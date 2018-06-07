操纵《叶问3》票房造假事件的快鹿集团前董事长施建祥，登上中央追逃办发布的50名外逃人员线索公告，2017年他已遭国际刑警组织发出红色通缉令。施建祥曾任《大轰炸》制片人，这个项目一度烂尾。





































施建祥和崔永元在2015年东方卫视春晚时结识，施建祥对外宣称自己的身份是东方卫视春晚总导演，而崔永元是晚会主持人。









2017年1月，施建祥已遭国际刑警组织发出红色通缉令：“国际刑警组织美国中心局反馈，施建祥已于2017年2月7日离开美国；截到目前，快鹿事件共拘捕70余名涉案嫌疑人，其中已追缴业务员佣金100余万元，这个数字每天都在增加。





从某种意义上讲，快鹿施建祥和其管理层团队似乎存在着一种串谋行为。快鹿下设至少70-80个空壳公司，另外各种个人或企业代持、善意取得、地下钱庄、复杂的资金转移程序，的确对经侦追赃设置了障碍。”上海市经侦总队曾透露过这样的消息。

编辑：YY