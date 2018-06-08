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《金蝉脱壳2》曝"毁灭者"戴夫特辑

WWE重量级冠军加盟越狱小分队 助力史泰龙

2018-06-08 14:18:19 来源：Mtime时光网

《金蝉脱壳2》曝"毁灭者"戴夫·巴蒂斯塔特辑，身为WWE世界重量级冠军，素有“野兽”之称的戴夫，重磅加盟越狱小分队，助力史泰龙在片中越狱。
       

《金蝉脱壳2》戴夫特辑

时光网讯 好莱坞越狱动作片《金蝉脱壳2》今日曝光“最强后盾”版特辑，特辑中，“毁灭者”戴夫·巴蒂斯塔饰演越狱专家雷·布雷斯林的老朋友德罗萨，身为WWE世界重量级冠军，素有“野兽”之称的戴夫，重磅加盟越狱小分队，最强越狱天团正式组建成立，一场硬碰硬的监狱交锋即将高燃上演！6月29日，影院内见证硬汉正面刚！

       在全新发布的特辑中，戴夫·巴蒂斯塔重磅亮相，采访中介绍了他所饰演的德罗萨和角色在影片中的精彩看点。他的加盟也带给影迷和主创众多惊喜，制片人马克·坎顿称赞到：“只有他是这个角色完美的人选，总的来说我们非常期待。”饰演虫子的皮特·温茨更是按捺不住激动“表白”到：“我是戴夫·巴蒂斯塔的铁粉！”戴夫从WWE赛场上为观众所熟知，转型为演员后在《银河护卫队》中塑造的毁灭者形象更是深受影迷欢迎，狂揽一众粉丝。

       此次戴夫在影片中将作为越狱天团的后盾挺身相助，成为越狱环节中必不可少的关键人物。史泰龙作为越狱天团头号首领，在采访中表示：“布雷斯林要建立一个更年轻的团队，投入他的精力，传授他的智慧，就像导师一样。”戴夫或许正是在此契机之下被史泰龙挑中成为团队一员，而他的加入无疑让剧情与画面都更丰富刺激。
 
       好莱坞越狱动作巨制《金蝉脱壳2》由史蒂文·C·米勒执导，西尔维斯特·史泰龙（《敢死队》系列）、黄晓明（《无问西东》）、戴夫·巴蒂斯塔（《银河护卫队》）、杰米·金（《罪恶之城2》）、柯蒂斯·杰克逊（《金蝉脱壳》）等联袂主演，奚梦瑶（《喜欢你》）客串，将于2018年6月29日在全国正式上映。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 金蝉脱壳2 戴夫
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戴夫·巴蒂斯塔

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