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刘亦菲有男朋友了!"花木兰"再添新卡司

新西兰华裔男星加盟 出演木兰爱人角色

2018-06-07 09:07:40 来源：Mtime时光网

来自新西兰的华裔演员Yoson An（中文译名：安佑森）将在迪士尼真人版《花木兰》中与刘亦菲扮CP，饰演木兰的爱人陈洪辉。
       时光网讯 经外媒报道，来自新西兰的华裔演员Yoson An（中文译名：安佑森）将在迪士尼真人版《花木兰》中与刘亦菲扮CP，饰演木兰的爱人陈洪辉。Yoson An曾出演过《卧虎藏龙：青冥宝剑》，现在除了《花木兰》，还即将在《巨齿鲨》和环球科幻新片《掠食城市：致命引擎》中亮相。

       目前已确认的重要卡司中：甄子丹饰演的是木兰的导师唐指挥官（Commander Tung）；巩俐饰演大反派；李连杰加盟饰演皇帝。另外，越南华人女星Xana Tang饰演木兰的姐姐。

       真人版花木兰将由女导演妮基·卡罗（《鲸骑士》《北方风云》）执导，已定档 2020年3月27日北美上映。

   编辑：HAHA

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关键词： 花木兰 刘亦菲
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花木兰

花木兰 (2020)

0.0

导演：妮基·卡罗

主演：刘亦菲 安佑森

安佑森

安佑森

Yoson An

职业：演员

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