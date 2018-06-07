时光网讯 据台湾媒体报道，因“X分钟带你看完电影”闻名的网红谷阿莫，去年4月被片商“又水整合”和影音平台KKTV提告，事情经过了一年后终于有了答案，“台北地检署”6月7日正式起诉谷阿莫。
谷阿莫目前仍活跃在微博上，他有897万粉丝，擅长通过只言片语，把数个小时的类型片高度概括成2～5分钟的短片，6月5日他刚刚发布了最新的视频“5分钟看完《21克拉》。”
“台北地检署”调查整起谷阿莫事件后，认为他的确是未有经过授权，也就是违法的情况下使用电影片段重制，这样的行为已经涉犯“著作权法”，因此依法起诉。
谷阿莫今年3月前往检方提供相关资料后，接受采访称：“此案的结果是很重要的，法律必须明确定义什么范围是合理使用的，该有更明确的限制才对。如果你保留了空间给别人，当别人来创作的时候，你又去告他，那对于创作者而言，就不晓得该怎么办”。
2017年4月，电影《哆啦A梦》、《脑浆炸裂少女》、《近距离恋爱》，韩剧《W两个世界》的片商“又水整合”以及影音串流平台KKTV提高谷阿莫。又水整合公关曾愤怒表示，“有4部以上的电影都因为谷阿莫做完了，就真的无法在影院上映，一部片用几百万台币买进，结果因为没上戏院也无法卖到电视台，直接损失超过8位数新台币成本。”
影音平台KKTV同时也发表声明：“凡是未经过合法授权而对影音内容进行重制或公开传输，皆属侵权行为，KKTV作为正版影音平台业者，定将持续打击不法侵权行为，以保护正版影音内容。KKTV十分感谢检察官及司法警察机关的积极维权，并盼望藉此案加强大家的版权观念，以促进影视产业的健全发展。”