节。

正式中字预告

　　《蚁人2》男女主角保罗·路德和伊万杰琳·莉莉将于6月13日现身台湾地区宣传，影片将在7月3日在台湾、香港地区上映，内地开画时间暂未宣布。

　　早前的采访中，罗素兄弟曾透露：《复联4》故事上和《蚁人2：黄蜂女现身》深度连接，他们认为漫威在分割故事，以及将电影之间互相联系能力非常强。

　　《复联3》的映前宣传中，蚁人和黄蜂女很少被提及,但是《蚁人2》中会更多地介绍“”量子领域“”和“多元宇宙”。

　　加州理工大学量子物理教授Spiros Michalakis博士被漫威聘为《蚁人2》顾问，他明确表示“量子领域”会让观众更好理解惊奇队长卡罗尔·丹弗（布丽·拉尔森饰演）的故事，以及整个漫威电影宇宙。

　　“量子领域”最早出现在《蚁人》中，初代黄蜂女就被困在里面，二代蚁人斯科特·朗为从黄蜂侠手中救出女儿，将自己缩小到非常微小“亚原子”状态，进入了危险的“量子领域”。而“量子领域”在《奇异博士》中也拓展到了“多元宇宙”概念。

初代黄蜂女是谁？

　　原名珍妮特·范·达因，在父亲维农博士某次失败的实验中，异次元通道冲出的凶狠魔物杀了他，珍妮特逃离了魔物的追击，并向其父亲的好友汉克·皮姆（蚁人）求救，两人工作中结合。

　　后者为了帮助她而利用生物制程帮珍妮特植入了黄蜂的翅膀，同时给了她可以操作身体大小的"皮姆粒子"。

　　2015年《蚁人》中汉克·皮姆曾回忆，她和黄蜂女1987年在执行一项侦测苏联导弹任务中遭遇意外，为了进入狭窄的导弹内部，黄蜂女自告奋勇缩小到极限，不幸困在了量子领域。片尾中，汉克·皮姆将自己和妻子一同设计的“黄蜂女”原型套装交托给女儿霍普·范·达因（伊万杰琳·莉莉扮演）

作者：aerosmith520   编辑：aerosmith

关键词： 蚁人2 黄蜂女
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