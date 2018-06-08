时光网讯
由李昕芸
执导，王千源
、袁姗姗
、刘桦
、周游
、周云鹏
联袂主演，沈腾
、张锦程
等特别出演的喜剧警匪动作电影《龙虾刑警》
将于6月22日全国上映。近日，片方发布了王千源人物特辑，片中王千源化身史上最能唠叨的警察，不论是队友还是匪徒都免不了听他一番长篇大论，这样的人物性格更为这部喜剧影片增添了亮眼色彩。
片中王千源形象大颠覆，首次尝试“话这么多”的角色！众所周知，王千源对表演十分较真，曾经为了一个30秒的镜头，三天没有喝水，提前十小时去桑拿房体验脱水感。而在《龙虾刑警》
中，王千源更是大胆尝试风格与众不同的角色，不断突破自我，一反往常大众视野中的形象。
这一次王千源凭借整容般的演技，从观众眼中冷酷奸诈的劫匪转型为正义警察，从“反派专业户”化身“麻烦探长”。花衬衫大裤衩，脾气暴躁，满脸痞气，还爱唠叨，完全颠覆了缉毒刑警在大众心目中的形象。队友面前的大哥，匪徒面前的麻烦市井小人物，这样的形象突破，给观众留下了更多的想象空间。
作为一部喜剧警匪动作电影，《龙虾刑警》
不走寻常路。王千源凭借一张金刚不烂之嘴，神乎其神的“口才”，跟匪徒“聊着天”就破了案。在王千源24小时不间断的180分贝咆哮360度无死角环绕下，配合极富张力的表演，浓厚的喜剧色彩，角色十分讨喜，幽默中又透出点小机灵，让人忍俊不禁。
据悉，电影《龙虾刑警》
即将于6月22日登陆全国院线，敬请期待！
编辑：隐饮