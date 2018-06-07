《瞒天过海：美人计》主演布兰切特、布洛克和海瑟薇谈到了影片的抢劫戏虽然“很完美”，但“女性之间是如何相互支持、相互欣赏”才是最重要的。









前三部影片在2001年至2007年间先后上映，在全球收获了11.2亿美元的总收入。而这部《美人计》则由加里·罗斯（《奔腾年代》《饥饿游戏》）执导，与索德伯格的三部曲共享一个宇宙，女星桑德拉·布洛克饰演的黛比，是乔治·克鲁尼所饰角色丹尼的妹妹。





故事以黛比出狱为开端，讲述黛比出狱后，她立即与她最好的朋友卢（凯特·布兰切特饰）重新联系，并分享了她在过去的五年多时间里一直在酝酿的想法——设局让高端珠宝商卡地亚将一条价值1.5亿美元的钻石项链，借给一个声名狼藉的、自私自利的电影明星达芙妮·克鲁格（安妮·海瑟薇 饰），让她带着这条项链去参加纽约大都会艺术博物馆慈善舞会。这是由大都会艺术博物馆服装学院举办的一场明星云集的筹款活动，每年都会在纽约举行一次。在那里，黛比将和她的团队完成一场大胆的公开抢劫，用一条精心制作的赝品取代真品，然后瓜分犯罪所得的利润。



此前推出的三部“罗汉”系列电影





Mtime：尽管《瞒天过海：美人计》讲述的是一群罪犯的故事，但它涉及的主题其实是“不太可能的家庭”——从本质上讲，也就是在朋友关系中寻找亲情。所以这对于你来说，情感上的强化方式是什么?





桑德拉·布洛克:对我来说，这部电影最重要的并非抢劫。我知道这一点也会被呈现得很完美，而且会给观众带来乐趣，但对我来说，展示这些女性之间是如何相互支持、相互欣赏并真正过着彼此的生活，这一点是非常重要的。





我认为真正的友谊也是如此，随着年龄的增长，你的朋友圈会变得非常小，因为你意识到你就是你自己，不会再改变，那些真正爱你、让你感到安全的人才是最重要的。





Mtime：和这么多女同胞在一起，每天的电话会议一定是一种独特的经历吧，这是什么感觉？你有没有接触过一些经验不那么丰富的女演员，努力在片场建立起朋友情谊？





凯特·布兰切特 是的，这里面的每个人好像都是她们各自领域的佼佼者。奥卡菲娜有着很令人不可思议的能量，蕾哈娜也一样，尽管她们之前可能没有拍过太多的电影；敏迪（卡灵）是一位杰出的作家和问题解决者，也是一位出色的听众；桑迪和我以前见过面，安妮和我也曾见过面，我以前和莎拉一起工作过。但其他人都是新认识的。 是的，这里面的每个人好像都是她们各自领域的佼佼者。奥卡菲娜有着很令人不可思议的能量，蕾哈娜也一样，尽管她们之前可能没有拍过太多的电影；敏迪（卡灵）是一位杰出的作家和问题解决者，也是一位出色的听众；桑迪和我以前见过面，安妮和我也曾见过面，我以前和莎拉一起工作过。但其他人都是新认识的。





我们每次早上开拍前都有点像开学第一天，但我得承认，这回是我早上坐过的最好的化妆车了。（笑）就比如说，你早上6点就得起床，开拍前很少有时间再去排练。所以说，这部电影真的是艺术模仿了生活的绝佳代表，在电影里面因为露和黛比互相认识，然后她们又互相认识了另一个人，在桑迪和我之间也发生了同样的事。所有人都在电影里被集合起来，所以在电影之外，我们每个人也都有了共鸣，我觉得艺术就是模仿了生活，我们仅仅花了几天早上化妆的时间，就开始进入角色和故事的节奏了。我很喜欢这个过程。





安妮·海瑟薇：对，每次在车上做发型化妆的过程对我来说都是一次学习，因为我们这群人分别处于各自职业生涯中的不同阶段，好比奥卡菲娜没有拍过那么多电影，但凯特和桑迪绝对是宇宙女王了。所以，人们都只是在观察每个人的过程，然后从她们身上找一些花边新闻，比如，“哦，原来你是这样走到现在的”或者别的什么。





在我开始拍这部电影的时候，我的儿子只有六个月大，当看到桑迪和凯特（她们也是妈妈）既能做好工作的准备同时还能正常生活，这对我来说真的很鼓舞人心。还有，当初桑德拉·布洛克给我发短信欢迎我加入剧组时，她特别写道：“我知道你现在已经是一名新妈妈了，我只是想让你知道，这是一个有爱的大家庭，所以你可以随时带上你的儿子，这里有他的位置。请你一定一定别担心这方面的事。”这个真的很棒，你知道吗，是一种妈妈与妈妈之间的对话，对她来说是去伸出手，对我则是铺平了道路。





Mtime：凯特，黛比和卢是这个团队的领头人，所以你的角色和黛比是怎么认识的?





凯特·布兰切特:是这样没错，但我不认为这就是电影的最终版本了。我们拍摄了大量的闪回情节，不过他们好像并没有都放到电影中。我也不知道，如果他们再拍一部的话，可能会用到，也许我根本都不需要再次露面，因为我已经拍了很多东西了！（笑）要是最后没放到这部电影里，就等于他们免费又请我拍了一部。





Mtime：桑德拉，黛比是丹尼的妹妹，你和乔治·克鲁尼聊过这个吗，有没有想把某些家族性习惯加到你的表演中?





桑德拉·布洛克:你知道乔治和我是同一个人吧？（笑）你永远不会同时在同一个地方看到我们！乔治和我只是在一个朋友的聚会上聊过天，他问我，“你要去拍这个片子吗？”然后我就说“是啊，我想是吧”。"然后他只说了一句“好吧”。那时杰瑞·温特劳布还在，杰里是一个伟大的策划者和推销员，他甚至可以把你自己的车卖给你，（笑）所以乔治分享了很多关于杰瑞会如何说服你做事情的故事。



桑德拉·布洛克

可惜杰里在2015年去世了，这真的很令人伤心。乔治的魅力在于，他看上去依然是为团队手持火把的人。我想我们在这部电影中唯一想要传承下去的就是我们也想要有同样的乐趣。我们的场景中没有酒吧，我们也没有在拉斯维加斯拍摄，但我们想要的是团队合作精神和家庭精神。我想让所有人都把这些女人看作是一家人，因为你不明白这一点究竟有多重要。





Mtime：安妮，你扮演的是一个有点以自我为中心的女演员。她是基于某个人来设定的吗?





安妮·海瑟薇：达芙妮·克鲁格是个很糟糕的人，她非常非常的自我，不在乎别人怎么看她，因为她不关心别人。她有两个前夫，并和其中一个前夫签署了婚前协议。达芙妮只是基于这样一个想法：如果在我职业生涯一开始，我就非常看重名声，如果我比关心别人更关心自己，会发生什么？所以我只是用我所有的经历来尽可能地来演绎这些事情。





我的意思是，我当然在生活中见过那种表现得很糟糕的人，而且说实话，我在现实生活中看到他们的表现要比我看到他们在片场的表现要差得多。我觉得如果你这么做，你可能不会有很长的职业生涯，因为在某种程度上，人们是可以选择和谁一起工作的，大多数处于高层的人都是很和善的人。





Mtime：当我说卡地亚的时候，你会想到什么？你还记得你的第一块珠宝吗？





凯特·布兰切特：我的第一块首饰是我祖母送给我的一块浮雕宝石，我至今还留着它。我的大部分首饰，也可以说所有的，都是饱含意义的，不一定很贵。当我想到卡地亚的时候，我会想把它藏在保险柜里，因为我太害怕戴这样的东西了。





Mtime：在某种程度上，这些抢劫电影是一种幻想逃避的形式，某种程度上也有复仇的成分，尤其是与黛比对前男友克劳德（理查德·阿米蒂奇 饰演）的感情有关，黛比对他怀恨在心。桑德拉，你相信复仇吗?





桑德拉·布洛克:不，我更相信因果报应。我相信如果你做了坏事，那报应早晚会还回你身上，比你当初做的还要狠。所以我学会了如何原谅和放手，不管别人是否请求原谅，都要学会继续前进。最终，我会忘记自己的愤怒。所以说，这到底是一种宽恕，还是一种非常糟糕的长期记忆呢？（笑）但不管怎样，这只会让生活更轻松。当你计划复仇的时候，十有八九是行不通的。然后你想想，你可能会因为被抓而感到内疚，我不想要那个负担。复仇在理论上听起来很性感，但我没有那种能力。





安妮·海瑟薇



Mtime：电影中有个说法是说女性是隐形的，在电影圈，这个话题最近已经是被公众谈论的热门话题了。这种情况似乎在改变，但你对它的感受是什么，像这样一部电影的重要性是什么？





桑德拉·布洛克:还挺奇怪的，作为一个女人，我对被忽视感到很舒服。可能是因为选择了这个职业，当我走到外面的时候，我不想被人看见，我不想让任何人知道我，我不想让别人注意到自己，因为那样你就可以做更多的事。





但如果是在专业层面上被忽视，比如你在面对面进行的会议上被公然忽视，或者你意识到自己只是一个不受重视的小卒，这是非常令人沮丧的。我是在职业生涯的后期才了解到这一点，当我明白“天哪，原来只是因为我是女人”的时候，这对我来说是毁灭性的，相当震惊。





在这部电影中，几乎每个女人都在她们的职业生涯中有过类似这样的瞬间。但我的母亲从小是以另一种方式来教育我的，我完全不知道男人和女人之间的差别，直到后来这一点才有了改变。她跟我说，“你不需要靠结婚来赚钱，你要自己独立，你有这个能力去做到”。她真的是把我推到了左边，让我直到很久以后才意识到有差异。我喜欢用幽默来转移话题，在我的成长过程中有点像假小子，我不喜欢别人对我的关注，我也不喜欢男人身上的那种能量。





Mtime：凯特，你是否有过像桑德拉说的那样感觉自己是隐形的时刻?





凯特·布兰切特:你知道吗，其实我从来没考虑过自己的性别。在高中或者别的什么地方，如果一扇门因为我的性别被关上了，我的直觉就是，如果那扇门对我关闭了，我就不想再穿过它，我会成为《爱丽丝梦游仙境》中的爱丽丝，穿过这里的某扇小门。所以它所做的就是驱使我去打开其他的门，探索其他的路。





我觉得我一直在以一种令自己满意的方式工作，而不是在职业生涯中努力去达到任何特定的目标。我认为在如今的电影行业中，正在发生改变的伟大的事情是有更多不同类型的女性代表出现，这是一个深刻的变化，我不认为我们会倒退回去了。 《瞒天过海：美人计》剧照 举个例子，我一开始从没想过自己会拍电影，因为我觉得电影里都有某种类型的女演员，当我踏出戏剧学校校门的时候，人们真的不知道该拿我怎么办。所以我意识到我必须去扮演一些小角色，尽我所能去做这件事。我很开心能在剧院工作，所以我一直不认为自己会去拍电影。因为





Mtime：凯特，你刚刚在戛纳担任完电影评委会的主席。你喜欢这段经历吗，愿意再来一次吗？





凯特·布兰切特:这是我生命中最有特权的一次了，但我不知道我是否是个好领导，这个最好还是问问陪审团的其他成员。但这是我拥有过的最快乐最有趣的经历之一，这是一种权力，也是一种巨大的责任，是一个民主的过程。我觉得，当你处于领导地位的时候，你要拥有的最强大的技能之一就是深入倾听，要试着去了解每个人的意见，确保每个人的声音都被听到，我们的结果会反映出每个人对陪审团的看法。和我一起担任陪审团成员的Khadja Nin很早就说过一句明智的话，“我们不是来评判的，我们是来选择的”这是一个痛苦的过程。所以有时候当你处在领导岗位上，你会感到很痛苦，会遇到一些麻烦，这是一种让你不能掉以轻心的特权。





Mtime：桑德拉，你在电影里说了一些德语，黛安·克鲁格最近刚好用德语拍了一部电影。对你来说，你有渴望过完全用这种语言来拍一部完整的作品吗？



《瞒天过海：美人计》中文剧场版预告

桑德拉·布洛克：当然，如果剧本很好的话，我对任何能与我合作的人都持开放态度。这个名单可能不会很长，而且我没有特别梦想与之合作的导演，但是现在每年都有那么多了不起的年轻导演出现，即使是你认为自己早就认识的人，也可能会突然写出一个很棒的剧本。我现在没有什么特别的目标，我只想回家和我的孩子们一起度过一个夏天，计划一下暑假做什么，好好享受，留下一些美好的回忆。等秋天的时候，我会想想我的下一个计划 是什么。





Mtime：你有没有曾被德国导演邀请在一部德国电影中出演什么角色?







