时光网讯
第21届上海国际电影节即将开幕，二十世纪福斯电影公司派出大批佳片以满足各类观众观影需求，其中包括由詹姆斯·卡梅隆执导的史诗级电影《终结者》《异形2》
《深渊》《泰坦尼克号》《阿凡达》
；首次在中国联映的科幻动作片《铁血战士》
系列五部电影；除了这些经典佳片，还有最近北美上映的两部口碑佳片，一部是由“大表姐”詹妮弗·劳伦斯
主演的谍战悬疑片《红雀》
，以及一票“国际小哥哥”出演的青春校园喜剧片《爱你，西蒙》
，从文艺清新到谍战悬疑，从爱情神作到科幻丰碑，每一部都弥足珍贵。影迷们如果错失了史诗佳片，那么这两部首次登陆内地荧幕的口碑佳片《红雀》《爱你，西蒙》绝对是您的不二选择。
“大表姐”演绎冷艳双面特工《红雀》首登内地荧幕机不可失
《红雀》以美苏冷战时期为背景，讲述了俄罗斯芭蕾舞女演员多米尼卡·叶戈罗娃（詹妮弗·劳伦斯 饰）在舞台受伤后，遭遇命运滑铁卢，迫于无奈她被自己的叔叔招募进了所谓的间谍学校。然而那里才是她噩梦的开始，对自由的向往激发了她骨子中的倔强，一场关于双面谍战成长，惊艳更悬疑的复仇大戏就这样拉开。
年仅23岁便获得第85届奥斯卡影后的詹妮弗·劳伦斯，在各大国际电影节先后获得26项提名且最终斩获24项大奖，其中包括3项金球奖和奥斯卡影后，她的电影在全球获得了超过56亿美元的票房收入，其中包括《饥饿游戏》
《X战警》系列。此次《红雀》中，劳伦斯突破自我演绎双面间谍，翩然起舞大秀曼妙身姿、冷冽气质尽显狂野之美、活色生香满足观众臆想、乱世浮萍为自由而战，上演另类“魔形女”变形记，其中的成长轨迹与《饥饿游戏》也颇为相似。除此之外，电影对人性冰冷无情的刻画，不断反转再反转的跌宕剧情等都极具看点。对于喜欢谍战题材，特别是将“大表姐”詹妮弗·劳伦斯视为缪斯的粉丝来说更是不容错过。
除了“大表姐”倾情出演，堪称豪华的主创阵容也为影片品质提供了品质保障。导演弗朗西斯·劳伦斯曾执导了名噪一时的《饥饿游戏》系列电影，此次《红雀》中弗朗西斯·劳伦斯再次展现出他对悬疑紧张氛围的强大控制力，这也是他和“大表姐”继《饥饿游戏》系列电影之后再次合作。男一号由《星球大战前传》系列电影中饰演了欧文·拉尔斯的乔尔·埃哲顿
担纲，他的作品还包括《动物王国》
《勇士》《猎杀本拉登》
《了不起的盖茨》《黑色弥撒》《爱恋》
等等。《嗜血法医》
中饰演精神病医生的夏洛特·兰普林
在《红雀》中出演夫人（间谍学院老师）一角，届时观众可以确认一下眼神，你将会发现什么是真正的“惊悚”。马提亚斯·修奈尔
、杰瑞米·艾恩斯
、朱莉·理查德森
等演员每一位都不是善茬，精湛演技最大程度还原了克格勃的原貌。
影片在北美上映之后很多权威媒体对影片给予了高度评价，《综艺》认为：“詹妮弗·劳伦斯在电影里向你展现了什么是真正的银幕巨星，她给每一个场景带来的别样的氛围，让处于探索中的观众们摇摆不定。” 《The Playlist》则表示：“这是导演弗朗西斯·劳伦斯迄今为止最成熟、微妙的一部作品。”
情感囧途开启纯爱之旅 C位“国际小哥哥”了解一下？
与冷战时期的《红雀》气质截然相反，《爱你，西蒙》青春阳光的剧情则充满温暖与治愈，金牌导演格里格·伯兰蒂以自己情感体悟融入影片，讲述了17岁少年西蒙为保护自己隐私，被迫帮死敌追求自己闺密，却意外踏上一场妙趣横生的情感囧途。
《爱你，西蒙》剧情轻松诙谐，过程一波三折，整部影片带着气势如虹的青春气息，让西蒙的一封封信和旁白见证成长，于无声时却已悄悄打动了观众内心，还原出爱情本真的另一种模式，真实、自然且毫无违和感。影片男一号尼克·罗宾森也曾说：“这部电影见证了我们在好莱坞取得的进展，总体说来，我们现在可以为观众带来各类能引起他们共鸣的影片，无论他们的爱好如何。”
这样一部不走寻常路的青春片自北美上映以来口碑炸裂，烂番茄新鲜度始终保持在92%，MTC评分72，IMDb8.1，成为本年度继《黑豹》
之后第二部Cinemascore A+影片，孔雀Matt Bomer也作为先锋人物为影片代言，他在家乡德克萨斯州斯普林包场邀请影迷免费观看影片，并表示：“这是一部非常重要的影片，而且真的是一部好片子，我真诚地希望大家能来观看”。
上影节除了巨星云集的红毯秀值得期待，二十世纪福斯电影此次也派出大批佳片欢迎各位影迷莅临品鉴。