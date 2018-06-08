华谊公司透露《手机2》拍摄正常，公司及员工均依法及时缴纳相关税费。据知情人士透露，目前影片基本完成在美国的拍摄。但崔永元表示，如果《手机2》宣布档期，他会继续爆料，让该片无法上映。

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]