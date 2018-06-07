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《小偷家族》的灵感来源是一枝钓鱼竿

是枝裕和：希望能和柳乐优弥再次合作

2018-06-07 15:53:33 来源：Mtime时光网

是枝裕和说：“生活就是这样，千疮百孔之中也会有美丽的瞬间，我想捕捉的正是这些瞬间。”
　　

《小偷家族》中字预告片

时光网讯 已确定引进内地的戛纳金棕榈《小偷家族》近期在日本密集宣传，导演是枝裕和在早稻田大学座谈时谈到，最初看到《小偷家族》原型社会新闻，吸引是枝裕和的一个细节是“钓鱼竿”。

　　这个小偷家族偷的物品有钓鱼竿，而钓鱼是他们的业余爱好，这让是枝裕和感到千疮百孔之中的生活，也会有美丽的瞬间。

　　《小偷家族》将于6月中旬在上海电影节展映，内地公映时间暂未公布。日本公映时间为6月8日，台湾地区7月13日、香港地区7月5日。

和老班底合作也有火花

前排右一、右二分别为树木希林和中川雅也

　　在早稻田大学，是枝裕和介绍了跟老班底中川雅也树木希林的合作过程：“撰写剧本时，我已经在脑海中用中川雅也为形象在写了；树木希林甚至说不要再请她演了，观众也看腻味了，不过我认为这个故事还是需要有这两人才能完整。尤其剧组有熟面孔也有新成员，工作起来顺畅也会有新的火花。”

渴望和柳乐优弥再次合作

2004年是枝裕和把戛纳影帝奖杯给柳乐优弥

　　钟爱老班底合作的他，更透露希望与当年《无人知晓》柳乐优弥再度合作：”我希望在柳乐优弥30岁前后时再度与他合作，现在他28岁，在时机成熟之前，我还不打算贸然发出邀请。”

　　当年14岁的柳乐优弥就是因为主演《无人知晓》摘得戛纳影帝，获奖之后他沉寂了几年，传出自杀新闻，甚至沦落至到洗车店打工。重新复出后他振作起来，2016年，他凭借《错乱的一代》获得第90届日本电影旬报奖最佳男主角，也在日剧《宽松世代又如何》、电影《银魂》中有不错表现，再次证明了实力。

是枝裕和电影创作的触发点

　　

《小偷家族》海边嬉戏片段

此外，是枝裕和也透露他电影中的故事，大多是从一个“关键场景”出发延伸：“像是《无人知晓》，最初浮现脑海的是东京的夜晚，西武池袋线特急列车中一个拖着行李箱的少年身影，或是《比海更深》主人公在打扫佛坛前的香炉。"

　　“我最初看到《小偷家族》原型的这则新闻，吸引我的一个细节是钓鱼竿。新闻里面，这个小偷家族偷的物品有钓竿，而钓鱼是他们的业余爱好。这个细节让我觉得既悲哀又美好。生活就是这样，千疮百孔之中也会有美丽的瞬间，我想捕捉的正是这些瞬间。

作者：aerosmith520   编辑：aerosmith

关键词： 小偷家族 是枝裕和 柳乐优弥
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小偷家族

小偷家族 (2018)

0.0

导演：是枝裕和

主演：中川雅也 树木希林

是枝裕和

是枝裕和

Hirokazu Koreeda

职业：导演 | 编剧
柳乐优弥

柳乐优弥

Yûya Yagira

职业：
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