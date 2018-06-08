《龙虾刑警》曝光王千源制作，他化身"话痨探长"，凭借神乎其神的“口才”，跟匪徒“聊着天”就破了案，幽默中又透出点小机灵，让人忍俊不禁。









这一次王千源凭借整容般的演技，从观众眼中冷酷奸诈的劫匪转型为正义警察，从“反派专业户”化身“麻烦探长”。花衬衫大裤衩，脾气暴躁，满脸痞气，还爱唠叨，完全颠覆了缉毒刑警在大众心目中的形象。队友面前的大哥，匪徒面前的麻烦市井小人物，这样的形象突破，给观众留下了更多的想象空间。









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