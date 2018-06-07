在成长路上，总会有很多小朋友，像小矮人波波一样，在接触新事物时总会状况百出，家长有时也很无奈……而动画电影《第七个小矮人》正是给了这个年龄段的小朋友和家长们一个绝佳的观影选择















电影《第七个小矮人》讲述了“呆萌可爱”的第七个小矮人波波与伙伴们一起为公主庆生，无意中陷入了巫婆诅咒公主的圈套，就此开启了一场营救公主、保卫童话王国的大冒险。在片中，波波最开始是一个连鞋带都不会系的小迷糊。幸运的是，他有一群乐于陪伴、充满爱意与耐心、不断鼓励他的的好朋友。而且在他们的帮助下，波波用他的善良、勇敢和担当，在营救公主的路上，成为了一个战胜巫婆，成功保卫童话王国的小英雄。









在成长路上，总会有很多小朋友，像小矮人波波一样，在接触新事物时总会状况百出，家长有时也很无奈……而动画电影《第七个小矮人》正是给了这个年龄段的小朋友和家长们一个绝佳的观影选择；小矮人就好像每一个小朋友，他们有着小孩子一样的身高，都处在一样学习和成长阶段，用同样的视角观察世界。家长们能通过电影，感受到自己家“小矮人”的世界，或许还能从电影里学到如何更好的与孩子沟通相处；而小朋友们，更是能从电影中获取数不尽的欢乐，增强自信心。