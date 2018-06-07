《侏罗纪世界2》单日累计观影人次达到118万2650人次强势登顶单日票房冠军，打破了此前《复仇者联盟3：无限战争》在今年4月25日刚刚创造的98万首日观影人次纪录。





据韩媒计算，以6日首场放映6：30分为基准，《侏罗纪世界2》在6日下午4点59分累计观影人次达到100万1127人次，用时10小时30分突破百万观影人次，成为韩国历史上首部开画日破百万观影人次的影片，同时也创下了韩国历年最高开画纪录。











韩版《毒战》破400万人次，主创合照庆祝



