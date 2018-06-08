2018-06-08 11:42:58 来源：Mtime时光网
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编辑：汀
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LedgeGrating
3分钟前
我爱素颜
小台灯1986
32分钟前
有美人痣的比没有美人痣的美！
lalalei
35分钟前
素颜也要修图啊。。。哪有明星照会发原片的拜托。日本的人像确实拍的好，用光好，一定程度上可以遮掩脸部的瑕疵。倪妮的拍的不好，光线不好，春夏。。。麻烦把这位摄影师拖出来打死好嘛，这两张什么鬼
耗子狼1分钟前
233333确实要打死。。
渡水
38分钟前
感觉还是两个日本女孩更漂亮啊
素颜也要修图啊。。。哪有明星照会发原片的拜托。日本的人像确实拍的好，用光好，一定程度上可以遮掩脸部的瑕疵。倪妮的拍的不好，光线太硬，春夏。。。麻烦把这位摄影师拖出来打死好嘛，这两张什么鬼
公众号口袋电影
50分钟前
确定是素颜？确定没有P过？
厨狮Wei
1小时前
日本的拍摄功力还是很厉害...居然发现不到明显的瑕疵
Sethsun
她们的素材还是很美---小编这月的工资危险了
M_1608171102405988568
还用比？都用汤唯做首页了
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