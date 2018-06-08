时光网特稿 虽然世界杯日益临近，但影迷们除了四年一次的足球狂欢外，也不要忘记自己的节日啊！

中国历史最悠久的国际电影节——上海国际电影节即将于本月在上海举行（废话）。本届上海国际电影节将展映来自不同国家、不同文化、不同时代的近数百部电影，那么问题来了，应该挑选哪些影片在电影院中欣赏呢？

时光君今天为精选了50部值得观看的影片，一些太过耳熟能详的影片则不在这份片单中（比如希区柯克的《蝴蝶梦》，或是超级英雄大片）。

友情提示：上海国际电影节将于6月9日上午8点公开售票。