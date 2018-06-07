时光网讯
据中央纪委国家监委网站6月6日消息，中央追逃办发布50名涉嫌职务犯罪和经济犯罪的部分外逃人员有关线索公告，其中快鹿集团原董事长施建祥
在列其中。据曝光的消息称，施建祥涉嫌集资诈骗罪，在2016年3月7日逃往美国。此次发布《公告》目的是积极发动群众，进一步织密追逃追赃的天罗地网，让外逃人员无处遁形。
施建祥在电影圈早已声名狼藉，他曾是快鹿集团原董事长，也曾是电影《大轰炸》
的总制片人。2016年3月，施建祥曾因操纵“《叶问3》
假票房事件”，引发快鹿系公司一连串兑付风波，更因为涉嫌集资诈骗罪外逃至美国，一走了之，随后“快鹿系”多家公司墙倒众人推，陷入解散停止的状态。
该片经历了一系列波折，目前定档8月17日上演，导演萧峰
曾透露，剧组最困难时连布鲁斯·威利斯入住酒店的定金都付不了。2016年3月电影面临夭折时，只好接下已无力还付欠款和急需大量资金进行后期制作的庞大工程。在随后压力重重的两年间，在经历了融资借款、抵押贷款、清仓股票，赎回投资基金、耗尽个人存款等一系列自毁程序，萧峰很快成为国内负债最多的导演。直至2017年10月，他个人所有的可支配现金财富只剩1516元人民币。”
业内猜测，崔永元最近曝光的“杨子
、黄圣依
签7.5亿阴阳合同”，才刚刚显露了冰山一角，关于影片《大轰炸》
的幕后交易，有可能涉及更大的黑料。
《大轰炸》
此前由快鹿集团投资，施建祥担任总制片人，他甚至还把自己的头像放在海报最显眼的位置，让一众中外明星给他当配角。
杨子和施建祥一直深度捆绑在一起：当时快鹿集团实施“8+1战略”，杨子控制的“巨力影视”公司，属于“8+1战略”中的重要组成部分，而此前《叶问3》
的宣传工作就由杨子的“火传媒”公司负责，后来“火传媒”被传解散，还爆出欠薪丑闻。
黄圣依在《大轰炸》
中出演“杜梅”一角。最近被崔永元炮轰的范冰冰，也参演了《大轰炸》
。崔永元最初曾曝光过一份露出范冰冰名字税后1000万合同，有网友猜测可能是范冰冰在《大轰炸》
剧组的合同，从时间上来说，《大轰炸》
2015年11月宣布杀青，范冰冰合同上的拍摄日期为2015年8月，确实有可能是该片的拍摄时期。
施建祥和崔永元在2015年东方卫视春晚时结识，施建祥对外宣称自己的身份是东方卫视春晚总导演，而崔永元是晚会主持人。
随后两人在拍摄《大轰炸》
时有过不少交集，崔永元当时因为做过口述抗战的研究，被施建祥拉进剧组担任艺术顾问，他对整件事情可以说是比较了解，两人曾以“好友”相称。2016年2月，施建祥曾与崔永元共同发起的“奥斯卡快鹿之夜”晚宴并合影。
2017年1月，施建祥已遭国际刑警组织发出红色通缉令：“国际刑警组织美国中心局反馈，施建祥已于2017年2月7日离开美国；截到目前，快鹿事件共拘捕70余名涉案嫌疑人，其中已追缴业务员佣金100余万元，这个数字每天都在增加。
从某种意义上讲，快鹿施建祥和其管理层团队似乎存在着一种串谋行为。快鹿下设至少70-80个空壳公司，另外各种个人或企业代持、善意取得、地下钱庄、复杂的资金转移程序，的确对经侦追赃设置了障碍。”上海市经侦总队曾透露过这样的消息。
编辑：YY