酒店窗明几净、装修豪华，几位客人看上去也是友善健谈、爱开玩笑，然而他们的对白中还是透出了一点点诡异：这家酒店曾经人满为患，如今却是门可罗雀，而酒店的门童似乎并不欢迎一位神父入住。

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在预告片的后半段，酒店背后的阴暗面逐渐显现。酒店内的一条秘密通道可以监视房间中的客人，房间里也装满了窃听器，通过这些监视手段，客人隐藏着的秘密也暴露无遗：神父在房间里忙着拆地板，两位甜姐儿玩起了“捆绑游戏”，健谈的推销员则秀起了开锁技巧……