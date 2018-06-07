“欧文”克里斯·帕拉特在红毯上热情向观众推荐：“这部影片中恐龙的数量前所未有，故事格局也将扩大到全世界，这样的恢弘巨制一定要在IMAX银幕上欣赏，一定会超越你的想象。”





经典IP创新元素，IMAX影院让惊悚刺激升级





该片导演是西班牙著名导演胡安·安东尼奥·巴亚纳，他曾执导过数部惊悚悬疑片，向来以特效和悬疑气氛主打擅长的他，此次更为《侏罗纪世界2》注入了全新的哥特元素，和前所未有的悬念感和惊悚感。他在中国红毯礼上激动地表示：“我们都还记得第一次看经典版《侏罗纪公园》时，内心里那种深深的恐惧感，这部影片将试图找回那种感觉。《侏罗纪世界2》应该在最大的银幕上观看。”片花中，暴虐迅猛龙雨夜偷偷溜进小女孩的房间和古堡内追逐主角等桥段已然让观众感到既害怕又想看，想必在拥有顶天立地的大银幕和水晶般的清晰画质的IMAX影院，身临其境的刺激感会让观众们情不自禁惊叫。





《侏罗纪世界2》IMAX海报 赞不绝口，众主创称赞影片为IMAX而生





时隔三年，满屏狂奔的恐龙群再次归来，重回观众视界的《侏罗纪世界2》特效及场面全面升级，相比前作更加惊险刺激。“欧文”克里斯·帕拉特在红毯上热情向观众推荐：“这部影片中恐龙的数量前所未有，故事格局也将扩大到全世界，这样的恢弘巨制一定要在IMAX银幕上欣赏，一定会超越你的想象。”布莱丝·达拉斯·霍华德则直言感慨：“我们拍摄了相当多的动作场景，比以往更多的特技镜头，这部影片就是为IMAX而生。” 片中不仅有火山爆发的宏大场面，更有各种恐龙的近景特写，在IMAX高清高亮的大银幕上，这些令人屏息凝神的精彩场景都会令观众感到身临其境。而除了惊险刺激的厮杀打斗和逃离火山这些大场面展现出了IMAX的卓绝音效外，不少惊悚场景也令人影响深刻：当迅猛龙深夜悄悄潜入，卧室中的孩童命悬一线时，单单迅猛龙流着唾液的獠牙和锋利的爪子在床边轻拂便已令人瑟瑟发抖，再配合IMAX激光校准的强大音响系统，将窗外的暴雨声，恐龙的低吼声，还有孩童的啜泣声完美呈现，瞬间激发观众肾上腺素，不自觉的屏息凝神，仿佛自己就是片中那个孤立无助的小孩，随时可能被恐龙撕成碎片。