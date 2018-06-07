网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《第七个小矮人》发布全新海报预告

“手把手”教第七个小矮人“波波”系鞋带

2018-06-07 11:13:36 来源：Mtime时光网

在成长路上，总会有很多小朋友，像小矮人波波一样，在接触新事物时总会状况百出，家长有时也很无奈……而动画电影《第七个小矮人》正是给了这个年龄段的小朋友和家长们一个绝佳的观影选择
　　时光网讯　日前，由百年经典童话《白雪公主与第七个小矮人》改编的进口喜剧动画电影《第七个小矮人》，发布了一组“系鞋带”主题海报及病毒视频。童话世界中的喷火龙，宛如邻家温暖的大哥哥，“手把手”教第七个小矮人“波波”系鞋带。




　　电影《第七个小矮人》讲述了“呆萌可爱”的第七个小矮人波波与伙伴们一起为公主庆生，无意中陷入了巫婆诅咒公主的圈套，就此开启了一场营救公主、保卫童话王国的大冒险。在片中，波波最开始是一个连鞋带都不会系的小迷糊。幸运的是，他有一群乐于陪伴、充满爱意与耐心、不断鼓励他的的好朋友。而且在他们的帮助下，波波用他的善良、勇敢和担当，在营救公主的路上，成为了一个战胜巫婆，成功保卫童话王国的小英雄。


　　在成长路上，总会有很多小朋友，像小矮人波波一样，在接触新事物时总会状况百出，家长有时也很无奈……而动画电影《第七个小矮人》正是给了这个年龄段的小朋友和家长们一个绝佳的观影选择；小矮人就好像每一个小朋友，他们有着小孩子一样的身高，都处在一样学习和成长阶段，用同样的视角观察世界。家长们能通过电影，感受到自己家“小矮人”的世界，或许还能从电影里学到如何更好的与孩子沟通相处；而小朋友们，更是能从电影中获取数不尽的欢乐，增强自信心。

   编辑：汀

关键词： 第七个小矮人 预告片 视频
关注时光网微信

相关电影/影人

第七个小矮人

第七个小矮人 (2014)

0.0

导演：波瑞斯·阿金诺..

主演：Joshua Graham

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

大型中年怀旧专场：让我再过一次儿童节

童年电影全集合！开启儿时记忆大门

这是我们的童年，也是中国儿童电影的文艺高峰。
2

《阿Q正传》赴戛纳，《红高粱》捧金熊

改革开放四十周年中国电影大事记（1978~1987）

改革市场体制、改革电影语言，开放国门、开放思想，伴随..
3

变形金刚新作《大黄蜂》曝中字预告！

萌系大黄蜂偶遇少女 派拉蒙积极拓展变形金刚宇宙

影片将于今年12月21日在北美地区上映，大黄蜂又萌又帅，..
4

传统水墨风！张艺谋《影》首发预告片

超过50个正片镜头曝光 邓超孙俪怒目而视

张艺谋新片《影》首发80秒预告片，超过50个正片镜头曝光..
5

崔永元详解与《手机2》的新仇旧怨

曝光范冰冰因为忘了P图 冯小刚从未道过歉

9
崔永元详解与《手机2》的新仇旧怨：曝光范冰冰因为忘了P..

查看更多