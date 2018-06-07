时光网讯 《侏罗纪世界2》
6日显忠日假期在韩国正式上映，用时10小时30分钟突破100万观影人次，赶超《复仇者联盟3》
创下了韩国历史新纪录，也成为韩国历史上首部上映首日就动员百万人次的影片。
据韩媒计算，以6日首场放映6：30分为基准，《侏罗纪世界2》在6日下午4点59分累计观影人次达到100万1127人次，用时10小时30分突破百万观影人次，成为韩国历史上首部开画日破百万观影人次的影片，同时也创下了韩国历年最高开画纪录。
同时《侏罗纪世界2》还刷新了韩国历年暑期档、历年6月、历年引进片、历年显忠日假期的最高观影人次纪录，更是打破了此前《复仇者联盟3：无限战争》在今年4月25日刚刚创造的98万首日观影人次纪录，而紧随其后的依次为《军舰岛》
（97万人次）、《木乃伊》
（87万人次）和《釜山行》
（87万人次）。
据韩国电影振兴委员会7日票房数据，《侏罗纪世界2》单日累计观影人次达到118万2650人次强势登顶单日票房冠军，将自5月22日上映后一直连冠日票房榜的本土犯罪片《毒战》
拉下冠军宝座。后者６日以23万观影人次位列第二，累计观影人次突破400万，仍在继续刷新今年韩国本土电影的最好成绩。
2015年上映的《侏罗纪世界》
当年在韩国累计动员观影人次554万，照此开画成绩，《侏罗纪世界2》的累计观影人次势必将轻松赶超前作。