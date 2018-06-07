由黄智亨执导、郭子健监制，余文乐、春夏主演新片《怪物先生》杀青，金马影后影帝惠英红、涂们加盟，演员阵容强大。













影片改编自美国图书馆协会艾里克斯文学奖（The ALA’s Alex Award）获得者A·李·马丁尼兹的同名小说。谈及为何选择将这本小说搬上大银幕，导演表示：“对它一直念念不忘，将会在保持原作丰富想象力的基础上，做出本土化改编并植入原创内容，相信观众会喜欢。”





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