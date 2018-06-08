《超人总动员2》在洛杉矶举办电影发布会，导演伯德说，第二集是“刚好”遇上女性主权抬头的运动发酵。众主演集体吐槽导演，拍片竟然没有人拿到过完整的剧本。









伯德导演说，第二集里弹力女超人扛起超人合法化的重任外出抵抗反派，超能先生则是留在家里当起家庭主夫，“这个家庭角色互换的桥段，早在14年前第一集上映之后就有这个点子，也是一直以来没有改变过的故事主轴之一。” 第二集制作时间非常紧凑，但和第一集一样，反派角色与故事线是一改再改，都到很后期才决定。









这次回归替“弹力女超人”配音的奥斯卡影后霍利·亨特也说，自己是在后来才真正意识到，角色在第二集中被赋予怎样的自由和责任。“我非常兴奋，不过是回忆起来后才开始真正感受到，因为我进录音室开工后几个月，才开始因为非常高兴弹力女超人的新角色，到处唱唱跳跳。”演起来非常好玩。





“但这不是要说教的电影，” 亨特说，遇到女性主权运动完全是巧合：“但确实是时候了！”









不过玩笑归玩笑，伯德真诚透露曾遇到黑暗瓶颈期，认为从前期开始到上映的两年内，观众会对超级英雄开始反感。





“但我回想起，我之所以非常喜欢第一集，不是因为超级英雄，而是因为故事中的家庭元素。超级英雄的部分只是增添风味，并不是电影的重点。这让我重拾自信，因为家庭对我而言代表着一个新的机会，因为是非常普遍的议题。”





《超人总动员2》发布会 2004年的《超人总动员》不仅商业上创下佳绩，更是获得业界和影评双重肯定，横扫大奖并夺下奥斯卡最佳动画片，成为近年皮克斯作品的经典双冠王之一。电影如此受欢迎，主要配音演员们是不是走在路上会被小朋友粉丝认出来？





“酷冰侠”、“神盾局长” 塞缪尔·杰克逊回答说，小朋友不会、但小孩的爸妈会：“小朋友都说：'你没有在做冰、也没穿蓝色超级英雄衣啊，你不是酷冰侠。”





“超能先生” 格雷格·T·尼尔森也同意，“其实情况都非常囧，因为爸妈跟小孩介绍：‘看！是超能先生！’然后小朋友就只会盯着我看…”









《超人总动员2》6月22日在内地上映 发布会上几位主演都提到拍片从来没有拿到完整的剧本，伯德导演忍不住插嘴：“哪有，你们有拿到几页的对白啊…”惹得台下哄堂大笑。霍利·亨特护航：“他（伯德）就是我们的行动字典、操作说明书！”



