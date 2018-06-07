《金蝉脱壳2》曝光网友自制史泰龙燃向混剪，回顾40年传奇生涯搏命表演。





时隔五年再闯炼狱！史泰龙传奇回归风采不减





五年后，越狱专家布雷斯林再度身陷危机，全新挑战正式拉开帷幕。预告一出影迷们便兴奋不已：“监狱的设定总是这么刺激，从‘坟墓’到‘冥府’，都完全符合我对黑监狱的一切想象！超期待史泰龙在‘冥府’里过关斩将的惊险故事，等不及了！”然而预告中史泰龙遭电击、被“群殴”等画面也令网友十分揪心，纷纷猜测到：“这次越狱难度有点高啊，史大爷能扛住吗？”





承包影坛半个世纪！硬汉集结再出击正面刚监狱





此外，网友对影片中重量级硬汉阵容的表现也期待满满，观看预告后纷纷赞到：“这次的打戏量很足啊，史泰龙亲自上陈又是火拼又是肉搏，感觉就已经能值回票价！更别说还有戴夫·巴蒂斯塔、泰伦·伍德利专业打星的加盟，期待值爆表！”





粉丝（超烦豆先森）也用行动表示了对史泰龙的崇拜赞誉，自发制作的史泰龙燃向混剪中，“敢死队”的大哥大、拳击场上的“洛奇”和丛林王者“兰博”一一亮相，令人热血澎湃。



