是枝裕和说：“生活就是这样，千疮百孔之中也会有美丽的瞬间，我想捕捉的正是这些瞬间。”





这个小偷家族偷的物品有钓鱼竿，而钓鱼是他们的业余爱好，这让是枝裕和感到千疮百孔之中的生活，也会有美丽的瞬间。





《小偷家族》将于6月中旬在上海电影节展映，内地公映时间暂未公布。日本公映时间为6月8日，台湾地区7月13日、香港地区7月5日。





和老班底合作也有火花





前排右一、右二分别为树木希林和中川雅也









渴望和柳乐优弥再次合作





2004年是枝裕和把戛纳影帝奖杯给柳乐优弥













是枝裕和电影创作的触发点









“我最初看到《小偷家族》原型的这则新闻，吸引我的一个细节是钓鱼竿。新闻里面，这个小偷家族偷的物品有钓竿，而钓鱼是他们的业余爱好。这个细节让我觉得既悲哀又美好。生活就是这样，千疮百孔之中也会有美丽的瞬间，我想捕捉的正是这些瞬间。”



