《超人总动员2》曝杜比复古风海报，超人家族携“酷冰侠”和“小浣熊”以神秘的剪影方式宣告回归，海报色调延用了前作海报的经典红黄色系，复古感与亲切感扑面而来。













这部续作影片讲述了继第一部那场大战之后，超能先生成为了专职奶爸，弹力女超人来拯救世界，一家人开始面对着生活重心的转变，更令人头疼的是一家人对于如何控制小杰克的超能力依旧无能为力。这时一个新的大反派出现了，超人一家必须一边兼顾生活，一边与之对抗的故事。





即将登陆全国杜比影院的《超人总动员2》采用杜比视界格式（Dolby Vision）和杜比全景声（Dolby Atmos）制作，为观众全面升级视听体验。