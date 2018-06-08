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克鲁尼与宠物猪，2001年









克鲁尼夫妇的婚纱照登上了《Hello》杂志封面 2014年，克鲁尼做出了人生中也许是最重要的决定——他迎娶了英国-黎巴嫩双国籍的人道主义律师艾莫·阿拉慕丁，这位美艳又业务能力过硬的律师，客户包括维基解密的创始人朱利安·阿桑奇，与乌克兰前总理尤利娅·季莫申科等，诸多重要的政治人物。





用克鲁尼父亲的话来说，儿子一生中最值得骄傲的时刻，“就是乔治说服了艾莫嫁给他的那一天”。2017年，这对神仙眷侣迎来了一对双胞胎，57岁的克鲁尼第一次当了爸爸。









2008年，当年的联合国秘书长潘基文，授予克鲁尼“和平大使”的称号，从那以后，克鲁尼还为包括2010年海地地震、亚美尼亚大屠杀与今年年初佛罗里达州一所高中枪击案等天灾人祸的受害者们募捐基金，业务范围不断扩张。





2018年6月7日，乔治·克鲁尼获得了AFI（美国电影学会）所颁发的“终身成就奖”，他在好莱坞的杜比剧院中表达了自己对于电影工业的热爱。51年前，美国时任总统林登·约翰逊（肯尼迪总统被刺杀时的那位副总统）宣布，为了保留美国电影中的宝贵遗产，建立一个全国艺术组织，以此对下一代电影人进行教育，也为了给予他们应得的荣誉。





AFI由来自于美国电影、娱乐、商业与学术组织中的领袖人物组成，自1973年以来开始颁发“终身成就奖”。第一年的获得者是导演约翰·福特，当年尼克松总统还出席了颁奖晚宴。45岁的汤姆·汉克斯是当年获得“终身成就奖”中的演员中，最年轻的一位。







