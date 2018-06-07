印度电影《厕所英雄》将于明日上映。今天影片曝光“集体离婚”版预告，揭秘印度社会中大规模女性提出离婚的真实原因——厕所。





集体结婚vs集体离婚

印度爆发大规模离婚 原因竟为“厕所”





在今天曝光的预告中，贾耶和凯沙夫之间的矛盾全面升级，夫妻之间“建厕所”的争吵转化为女性权利觉醒的引线。人们针对贾耶“在家中建厕所”的要求展开讨论，预告中的一句“听说过集体结婚，可是今天之前我们没听说过集体离婚，只有一个原因：厕所。”的新闻报道直接点出了印度女性已然觉醒，她们将通过“建厕所”来维护自身权利。





《厕所英雄》改编自真实事件，讲述了印度新娘贾耶（布米·佩德卡尔饰）嫁给凯沙夫（阿克谢·库玛尔 饰）后，发现家中没有厕所而坚持离婚，最终掀起一场女性厕所革命的故事。影片上映后引起印度观众大范围讨论，改写6亿印度女性命运，国内展映也取得了观众们的一致好评，著名社会学家李银河推荐：“印度电影不是可以看看，而是应当看看了，《厕所英雄》也属于‘应当看’的档次。” 知名电影自媒体“sir电影”对影片用了“服气”两个字：“用一个厕所铺开了印度女性的全体困境，切口极小，搅动却极深。”





官员厕所自拍vs免税放映《厕所英雄》

让厕所成为“家庭标配” 印度政府屡出奇招





在看这部影片之前，大家要先了解的就是——在印度，厕所不是“家庭标配”。受传统文化影响，很多印度家庭认为厕所是不洁的象征，不能和神明出现在同一空间，所以信奉宗教的居民们拒绝在家中建厕所，野外如厕成为一种常用的解决方式。《厕所英雄》制片人尼拉结·潘迪介绍到：“以前印度60%的家庭没有厕所，女性们必须在日出前一两个小时去田里如厕，不止存在卫生问题，还可能面临各种犯罪的困扰。”





为解决这项问题，印度总理莫迪上台后提出“清洁印度”运动，其中有一项“厕所运动”可以说是下了血本——为每个自建厕所的家庭补贴75%的建造成本。





除此之外，印度政府还推出了很多看似“奇葩”的规定，通过官员不和自家厕所自拍就不发工资，促进政府官员起到带头作用。同时，政府还为电影《厕所英雄》免税，希望影片能够影响更多的观众。影片上映后，无数印度女性提出“没有厕所就离婚”，可以说《厕所英雄》是一部改变6亿印度女性命运的影片。





电影《厕所英雄》由中国电影集团公司进口，中国电影股份有限公司发行、译制。本片由什里·那拉扬·辛执导，阿克谢·库玛尔、布米·佩德卡尔主演，将于6月8日登陆内地院线，目前正在各大票务平台火爆预售中。