《爱情公寓》十周年曝电影推广曲MV，同名电视剧《爱情公寓》从2008年开拍至今，正值第十周年，这首陪伴过我们青春年少的片头曲被再度演绎，电影中陈赫、孙艺洲、娄艺潇等原班人马回归。









熟悉的歌词旋律，熟悉的爱情公寓，熟悉的曾小贤、胡一菲、唐悠悠、吕子乔、张伟、陈美嘉聚在一起，他们曾为观众带来无数美好的青春回忆，此次以电影形式归来，亦为观众带来许多新期待。此支MV中有许多彩蛋，曾小贤的眉毛舞、悠悠的马桶刷、张伟的海绵宝宝浴巾等。这些细节让粉丝看了会心一笑，既是属于爱情公寓的独家回忆，也是主创团队的良苦用心。





编辑：隐饮