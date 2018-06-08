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华谊透露"手机2"拍摄正常 员工按时纳税

崔永元死磕:如果宣布档期就告到它没法上映

2018-06-08 14:44:17 来源：Mtime时光网

华谊公司透露《手机2》拍摄正常，公司及员工均依法及时缴纳相关税费。据知情人士透露，目前影片基本完成在美国的拍摄。但崔永元表示，如果《手机2》宣布档期，他会继续爆料，让该片无法上映。
       时光网讯 6月7日，华谊兄弟公司在进行投资者交流时表示，《手机2》项目在拍摄中，公司的其他业务正常开展中，公司与合作演员签署的合同均合法合规，并依法及时缴纳相关税费。

       据知情人士透露，目前影片基本完成在美国的拍摄，范冰冰也已回国。但崔永元在接受香港媒体采访时候表示，如果《手机2》宣布档期，他会继续爆料，让这部影片无法上映。

       自从《手机2》宣布开拍以来，崔永元连续在微博“放炮”，重提2003年《手机》上映时与冯小刚、刘震云的恩怨。这次他还把矛头对准该片女主角范冰冰，不仅曝光她片酬1000万的一份合同，还直指“阴阳合同”的行业乱象。随后崔永元澄清4天拿走6千万人民币的当事人，并非范冰冰，同时向她致歉。

       6月3日，国家机构发声，国家税务总局责成调查影视从业人员“阴阳合同”涉税问题。

       对于对目前事件的进展，崔永元表示始料未及，“好像被逼上梁山……一开始我只是想跟刘震云、冯小刚讨个清白”。不过，谈及这件事对《手机2》剧组的影响，崔永元曾说：“反正从我掌握的材料，我认为应该100%（停机），还不是这一个停，可能有的人电影事业就停了。”

       《手机2之朋友圈》由冯小刚执导，刘震云担纲编剧。5月10日，冯小刚发微博公布新片《手机2》概念海报，透露该片开机，《手机2》中编剧刘震云、主演葛优、范冰冰、张国立、徐帆、范伟原班人马悉数回归。



   编辑：隐饮

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关键词： 手机2 华谊 崔永元
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