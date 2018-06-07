6月7日，奇幻冒险电影《怪物先生》
正式杀青并曝光一组杀青大片。凭借《无间道》《志明与春娇》
系列被观众熟知、并在《一念无明》
中奉献惊艳表演的余文乐此次担纲男主，他神秘透露在影片中饰演一个“超级怪咖”，并且“是之前从未尝试过的角色”。金像影后春夏饰演女主角季末，也让不少网友直呼“期待春夏鬼马精灵的表演”。难得一见的是，同届金马奖影帝后惠英红、涂们齐聚该片，实力戏骨同台演绎引发期待。
影片讲述了季末（春夏饰）从小就因为能看见“怪物”而被视作异类，直到有一天邂逅“怪物猎人”猛哥（余文乐饰），她才发现原来世界上真的有“怪物”存在。但两人打怪的过程不幸被监控器拍下并流出，由此被卷入了一场新的风波。与以往奇幻冒险电影不同的是，《怪物先生》
用带有童趣的独特角度去解读世界，开辟了奇幻冒险题材的全新方向。
影片改编自美国图书馆协会艾里克斯文学奖（The ALA’s Alex Award）获得者A·李·马丁尼兹的同名小说。谈及为何选择将这本小说搬上大银幕，导演表示：“对它一直念念不忘，将会在保持原作丰富想象力的基础上，做出本土化改编并植入原创内容，相信观众会喜欢。”
为了全方位逼真呈现影片中的怪物世界，视效、美术团队画了上千张气氛效果图，影片开拍后，剧组包下数座摄影棚，并精心设计、建造了数十个重要场景配合绿幕拍摄，最终的特效镜头占比将超过成片的50%至60%。出品方柠萌影业介绍：“《怪物先生》
从筹备到杀青历时两年，特效筹备接近一年半，未来特效制作还将持续近9个月的时间。”
编辑：隐饮