《谁杀死了堂吉诃德》《十二猴子》《脱线一箩筐》等片导演特瑞·吉列姆在近日接受媒体采访时，直言不讳地表达对超级英雄电影的厌恶。













《谁杀死了堂吉诃德》预告片 另外针对此前关于好莱坞反性侵的#MeToo运动的言论，他也做出了修正。此前他接受采访时，将其形容为“愚蠢的”，并说：“世界上再没有理智了，人们都变得害怕表达自己内心的真实想法。甚至连我的妻子都警告我，让我低调一点。这似乎有点像暴政统治了——暴民们拿着火把四处走动，打算将弗兰肯斯坦的城堡焚毁。”





而在最新采访中，他表示：“我有点太天真了，我以为世界对所有人都是一样的。平等是非常重要的......正在发生的一切，是让每个人都获得平等机会的过程中的一部分......”





怪才吉列姆 特瑞·吉列姆1940年11月22日出生于美国明尼苏达州，在洛杉矶长大。由于看不惯美国的社会生活，1967年到伦敦，后加入英国国籍，2006年初放弃美国国籍。











