李易峰主演新片《动物世界》计划拍摄三部曲，《滚蛋吧！肿瘤君》导演韩延新作首曝40分钟片段。李易峰直言“电影里的郑开司就像你我身边的一个超级英雄，我很想演好他。”









据说作者对作品非常爱护，如果拿不出非常打动人的改编方案，就得不到授权。韩延当时连夜写了上万字的方案，直到剧本写完才真正拿到授权。他透露“肿瘤君”之后，很多片方都想找他拍青春题材电影，但“心里没有的话硬拍，就变成了一个干活儿的”，韩延拒绝了那些邀约，把目光投向了《动物世界》。





“大家别误会，我们跟赵忠祥老师没啥关系。当初我看漫画的时候，心里就暗暗定了这个名字，这群船上的人不就是在用动物本能生存吗？我会给他们每个人一个动物属性。包括我交朋友时，也喜欢把对方想象成一种动物。”他说。





韩延的作品大都关乎命运和选择，他坦言受到一位作家的影响，那位作家说：“我从来不写没有到穷途末路的人，只有这样，戏剧化才能做到极致。”于《动物世界》主人公郑开司而言，韩延想把焦点对准到一个普通年轻人的身上，就像曾经的他自己，也走投无路过，而绝境中做出的选择是最能拷问人性的时刻。





电影看到40分钟时，片中意外背负数百万债务的郑开司，决定为植物人母亲和“恋人”周冬雨登上一搜名为“命运号”的游轮，参与神秘冒险，赢了能还清债务，输了则受到惩罚。迈克尔•道格拉斯变身狠辣大boss，是游戏世界的操控者。韩延透露，电影后半段的人性较量和命运游戏会层层升级。





因为是赌牌赌命，片中有一套玩牌的胜负规则，据说主创每天在片场干的最多的事就是找来数学高手，大家一起自查BUG，“电影拍到这儿，剩下这么多张牌对不对？每个人几颗星的‘命’没错吧”？制片人表示，欢迎观众在电影上映后，踊跃来找游戏里的BUG，看看每天绞尽脑汁的主创们是不是百密一疏。





主演李易峰非常看重这部电影，不仅一再空出档期等待开机，后期也经常跟着导演一起看剪辑，为这部片子几乎工作了一年。





李易峰在映后直言：“作为一名年轻演员，我还在成长期，还在让观众接受我的时期，所以我非常珍惜这次机会，电影里的郑开司就像你我身边的一个超级英雄，这是一个演员梦寐以求的角色，我想演好他。而且对于明星和演员两种身份，我希望用自己的行动去证明，二者是可以衔接融合的，为此我会努力。”





李易峰因为拍摄《动物世界》还跟导演韩延成了好友，他曾调侃：“韩延要没结婚的话，我就把他娶了。”两人的默契也引发周冬雨“吃醋”，她昨天在电影的发布会上爆料：“我演了10条之后，导演一声轻叹‘哎，就这样吧’，搞得我特别受伤。峰咖演的时候，导演就特别激昂‘对！你可以的！再来一条！好！好！你已经找到了感觉！’”金马影后表示受到了暴击。

作者：王小羊 编辑：隐饮