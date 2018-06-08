“大表姐”詹妮弗·劳伦斯主演的谍战悬疑片《红雀》、青春校园爱情喜剧《爱你，西蒙》将在上影节展映。





“大表姐”演绎冷艳双面特工《红雀》首登内地荧幕机不可失





《红雀》以美苏冷战时期为背景，讲述了俄罗斯芭蕾舞女演员多米尼卡·叶戈罗娃（詹妮弗·劳伦斯 饰）在舞台受伤后，遭遇命运滑铁卢，迫于无奈她被自己的叔叔招募进了所谓的间谍学校。然而那里才是她噩梦的开始，对自由的向往激发了她骨子中的倔强，一场关于双面谍战成长，惊艳更悬疑的复仇大戏就这样拉开。













影片在北美上映之后很多权威媒体对影片给予了高度评价，《综艺》认为：“詹妮弗·劳伦斯在电影里向你展现了什么是真正的银幕巨星，她给每一个场景带来的别样的氛围，让处于探索中的观众们摇摆不定。” 《The Playlist》则表示：“这是导演弗朗西斯·劳伦斯迄今为止最成熟、微妙的一部作品。”





情感囧途开启纯爱之旅 C位“国际小哥哥”了解一下？





《爱你，西蒙》 与冷战时期的《红雀》气质截然相反，《爱你，西蒙》青春阳光的剧情则充满温暖与治愈，金牌导演格里格·伯兰蒂以自己情感体悟融入影片，讲述了17岁少年西蒙为保护自己隐私，被迫帮死敌追求自己闺密，却意外踏上一场妙趣横生的情感囧途。





《爱你，西蒙》剧情轻松诙谐，过程一波三折，整部影片带着气势如虹的青春气息，让西蒙的一封封信和旁白见证成长，于无声时却已悄悄打动了观众内心，还原出爱情本真的另一种模式，真实、自然且毫无违和感。影片男一号尼克·罗宾森也曾说：“这部电影见证了我们在好莱坞取得的进展，总体说来，我们现在可以为观众带来各类能引起他们共鸣的影片，无论他们的爱好如何。”













上影节除了巨星云集的红毯秀值得期待，二十世纪福斯电影此次也派出大批佳片欢迎各位影迷莅临品鉴。