初代黄蜂女确定现身《蚁人2》，困住她的量子领域将成为《复联4》的重要剧情线索。













初代黄蜂女是谁？





原名珍妮特·范·达因，在父亲维农博士某次失败的实验中，异次元通道冲出的凶狠魔物杀了他，珍妮特逃离了魔物的追击，并向其父亲的好友汉克·皮姆（蚁人）求救，两人工作中结合。





后者为了帮助她而利用生物制程帮珍妮特植入了黄蜂的翅膀，同时给了她可以操作身体大小的"皮姆粒子"。









作者：aerosmith520 编辑：aerosmith