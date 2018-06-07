网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

"十二猴子"导演：超英电影是一坨屎

特瑞吉列姆恨透了超英 希望观众快点长大

2018-06-07 16:24:54 来源：Mtime时光网

《谁杀死了堂吉诃德》《十二猴子》《脱线一箩筐》等片导演特瑞·吉列姆在近日接受媒体采访时，直言不讳地表达对超级英雄电影的厌恶。


　　时光网讯 一向特立独行的导演特瑞·吉列姆近日在接受媒体采访时，直言不讳地表示：“我恨超级英雄电影，那就是一坨屎！”

完整采访视频，关于女权的言论从2分50秒开始，关于超英电影的言论从3分49秒开始

　　特瑞·吉列姆执导的奇幻冒险电影《谁杀死了堂吉诃德》作为戛纳闭幕片全球首映，该片也将在全球多地上映。在为此片宣传的一次采访中，他被问及在如今漫改电影统治大银幕的时代，《谁杀死了堂吉诃德》如何找寻到属于自己的一席之地。

　　特瑞·吉列姆回答道：“我恨超级英雄电影。那就是一坨屎。长大好嘛！我们不可能一辈子都做青少年。梦想能有超能力当然很爽，但超级英雄电影都是关于超能力。这也是我不喜欢超英电影的原因——超级英雄们用超能力打败其它超级英雄。天哪，多一点和平、爱、理解不好吗，这才是我们需要的。”

《谁杀死了堂吉诃德》预告片

　　另外针对此前关于好莱坞反性侵的#MeToo运动的言论，他也做出了修正。此前他接受采访时，将其形容为“愚蠢的”，并说：“世界上再没有理智了，人们都变得害怕表达自己内心的真实想法。甚至连我的妻子都警告我，让我低调一点。这似乎有点像暴政统治了——暴民们拿着火把四处走动，打算将弗兰肯斯坦的城堡焚毁。”

　　而在最新采访中，他表示：“我有点太天真了，我以为世界对所有人都是一样的。平等是非常重要的......正在发生的一切，是让每个人都获得平等机会的过程中的一部分......”

怪才吉列姆

　　特瑞·吉列姆1940年11月22日出生于美国明尼苏达州，在洛杉矶长大。由于看不惯美国的社会生活，1967年到伦敦，后加入英国国籍，2006年初放弃美国国籍。

　　2001年，他开始和约翰尼·戴普、瓦内萨·普拉迪斯、还有吉恩·罗彻福特等演员合作，执导拍摄《谁杀死了堂吉诃德》，但由于罗彻福特的身体原因(他再也无法骑马了)，影片才开机几天就被迫停止。但吉列姆并不死心，17年之后，终于完成影片，带上戛纳，并有望登陆内地大银幕。

　　吉列姆其它作品还包括《十二猴子》《脱线一箩筐》等。

   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 超级英雄 特瑞吉列姆 言论
关注时光网微信

相关电影/影人

特瑞·吉列姆

特瑞·吉列姆

Terry Gilliam

职业：导演 | 编剧
谁杀死了堂吉诃德

谁杀死了堂吉诃德 (2018)

-1.0

导演：特瑞·吉列姆

主演：乔纳森·普雷斯

相关文章

会员评论 (15)

发表

本周热读

1

大型中年怀旧专场：让我再过一次儿童节

童年电影全集合！开启儿时记忆大门

这是我们的童年，也是中国儿童电影的文艺高峰。
2

《阿Q正传》赴戛纳，《红高粱》捧金熊

改革开放四十周年中国电影大事记（1978~1987）

改革市场体制、改革电影语言，开放国门、开放思想，伴随..
3

变形金刚新作《大黄蜂》曝中字预告！

萌系大黄蜂偶遇少女 派拉蒙积极拓展变形金刚宇宙

影片将于今年12月21日在北美地区上映，大黄蜂又萌又帅，..
4

传统水墨风！张艺谋《影》首发预告片

超过50个正片镜头曝光 邓超孙俪怒目而视

张艺谋新片《影》首发80秒预告片，超过50个正片镜头曝光..
5

崔永元详解与《手机2》的新仇旧怨

曝光范冰冰因为忘了P图 冯小刚从未道过歉

9
崔永元详解与《手机2》的新仇旧怨：曝光范冰冰因为忘了P..

查看更多