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《龙虾刑警》王千源化身"话痨探长"

"唐僧"上身般喋喋不休 匪徒都被聊怕了！

2018-06-08 16:36:21 来源：Mtime时光网

《龙虾刑警》曝光王千源制作，他化身"话痨探长"，凭借神乎其神的“口才”，跟匪徒“聊着天”就破了案，幽默中又透出点小机灵，让人忍俊不禁。
       

《龙虾刑警》王千源特辑

时光网讯李昕芸执导，王千源袁姗姗刘桦周游周云鹏联袂主演，沈腾张锦程等特别出演的喜剧警匪动作电影《龙虾刑警》将于6月22日全国上映。近日，片方发布了王千源人物特辑，片中王千源化身史上最能唠叨的警察，不论是队友还是匪徒都免不了听他一番长篇大论，这样的人物性格更为这部喜剧影片增添了亮眼色彩。

       片中王千源形象大颠覆，首次尝试“话这么多”的角色！众所周知，王千源对表演十分较真，曾经为了一个30秒的镜头，三天没有喝水，提前十小时去桑拿房体验脱水感。而在《龙虾刑警》中，王千源更是大胆尝试风格与众不同的角色，不断突破自我，一反往常大众视野中的形象。

       这一次王千源凭借整容般的演技，从观众眼中冷酷奸诈的劫匪转型为正义警察，从“反派专业户”化身“麻烦探长”。花衬衫大裤衩，脾气暴躁，满脸痞气，还爱唠叨，完全颠覆了缉毒刑警在大众心目中的形象。队友面前的大哥，匪徒面前的麻烦市井小人物，这样的形象突破，给观众留下了更多的想象空间。

       作为一部喜剧警匪动作电影，《龙虾刑警》不走寻常路。王千源凭借一张金刚不烂之嘴，神乎其神的“口才”，跟匪徒“聊着天”就破了案。在王千源24小时不间断的180分贝咆哮360度无死角环绕下，配合极富张力的表演，浓厚的喜剧色彩，角色十分讨喜，幽默中又透出点小机灵，让人忍俊不禁。

       据悉，电影《龙虾刑警》即将于6月22日登陆全国院线，敬请期待！

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 龙虾刑警 王千源
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龙虾刑警

龙虾刑警 (2018)

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导演：李昕芸

主演：王千源 袁姗姗

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