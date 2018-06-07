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《爱情公寓》十周年曝电影推广曲MV

再现暑假回忆杀！陈赫孙艺洲原班人马回归

2018-06-07 18:04:16 来源：Mtime时光网

《爱情公寓》十周年曝电影推广曲MV，同名电视剧《爱情公寓》从2008年开拍至今，正值第十周年，这首陪伴过我们青春年少的片头曲被再度演绎，电影中陈赫、孙艺洲、娄艺潇等原班人马回归。
       

《爱情公寓》推广曲MV《我的未来式》

时光网讯 6月6日，电影《爱情公寓》首曝推广曲《我的未来式》MV。“爱情公寓”从2008年开拍至今，正值第十周年，这首陪伴过我们青春年少的片头曲被再度演绎。片中曾小贤、胡一菲、唐悠悠、吕子乔、张伟、陈美嘉在推广曲《我的未来式》中合体演唱。今年8月10日，《爱情公寓》将以电影形式归来，继续由导演韦正、编剧汪远亲自操刀，在暑期档与大家影院重聚。

       影片推广曲《我的未来式》沿用电视剧片头曲并进行全新改编，以《爱情公寓》十周年合唱版呈现。六位主演集体献声，欢快词曲基础上增加了对粉丝们的告白“谢谢你对我微笑，十年相伴，这一路，每一步”。MV结尾，再现了电视剧中众主演第一次出场的镜头画面，引发无数催泪回忆杀。从《爱情公寓》第一季第一集在2009年8月5日上线至今，已接近十年，爱寓系列陪伴了无数观众的青春与成长。

       熟悉的歌词旋律，熟悉的爱情公寓，熟悉的曾小贤、胡一菲、唐悠悠、吕子乔、张伟、陈美嘉聚在一起，他们曾为观众带来无数美好的青春回忆，此次以电影形式归来，亦为观众带来许多新期待。此支MV中有许多彩蛋，曾小贤的眉毛舞、悠悠的马桶刷、张伟的海绵宝宝浴巾等。这些细节让粉丝看了会心一笑，既是属于爱情公寓的独家回忆，也是主创团队的良苦用心。

       电影《爱情公寓》定档于8月10日上映。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 爱情公寓 陈赫 孙艺洲
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爱情公寓

爱情公寓 (2018)

0.0

导演：韦正

主演：陈赫 娄艺潇

陈赫

陈赫

Michael Chen

职业：演员

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