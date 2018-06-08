《金蝉脱壳2》曝"毁灭者"戴夫·巴蒂斯塔特辑，身为WWE世界重量级冠军，素有“野兽”之称的戴夫，重磅加盟越狱小分队，助力史泰龙在片中越狱。









此次戴夫在影片中将作为越狱天团的后盾挺身相助，成为越狱环节中必不可少的关键人物。史泰龙作为越狱天团头号首领，在采访中表示：“布雷斯林要建立一个更年轻的团队，投入他的精力，传授他的智慧，就像导师一样。”戴夫或许正是在此契机之下被史泰龙挑中成为团队一员，而他的加入无疑让剧情与画面都更丰富刺激。

编辑：隐饮