上影节不能错过的50部电影
除了世界杯，还有电影节！
友情提示：上海国际电影节将于6月9日上午8点公开售票。→
2018-06-08 08:59:08 来源：Mtime时光网
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第21届上海国际电影节
时光网特稿 虽然世界杯日益临近，但影迷们除了四年一次的足球狂欢外，也不要忘记自己的节日啊！
中国历史最悠久的国际电影节——上海国际电影节即将于本月在上海举行（废话）。本届上海国际电影节将展映来自不同国家、不同文化、不同时代的近数百部电影，那么问题来了，应该挑选哪些影片在电影院中欣赏呢？
时光君今天为精选了50部值得观看的影片，一些太过耳熟能详的影片则不在这份片单中（比如希区柯克的《蝴蝶梦》，或是超级英雄大片）。
友情提示：上海国际电影节将于6月9日上午8点公开售票。
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影史经典：《沉默》
影史经典：《沉默》
导演：英格玛·伯格曼
主演：英格丽·图林、古内尔·林德布洛姆
类型：剧情
本届上海国际电影节与北影节一样，设立了瑞典电影大师英格玛·伯格曼的回顾单元，将展映多部他的经典作品。《沉默》作为“神之沉默”三部曲的最终篇，是他艺术生涯中成就最高的作品之一，其魅力不亚于《野草莓》《第七封印》这些名作。
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影史经典：《朦胧的欲望》
影史经典：《朦胧的欲望》
导演：路易斯·布努埃尔
主演：费尔南多·雷伊、卡洛尔·布盖、安赫拉·莫利纳
类型：剧情、爱情
本届上影节设立了超现实主义电影大师路易斯·布努埃尔的回顾展，《朦胧的欲望》是这位西班牙大师留给世人的最后一部作品，影片中极具创意的用两位演员出演了同一个角色，分别代表其冷若冰霜和热情似火的一面，是探讨欲望和爱情的大师之作。
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影史经典：《逍遥骑士》
影史经典：《逍遥骑士》
导演：丹尼斯·霍珀
演员：彼得·方达、丹尼斯·霍珀、杰克·尼科尔森
类型：剧情、公路片
如果你热爱电影、热爱摇滚、热爱自由，却没有看过《逍遥骑士》，那必须得去上影节补张电影票，看看彼得·方达骑着哈雷摩托穿越美国。戏里，这部彻头彻尾的摇滚电影代表了美国垮掉的一代的精神内核，而戏外，《逍遥骑士》和《雌雄大盗》《毕业生》等影片在好莱坞掀起革命，代表作新好莱坞时代的到来。
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影史经典：《三个露西亚》
影史经典：《三个露西亚》
导演：温贝托·索洛斯
主演：Raquel Revuelta、埃斯林达·努内兹、Adela Legrá
类型：剧情
电影节的其中一个价值在于，可以挖掘出因为各种原因被埋没在历史中的优秀影片，重新发现它的艺术价值和观影趣味，比如这部《三个露西亚》，相信绝大多数人都没有看过古巴电影。影片以强烈的风格，用三个片段彰显不同时期古巴的政治变迁，你会发现那些被埋没的电影，也许是最具力量感的。
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影史经典：《定理》
影史经典：《定理》
导演：皮埃尔·保罗·帕索里尼
主演：西尔瓦娜·曼加诺、特伦斯·斯坦普、马西莫·吉洛蒂、安妮·维亚泽姆斯基
类型：剧情、悬疑、情色
意大利银幕诗人，曾拍摄过《索多玛130天》的帕索里尼的经典作品之一，一位陌生的访客，改变了一个中产阶级家庭的生活面貌，极具诗意和寓言性，值得一提的是，饰演女儿的安妮·维亚泽姆斯基，是新浪潮电影大师戈达尔的第二任妻子。
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影史经典：《巴黎属于我们》
影史经典：《巴黎属于我们》
导演：雅克·里维特
主演：贝蒂·施奈德、贾尼·埃斯波西托
类型：剧情
相比于特吕弗、戈达尔、侯麦和夏布洛尔，雅克·里维特是法国电影新浪潮五虎将中最不被人熟知的一位，某种程度是因为其作品的晦涩程度完全不输戈达尔，比如这部经典作品《巴黎属于我们》，影片借着几位年轻人在巴黎游走的轨迹，表现出里维特对于巴黎、政治、戏剧以及电影的独特看法。
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影史经典：《玛丽为了回忆》
影史经典：《玛丽为了回忆》
导演：菲利普·加瑞尔
主演：莫里斯·加瑞尔、Zouzou
类型：剧情
《一日情人》让影迷们重新认识了菲利普·加瑞尔，这位后新浪潮时期的法国导演其实早在60年代就出道了，本片正是他的导演处子作，难得一见。上影节还特别设立了菲利普·加瑞尔的回顾单元，可以纵览这位被忽视电影大师的导演生涯。
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影史经典：《活死人之夜》
影史经典：《活死人之夜》
导演：乔治·A·罗梅罗
主演：杜安·琼斯、朱迪丝·奥迪娅
剧情：悬疑、恐怖
上影节今年特别设立了午夜单元，将展映一些经典恐怖片佳作，其中僵尸电影的开山之作《活死人之夜》压轴。对于这部定义了僵尸电影的经典作品无需多言，恐怖片影迷准备朝圣吧！
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影史经典：《蜜的滋味》
影史经典：《蜜的滋味》
导演：托尼·理查德森
主演：朵拉·布莱恩、罗伯特·斯蒂芬斯
类型：剧情
相比意大利新现实主义电影、法国电影新浪潮、新好莱坞电影运动、德国新电影运动，英国自由电影运动在国内影迷中得到的关注似乎不多，而托尼·理查德森就是这批英国年轻导演中的佼佼者，可以看到浓重的现实主义电影痕迹。
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影史经典：《东京暮色》
影史经典：《东京暮色》
导演：小津安二郎
主演：有马稻子、山田五十龄、笠智众、原节子
类型：剧情
提到小津安二郎，大家想到的或许是《东京物语》里的老夫妻，《晚春》中的原节子，或是《秋刀鱼之味》里颜值逆天的岩下志麻，《东京暮色》却被遗忘了。的确，《东京暮色》是小津后期作品中最为残酷的一部，剧情也比“嫁女儿”这个母题复杂悲观的多，这也是著名女星有马稻子银幕生涯的代表作。
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影史经典：《呼啸山庄》
影史经典：《呼啸山庄》
导演：安德里亚·阿诺德
主演：卡雅·斯考达里奥、妮可拉·伯利
类型：剧情、爱情
《呼啸山庄》已经被拍摄过无数次了，但最近的经典版本属于英国女导演安德里亚·阿诺德。阿诺德用自己的作者风格重新驾驭了这个阴郁的故事，用最恰当的电影语言将文本视觉化、可体验化。
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影史经典：《我的二十世纪》
影史经典：《我的二十世纪》
导演：伊尔蒂科·茵叶蒂
主演：多萝塔·塞格达、奥列格·扬科夫斯基、保卢斯·曼克
类型：剧情、喜剧
柏林金熊奖电影《肉与灵》让伊尔蒂科·茵叶蒂重新得到了观众的注视，这位匈牙利女导演不仅成为本届上影节主竞赛单元的评审，她早期的代表作品《我的二十世纪》也将展映，喜欢超现实主义风格的影迷不应错过。
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影史经典：《恶魔》
影史经典：《恶魔》
导演：亨利-乔治·克鲁佐
主演：西蒙·西涅莱、薇拉·克劳佐、保罗·默里斯
类型：悬疑、犯罪、惊悚、剧情
希区柯克是公认的悬疑大师，那法国希区柯克要不要了解一下？克鲁佐是和希胖同时代的悬疑片大师，《恶魔》是他最为经典的电影之一，悬念设计十分出彩，剧情反转扣人心弦。
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影史经典：《焚尸人》
影史经典：《焚尸人》
导演：乔拉·赫兹
主演：弗拉斯塔·赫拉莫斯托娃、鲁道夫·霍辛斯基、伊利·曼佐
类型：惊悚、恐怖、剧情
相信时光君，这是本届电影节你最不应该错过的影片之一。《焚尸人》是捷克新浪潮导演乔拉·赫兹的代表作，用极具神秘感的哥特风格和别出心裁的镜头语言，故事的主人公是一个二战时期焚尸人，他阴暗的内心与纳粹思想苟合，开始疯狂的赶尽杀绝身边人。导演乔拉·赫兹今年刚刚去世。
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影史经典：《尼斯印象》
影史经典：《尼斯印象》
导演：让·维果
类型：纪录片
让·维果俨然已成为天才和叛逆的符号，在他短短的29岁生命中，留下的每一部影像作品都成为划时代的经典。说《尼斯印象》是有史以来最具电影美感的纪录片毫不为过，在不到一个小时的时间中既有洋溢的热情，对生活的热爱，又有对文明演进的谨慎悲观，书写对法国南部小城尼斯的爱与眷恋。本届上影节还有他的其他作品展映，包括大名鼎鼎的《操行零分》。
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影史经典：《雾码头》
影史经典：《雾码头》
导演：马塞尔·卡尔内
主演：皮埃尔·布拉瑟、让·迦本
类型：惊悚、犯罪、爱情、悬疑
《雾码头》是在每本电影教科书上都被提到的影片，在各种影史榜单中也总是名列前茅，它几乎代表了法国电影在二战前的最高水准，影片的镜头对准一个破败的码头，却能让你感受到二战前阴云密布的欧洲市井，何况影片的男主角，是法国人最喜爱的男星——让·迦本。
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影史经典：《荒漠怪客》
影史经典：《荒漠怪客》
导演：尼古拉斯·雷
主演：琼·克劳馥
类型：西部
西部片对五十年代美国时局的反馈，琼·克劳馥硬朗的面孔和刚强的气质丝毫不输男性，可以将本片视为美国版的《龙门客栈》。
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影史经典：《厄舍古厦的倒塌》
影史经典：《厄舍古厦的倒塌》
导演：让·爱普斯坦
主演：让·德比古
类型：恐怖
最早被搬上大银幕的爱·伦坡小说之一，早期哥特风格电影的经典作品，同时本片也是黑泽明大师最为喜爱的影片之一。
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影史经典：《近松物语》
影史经典：《近松物语》
导演：沟口健二
主演：香川京子、长谷川一夫
类型：爱情、剧情
本片普遍被认为是电影大师沟口健二最出色的四部影片之一，一场一镜的风格彰显东方韵味，将一个常见的私奔故事拍摄的极为典雅。
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影史经典：《旅行者与魔法师》
影史经典：《旅行者与魔法师》
导演：宗萨钦哲仁波切
类型：剧情、冒险
宗萨钦哲仁波切是全球最负盛名的藏传佛教导师之一，他的另一个身份是电影导演。影片的故事发生在我们熟悉又陌生的国家不丹，厌倦乡村生活的村官想要前往梦想的美国，一路上遇到了各种各样的人物，他必须面对种种诱惑，并重新思考自己的决定。难得一见的佛教电影。
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影史经典：《意大利式离婚》
影史经典：《意大利式离婚》
导演：彼得罗·杰尔米
主演：马塞洛·马斯楚安尼、达尼埃拉·罗卡、斯特法尼娅·桑德雷利
类型：喜剧
风景如画的西西里岛，马斯楚安尼饰演的俊朗贵族与妻子的婚姻岌岌可危，但在那个年代，离婚是不被法律允许的，但马斯楚安尼有自己的办法……意大利影史上最为出色的喜剧作品，影片同时获得奥斯卡和戛纳电影节的提名。
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影史经典：《地狱门》
影史经典：《地狱门》
导演：衣笠贞之助
主演：长谷川一夫、京町子
类型：历史、爱情、剧情
日本电影史上第一部获得戛纳金棕榈大奖的电影，这个名头就已经很响了吧！影片的导演是日本电影黄金时代的天才衣笠贞之助，这也是他保存至今为数不多的几部影片之一，精致的美术和服装设计也时常被人称道。
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影史经典：《圣母街上的大人物》
影史经典：《圣母街上的大人物》
导演：马里奥·莫尼切利
主演：维托里奥·加斯曼、雷纳托·萨尔瓦托雷
类型：喜剧、犯罪
本届上影节有多部意大利经典电影展映，《圣母街上的大人物》是意大利战后电影黄金时代的喜剧代表之一，两个小偷，一群混混，他们力图实现自己宏大的盗窃计划，却阴差阳错的错过了他们想要的宝物。本片被《纽约时报》评为有史以来最伟大的千部电影之一。
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影史经典：《X圣治》
影史经典：《X圣治》
导演：黑泽清
主演：役所广司、荻原圣人
类型：恐怖、惊悚、悬疑
东京连续发生数起离奇命案，所有尸体上皆刻上“X”符号，而在场的嫌犯都不记得自己所为，这令警察们大为困惑。日本当代恐怖大师黑泽清最出色的作品之一，用类型化的叙事中镶嵌导演个人关注的母题：被时代异化的个体何去何从。
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华语佳作：《小城之春》
华语佳作：《小城之春》
导演：费穆
主演：李纬、韦伟、石羽
类型：爱情、剧情
戴锦华：1997年我在法国主持中国电影之夜，放完《小城之春》后，法国记者水泄不通把我围在中间，只问一句话：“制作年份你们搞错了吗？”我就直接回答他们：“对，这时候中国已经出现了所有你们引以为傲的新浪潮电影语言。”他们就闭嘴了。
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华语佳作：《股疯》
华语佳作：《股疯》
导演：李国立
主演：潘虹、刘青云
类型：剧情、喜剧
你没看错，潘虹与刘青云搭过戏。影片拍摄于上世纪90年代中期，是较早的大陆香港合拍电影。刘青云在片中饰演一位香港股民，在上海闯荡时认识了潘虹饰演的公交车售票员，两人沉湎其中，无法自拔。
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华语经典：《大桥下面》
华语经典：《大桥下面》
导演：白沉
主演：龚雪、张铁林、王频
类型：爱情、剧情
张铁林饰演的修车匠高志华好心收留无家可归的小裁缝（龚雪饰演），却因为小裁缝单身母亲的身份被街头巷尾议论纷纷。影片的题材如今看来不算大胆，却暗含着80年代创伤情结。
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华语佳片：《一年到头》
华语佳片：《一年到头》
导演：王竞
主演：陈刚、王昌娥、张彤
类型：剧情、喜剧
早在《大明劫》和《万箭穿心》之前，王竞导演就拍摄过不少优秀的电影作品，比如这部《一年到头》，从片名就能猜到影片大概的情节，和现在越来越浮躁的国产电影相比，《一年到头》扎实、稳重，从中也能看到对现实问题温柔的指涉。
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导演：苏珊·皮特
类型：动画、实验
本届上影节的一大亮点，便是美国女性独立动画制作人苏珊·皮特的回顾展，这部《脚球》是她创作生涯后期的代表作品，用抽象的造型和去故事化赋予影片叛逆的风骨，喜欢实验动画的朋友千万不要错过。
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导演：片渊须直
类型：动画、奇幻、冒险
片渊须直是一位低产并被低估的动画电影大师，他早年间曾拒绝了宫崎骏的合作邀请，把更多精力放在了大学的任教和研究上。近年的两部作品《空想新子和千年的魔法》《在这世界的角落》让他重新回到大家的视野，而这部《阿莱蒂公主》是他导演生涯中期的一部作品，很少有机会能在国内看到。
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导演：京田知己
类型：动画
日本机甲动画是一代人的情结，而《交响诗篇》正是当代日本机甲动画的代表，动画剧集原版人马制作，而这部在暑期档上映的日本动画电影将在上影节上首映。
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新锐电影：《爱你，西蒙》
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导演：格里格·伯兰蒂
主演：尼克·罗宾森、詹妮弗·加纳、乔什·杜哈明、小豪尔赫·兰登伯格
类型：同性、爱情
《爱你，西蒙》是最近最为热门的LGBT题材电影，大有去年CMBYN的气势，而事实上影片也更为通俗和清新，故事的背景搬到了美国校园中，这也标志着LGBT电影走出独立电影和艺术电影的光环，逐渐向更加大众化的叙事类型靠拢。
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新锐电影：《旋转玛丽》
新锐电影：《旋转玛丽》
导演：Molly McGlynn
主演：阿雅·卡什
类型：剧情
父亲的离世使酗酒成性的咨询师玛丽与同父异母的妹妹罗宾拉近了距离，即使后来了解到妹妹不是父亲的亲生女儿，玛丽仍然选择做罗宾的姐姐。一部较为冷门的独立电影，但如果你喜欢《伯德小姐》之类的影片，也会爱上它。
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新锐电影：《美国动物》
新锐电影：《美国动物》
导演：巴特·雷顿
主演：埃文·彼得斯、巴里·基奥根、布莱克·詹纳、安·唐德
类型：犯罪
“快银”埃文·彼得斯主演的小成本犯罪惊悚电影，影片根据非常不真实的真实事件改编，四个年轻人看完电影后开始自己野心勃勃的艺术品抢劫计划。影片在年初的圣丹斯电影节上大获好评。
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新锐电影：《过境》
新锐电影：《过境》
导演: 克里斯蒂安·佩措尔德
主演：葆拉·贝尔、弗兰茨·罗戈夫斯基
类型：剧情
“柏林学派”出身的导演佩措尔德已经成为德国作者导演的代表人物，他的新作《过境》的故事发生在二战时期被纳粹占领的法国马赛。为了逃避德军的追捕，Georg冒充一个已死之人的身份蒙混过关，不料遇到一位正在寻找丈夫的妻子，而她的丈夫正是Georg冒充之人。影片极具创意的用现代背景讲述过去的故事，入围今年柏林国际电影节主竞赛单元。
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新锐电影：《遗忘诗行》
新锐电影：《遗忘诗行》
导演: 阿利雷扎·哈塔米
主演: 胡安·马加略、托马斯·德尔·伊思塔、曼努埃尔·莫龙
类型：剧情
在去年威尼斯电影节上获得满堂彩的智利电影，讲述一位看守入殓房的老人，为给一位在抗议中丧生的年轻女性安排一个合适的葬礼而引发的一系列故事，颇有魔幻现实主义的味道。
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新锐电影：《扎马》
新锐电影：《扎马》
导演: 卢奎西亚·马特尔
主演: 丹尼尔·希梅内斯·卡乔、洛拉·杜埃尼亚斯、马修斯·纳克加勒
类型：剧情、历史
阿根廷女性作者导演卢奎西亚·马特尔的最新作品，在去年权威电影杂志《视与听》年度十佳中位列第二。扎马是一个出生于南美的西班牙军官，等待一封国王授予他更好的位置的调令，但他的处境有些微妙……
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新锐电影：《方向》
新锐电影：《方向》
导演：史帝芬·柯曼达瑞夫
主演：瓦西尔·巴诺夫、伊万·博尔内夫、阿森·布拉特奇基
类型：剧情
保加利亚版《地球之夜》，所有的故事都发生在一天之内，不同身份不同阶层不同职业的人们乘坐出租车，为了各自的目的奔波，是一部掷地有声的现实主义电影佳作。
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新锐电影：《南茜》
新锐电影：《南茜》
导演：克里斯蒂娜·秋
主演：安德丽亚·瑞斯波罗格 、史蒂夫·布西密
类型：剧情、惊悚、悬疑
安德丽亚·瑞斯波罗格+史蒂夫·布西密，标准的独立电影卡司阵容，南茜遭遇一对女儿在30年轻失踪的夫妻，而这让南茜开始怀疑自己小时候是被绑架的。本片在年初的圣丹斯电影节上获得不错的反馈。
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新锐电影：《你从未在此》
新锐电影：《你从未在此》
导演：琳恩·拉姆塞
主演：杰昆·菲尼克斯
类型：剧情、悬疑、惊悚
一部形式大于内容的艺术电影，属于那些沉醉于独特视听氛围的观众，琳恩·拉姆塞凭借本片奠定了自己独特的作者风格，影片入围去年戛纳电影节主竞赛单元。
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新锐电影：《迦百农》
新锐电影：《迦百农》
导演：娜丁·拉巴基
主演：娜丁·拉巴基
类型：剧情
《焦糖》导演娜丁·拉巴基的新作，入围今年戛纳电影节主竞赛单元，第一时间来到上影节参加展映！
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新锐影片：《孤狼之血》
新锐影片：《孤狼之血》
导演：白石和弥
演员：役所广司、松坂桃李、真木阳子
类型：剧情
日本黑帮电影近些年已经走向没落，除了北野武的《极恶非道》系列外鲜有质量过硬之作，而《孤狼之血》让人们看到了这一类型复兴的希望。
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新锐影片：《冷战》
新锐影片：《冷战》
导演：帕维乌·帕夫利科夫斯基
主演：乔安娜·库里格、托马斯·科特
类型：剧情、爱情
《修女艾达》导演帕维乌·帕夫利科夫斯基的全新作品，今年戛纳电影节主竞赛单元口碑佳作，讲述冷战期间的1950年代，在斯大林统治下的波兰和自由放纵的巴黎，一位追求自由的音乐家和一位满怀激情的年轻女歌手坠入了爱河的故事。延续了《修女艾达》的精美构图和黑白摄影。
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新锐影片：《小偷家族》
新锐影片：《小偷家族》
导演：是枝裕和
主演：中川雅也、安藤樱、松冈茉优、池松壮亮
类型：剧情
《无人知晓》《步履不停》的当代日本电影大师是枝裕和回归家庭题材，在刚刚结束的戛纳国际电影节上斩获最高奖金棕榈奖，第一时间就可以在上影节看到，请抓紧抢票吧！
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环球纪录：《赞美虚无》
环球纪录：《赞美虚无》
导演：Boris Mitic
主演：伊基·波普
类型：纪录片
一部挑战观影习惯，同时又紧扣“虚无”主题的电影，你很难在画面和剧情间发现联系，却因为摇滚巨星伊基·波普的念白声而沉醉。
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环球纪录：《方绣英》
环球纪录：《方绣英》
导演：王兵
类型：纪录片
当代最重要的纪录片大师，中国导演王兵去年的传记纪录片，影片纪录方秀英在这个世界上最后的时光，用镜头探讨某个地域人们对于死亡的看法。影片获得洛迦诺国际电影节最高奖金豹奖。
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环球纪录：《珍》
环球纪录：《珍》
导演：布莱特·摩根
主演：珍·古道尔
类型：纪录片
曾经凭借《拳击少年》提名奥斯卡最佳纪录片的导演布莱特·摩根的新作，用诗意的画面纪录灵长类动物学家简·古道尔的故事，十分治愈。
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环球纪录：《追逐珊瑚》
环球纪录：《追逐珊瑚》
导演：杰夫·奥洛威斯基
类型：纪录片
还记得那部震撼人心的纪录片《逐冰之旅》吗？导演杰夫·奥洛威斯基时隔五年再次将自己的摄影机潜入海底，他的新片主角是珊瑚，全球变暖而导致珊瑚大面积毁减，导演用这样的作品警醒人们日趋恶化的自然环境。
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环球纪录：《日本vs泉南石棉村》
环球纪录：《日本国vs泉南石棉村》
导演：原一男
类型：纪录片
日本最“朋克”的纪录片导演原一男回归，他将用自己的镜头再次死磕日本政府。为了发展经济，大阪南泉地区开办多家石棉工厂，石棉工人罹患致命肺病比率超高，政府却对此熟视无睹，这里的百姓从此走上维权之路，而他们的对手正是日本政府。
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环球纪录：《推销员》
环球纪录：《推销员》
导演：阿尔伯特·梅索斯、大卫·梅索斯、夏洛特·泽韦林
类型：纪录片
直接电影学派代表性导演梅索斯最为经典的一部纪录电影，将美国梦的泡影戳破，展现普通美国人生活中最为贫瘠也最为真实的一面，正如他们所说：“拍电影不是为了寻找答案，而是捕捉生活的本来面目。”本片也是他们纪录片美学登峰造极的体现。