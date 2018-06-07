时光网讯
动画电影《超人总动员2》
将于6月22日登陆全国影院,影片今日发布了杜比影院版独家海报，海报色调延用了前作海报的经典红黄色系，复古感与亲切感扑面而来.
海报以城市的摩天大楼为背景，超人家族携“酷冰侠”和“小浣熊”以神秘的剪影方式宣告回归，超人家族成员不同的剪影形态似乎也预示着每个人拥有不同的超能力。此外，与前作相比，超人家族的标志性从Logo “Ⅰ”变成了“Ⅱ”，也表达出这是《超人总动员》
的续作。
《超人总动员》
是皮克斯动画工作室的经典代表作之一，更是亿万影迷共同的难忘回忆。14年后，导演兼编剧布拉德·伯德（Brad Bird）及制片人约翰·拉塞特 （John Lasseter）携原班人马一起带来《超人总动员2》
。
这部续作影片讲述了继第一部那场大战之后，超能先生成为了专职奶爸，弹力女超人来拯救世界，一家人开始面对着生活重心的转变，更令人头疼的是一家人对于如何控制小杰克的超能力依旧无能为力。这时一个新的大反派出现了，超人一家必须一边兼顾生活，一边与之对抗的故事。
即将登陆全国杜比影院的《超人总动员2》采用杜比视界格式（Dolby Vision）和杜比全景声（Dolby Atmos）制作，为观众全面升级视听体验。