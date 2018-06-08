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汤唯&倪妮&春夏正面比拼素颜美

好大胆！面对镜头秀出无底妆裸肌

2018-06-08 11:42:58 来源：Mtime时光网

她们的素颜还是很美，甚至可以说比化妆更美了~
　　时光网讯 今日，某化妆品牌发布了一组女明星素颜高清照片，让大家看到了她们无底妆的裸肌素颜照。

　　这组女明星包括汤唯春夏倪妮科洛·格蕾斯·莫瑞兹有村架纯松冈茉优，包括了中国、美国、日本三国的六位女明星，面对高清镜头，她们的素材还是很美。

   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 汤唯 春夏 倪妮 素颜
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