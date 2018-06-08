《阿凡达》将在本次上海电影节以10福特朗伯（10 Foot Lamberts, 10FL）亮度调光3D版本向观众呈现。





由20世纪福斯出品，詹姆斯卡梅隆导演的经典3D电影《阿凡达》，将在本次上海电影节以10福特朗伯（10 Foot Lamberts, 10FL）亮度调光3D版本向观众呈现。这是中国自2008年将3D电影作为商业放映以来，首度以10FL调光版为母版，做为观众的另一观影选择。在此之前，大多数在中国电影市场上映的3D电影，因应影院的放映亮度局限，都是以3.5-4.5FL调光的母版制作的。





RealD为此特殊版本的《阿凡达》提供了三场独家放映，选择在具有12FL以上放映能力的三家LUXE: A RealD Experience影厅呈现高亮3D放映。同时，RealD也支持了此特殊母版的字幕修复与制作。





高亮调光的3D版本能较好地呈现创作者在制作时准备的各种影像细节，然而放映此种高亮调光版本的3D电影，影院必须至少以同等亮度水平来放映，否则会产生过暗，颜色过深的反效果。过去由于多数影院无法以较高亮度放映3D，制作方为了迁就整体放映环境的限制，选择以较低亮度调光制作母版。这往往与理想的影像呈现方式有一定的差距。





“我们想为电影节的观众提供导演最初创作时的优质影像，同时也想告诉电影观众，越来越多的影院有更好的亮度的放映能力，它们能放映更高调光的版本，给予观众更多的选择。《阿凡达》是一部对于电影制作，3D产业与电影题材都具有划时代意义的经典影片。我们希望呈现一部与众不同的《阿凡达》来向这部影片致敬。也期望与制片方携手，提供更多高亮版本的内容，为观众带来更多视听选择，” RealD副总裁及亚太区总经理陈永文表示。





除了展映单元，RealD也再度助力电影节开幕式的3D放映环节。RealD设备已安装于电影节开幕典礼主会场 -- 上海大剧院，将于6月16日电影节开幕之夜为来自全球的现场嘉宾提供最高质量的3D观影体验。这是RealD第三度为电影节的开幕式提供放映协助。





截至2018年4月30日，RealD 3D影院系统目前已在中国4500块银幕安装；包括40家LUXE: A RealD Experience巨幕影厅，其中有8家LUXE厅于上海运营。