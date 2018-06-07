网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

"侏罗纪世界2"韩国10小时破百万人次

赶超《复仇者联盟3》 首日破百万史无前例

2018-06-07 10:45:41 来源：Mtime时光网

《侏罗纪世界2》单日累计观影人次达到118万2650人次强势登顶单日票房冠军，打破了此前《复仇者联盟3：无限战争》在今年4月25日刚刚创造的98万首日观影人次纪录。

《侏罗纪世界2》韩国上映首日破百万人次创纪录

　　时光网讯 《侏罗纪世界2》6日显忠日假期在韩国正式上映，用时10小时30分钟突破100万观影人次，赶超《复仇者联盟3》创下了韩国历史新纪录，也成为韩国历史上首部上映首日就动员百万人次的影片。

　　据韩媒计算，以6日首场放映6：30分为基准，《侏罗纪世界2》在6日下午4点59分累计观影人次达到100万1127人次，用时10小时30分突破百万观影人次，成为韩国历史上首部开画日破百万观影人次的影片，同时也创下了韩国历年最高开画纪录。

　　同时《侏罗纪世界2》还刷新了韩国历年暑期档、历年6月、历年引进片、历年显忠日假期的最高观影人次纪录，更是打破了此前《复仇者联盟3：无限战争》在今年4月25日刚刚创造的98万首日观影人次纪录，而紧随其后的依次为《军舰岛》（97万人次）、《木乃伊》（87万人次）和《釜山行》（87万人次）。

　　据韩国电影振兴委员会7日票房数据，《侏罗纪世界2》单日累计观影人次达到118万2650人次强势登顶单日票房冠军，将自5月22日上映后一直连冠日票房榜的本土犯罪片《毒战》拉下冠军宝座。后者６日以23万观影人次位列第二，累计观影人次突破400万，仍在继续刷新今年韩国本土电影的最好成绩。

韩版《毒战》破400万人次，主创合照庆祝

　　2007年上映的《神奇宝贝剧场版：决战时空之塔 帝牙卢卡VS帕路奇犽VS达克莱伊》于6日在韩国上映，以不到8万观影人次位列第三。《死侍2》排名第四，累计观影人次达到370万。

　　2015年上映的《侏罗纪世界》当年在韩国累计动员观影人次554万，照此开画成绩，《侏罗纪世界2》的累计观影人次势必将轻松赶超前作。

   编辑：ruo

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 侏罗纪世界2 票房 韩国
关注时光网微信

相关电影/影人

侏罗纪世界2

侏罗纪世界2 (2018)

0.0

导演：胡安·安东尼奥..

主演：克里斯·帕拉特

复仇者联盟3：无限战争

复仇者联盟3：无限战争 (2018)

8.1

导演：安东尼·罗素

主演：小罗伯特·唐尼

毒战

毒战 (2018)

-1.0

导演：李海英

主演：赵震雄 柳俊烈

神奇宝贝剧场版：决战时空之塔 帝牙卢卡VS帕路奇犽VS达克莱伊

神奇宝贝剧场版：决战时空之塔.. (2007)

-1.0

导演：汤山邦彦

主演：Craig Blair

死侍2

死侍2 (2018)

7.9

导演：大卫·雷奇

主演：瑞安·雷诺兹

显示更多∨

相关文章

会员评论 (8)

发表

本周热读

1

大型中年怀旧专场：让我再过一次儿童节

童年电影全集合！开启儿时记忆大门

这是我们的童年，也是中国儿童电影的文艺高峰。
2

《阿Q正传》赴戛纳，《红高粱》捧金熊

改革开放四十周年中国电影大事记（1978~1987）

改革市场体制、改革电影语言，开放国门、开放思想，伴随..
3

变形金刚新作《大黄蜂》曝中字预告！

萌系大黄蜂偶遇少女 派拉蒙积极拓展变形金刚宇宙

影片将于今年12月21日在北美地区上映，大黄蜂又萌又帅，..
4

传统水墨风！张艺谋《影》首发预告片

超过50个正片镜头曝光 邓超孙俪怒目而视

张艺谋新片《影》首发80秒预告片，超过50个正片镜头曝光..
5

崔永元详解与《手机2》的新仇旧怨

曝光范冰冰因为忘了P图 冯小刚从未道过歉

9
崔永元详解与《手机2》的新仇旧怨：曝光范冰冰因为忘了P..

查看更多