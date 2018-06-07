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一向特立独行的导演特瑞·吉列姆
近日在接受媒体采访时，直言不讳地表示：“我恨超级英雄电影，那就是一坨屎
！”
特瑞·吉列姆
回答道：“我恨超级英雄电影。那就是一坨屎。长大好嘛！我们不可能一辈子都做青少年
。梦想能有超能力当然很爽，但超级英雄电影都是关于超能力。这也是我不喜欢超英电影的原因——超级英雄们用超能力打败其它超级英雄。天哪，多一点和平、爱、理解不好吗
，这才是我们需要的。”
另外针对此前关于好莱坞反性侵的#MeToo运动的言论，他也做出了修正。此前他接受采访时，将其形容为“愚蠢的”，并说：“世界上再没有理智了，人们都变得害怕表达自己内心的真实想法。甚至连我的妻子都警告我，让我低调一点。这似乎有点像暴政统治了——暴民们拿着火把四处走动，打算将弗兰肯斯坦的城堡焚毁。”
而在最新采访中，他表示：“我有点太天真了，我以为世界对所有人都是一样的。平等是非常重要的......正在发生的一切，是让每个人都获得平等机会的过程中的一部分......”
特瑞·吉列姆1940年11月22日出生于美国明尼苏达州，在洛杉矶长大。由于看不惯美国的社会生活，1967年到伦敦，后加入英国国籍，2006年初放弃美国国籍。
2001年，他开始和约翰尼·戴普、瓦内萨·普拉迪斯、还有吉恩·罗彻福特等演员合作，执导拍摄《谁杀死了堂吉诃德》
，但由于罗彻福特的身体原因(他再也无法骑马了)，影片才开机几天就被迫停止。但吉列姆并不死心，17年之后，终于完成影片，带上戛纳，并有望登陆内地大银幕。