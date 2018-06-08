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《超人总动员2》发布会幕后欢乐多

拍片竟没人拿过完整剧本？导演伯德遭吐槽

2018-06-08 15:35:09 来源：Mtime时光网

《超人总动员2》在洛杉矶举办电影发布会，导演伯德说，第二集是“刚好”遇上女性主权抬头的运动发酵。众主演集体吐槽导演，拍片竟然没有人拿到过完整的剧本。
       时光网洛杉矶讯 即将在6月22日在中国上映的迪士尼·皮克斯最新动画片《超人总动员2》，在洛杉矶当地时间6月7日举办电影发布会。导演布拉德·伯德带着制作人和替片中主角配音的演员们出席，包含制片人妮可·帕拉迪思·格林德尔以及约翰·沃克、“超能先生”格雷格·T·尼尔森、“弹力女超人”霍利·亨特、“新”巴小飞赫克·米尔纳、“酷冰侠” 塞缪尔·杰克逊等，分享拍摄电影的幕后过程。

       

《超人总动员2》

《超人总动员2》故事紧接着第一集，用伯德的话来说：“第二集发生在第一集结束后30秒，”但是等了14年才推出，为什么这般好事多磨，成为发布会上的焦点。新片又正正踩上好莱坞近年的两大热门：超级英雄以及女性主权抬头，大家也很好奇，该片将怎样在超级英雄电影频出的文化下杀出重围，故事又是不是要呼应支持女性主权抬头？

       伯德导演说，第二集里弹力女超人扛起超人合法化的重任外出抵抗反派，超能先生则是留在家里当起家庭主夫，“这个家庭角色互换的桥段，早在14年前第一集上映之后就有这个点子，也是一直以来没有改变过的故事主轴之一。” 第二集制作时间非常紧凑，但和第一集一样，反派角色与故事线是一改再改，都到很后期才决定。

       

格雷格·T·尼尔森和霍利·亨特饰演“超能先生”和“弹力女超人”

这样说来，《超人总动员2》女主外、男主内故事线的种子，早在近年好莱坞女性主权抬头开始之前就已种下。伯德说，第二集是“刚好”遇上女性主权抬头的运动发酵。

       这次回归替“弹力女超人”配音的奥斯卡影后霍利·亨特也说，自己是在后来才真正意识到，角色在第二集中被赋予怎样的自由和责任。“我非常兴奋，不过是回忆起来后才开始真正感受到，因为我进录音室开工后几个月，才开始因为非常高兴弹力女超人的新角色，到处唱唱跳跳。”演起来非常好玩。

       “但这不是要说教的电影，” 亨特说，遇到女性主权运动完全是巧合：“但确实是时候了！”

      《超人总动员2》也赶上好莱坞的超级英雄热潮，伯德被问到有没有哪些是他立马下令禁止的超级英雄元素？ “有，三点式着地。”然后立马示范。 “这老梗海伦（弹力女超人）第一集里面已经做过了。” “超能先生”格雷格·T·尼尔森说：“我当时都练习好了说。”

       不过玩笑归玩笑，伯德真诚透露曾遇到黑暗瓶颈期，认为从前期开始到上映的两年内，观众会对超级英雄开始反感。

       “但我回想起，我之所以非常喜欢第一集，不是因为超级英雄，而是因为故事中的家庭元素。超级英雄的部分只是增添风味，并不是电影的重点。这让我重拾自信，因为家庭对我而言代表着一个新的机会，因为是非常普遍的议题。”

       

《超人总动员2》发布会

2004年的《超人总动员》不仅商业上创下佳绩，更是获得业界和影评双重肯定，横扫大奖并夺下奥斯卡最佳动画片，成为近年皮克斯作品的经典双冠王之一。电影如此受欢迎，主要配音演员们是不是走在路上会被小朋友粉丝认出来？

       “酷冰侠”、“神盾局长” 塞缪尔·杰克逊回答说，小朋友不会、但小孩的爸妈会：“小朋友都说：'你没有在做冰、也没穿蓝色超级英雄衣啊，你不是酷冰侠。”

       “超能先生” 格雷格·T·尼尔森也同意，“其实情况都非常囧，因为爸妈跟小孩介绍：‘看！是超能先生！’然后小朋友就只会盯着我看…”

      加入第二集的新阵容包含《绝命毒师》的鲍勃·奥登科克，角色是提议又出资让超级英雄再次合法的总裁温斯顿。奥登科克表示，《超人总动员2》的视觉效果真的很棒，录音时期仅看过一小片段，首映当天在大银幕上看到的完整的故事，非常丰富又有深度，超过所有预期想像。”

       

《超人总动员2》6月22日在内地上映

发布会上几位主演都提到拍片从来没有拿到完整的剧本，伯德导演忍不住插嘴：“哪有，你们有拿到几页的对白啊…”惹得台下哄堂大笑。霍利·亨特护航：“他（伯德）就是我们的行动字典、操作说明书！”

       《超人总动员2》即将在6月22日在中国上映。时光网先前有机会到皮克斯探班采访，未来将推出更多幕后采访内容。

作者：Stephanie Wu   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 超人总动员2 StephanieWu
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