时光网讯
由二十世纪福斯出品、鬼才导演德鲁·高达
执导的悬疑惊悚电影《皇家酒店谋杀案》
，日前发布首款预告片。背景不一、各怀鬼胎的一群陌生人齐聚于美国加州太浩湖边一家经营不善的旅馆，上演一场充满猜忌、扣人心弦的悬疑大戏。
《皇家酒店谋杀案》
故事背景设定于上世纪60年代，剧情全程发生于太浩湖边一家名为“皇家酒店”的旅馆。预告片以舒缓轻松的音乐开场，几位客人入驻皇家酒店，门童则兴致勃勃地为大家介绍这家横跨加州、内华达两州的特殊旅馆。
酒店窗明几净、装修豪华，几位客人看上去也是友善健谈、爱开玩笑，然而他们的对白中还是透出了一点点诡异：这家酒店曾经人满为患，如今却是门可罗雀，而酒店的门童似乎并不欢迎一位神父入住。
在预告片的后半段，酒店背后的阴暗面逐渐显现。酒店内的一条秘密通道可以监视房间中的客人，房间里也装满了窃听器，通过这些监视手段，客人隐藏着的秘密也暴露无遗：神父在房间里忙着拆地板，两位甜姐儿玩起了“捆绑游戏”，健谈的推销员则秀起了开锁技巧……
随着预告片步入尾声，瓢泼大雨从天而降，镜头切换越来越快，绑架、劫案、搏斗等镜头一闪而过，由“锤哥”克里斯·海姆斯沃斯
饰演的邪教领袖带着邪魅笑容湿身登场，更是一举将整个气氛推上高潮。
锤哥
达妹
《皇家酒店谋杀案》
是一部融入罪案、悬疑、动作、幽默等元素的年度大戏，全明星卡司加强力制作团队，影片将于2018年10月5日登陆北美。