时光网讯 乔治·克鲁尼
近日被AFI（美国电影协会）授予终身成就奖，颁奖典礼于6月7日在好莱坞杜比剧院举行，他在颁奖礼现场表达了自己对于电影工业的热爱。时光网在红毯上独家采访了乔治·克鲁尼
夫妇及他的圈内好友，见证这个充满喜悦与荣耀的时刻。
在接受采访时，乔治·克鲁尼
难掩兴奋之情，“作为一名演员，这是很重要的荣誉，是人生中最棒的时刻之一，能获得这个荣誉我感到很荣幸，也会保持谦虚。”乔治·克鲁尼的多年好友理查德·坎德
十分激动，“他太厉害了，我们曾经梦想过这样的场景，现在真的实现了，今天是属于他的时刻，太棒了！”
乔治·克鲁尼的另外几位好友，同样接受了来自时光网的采访。制片人诺曼·李尔
说，“我看过他的很多作品，这个奖实至名归，他不仅是个好演员，也是个好朋友，是一个好人。”理查德·唐纳
导演则表示：“这个奖是他应得的，他是最棒的演员之一，终于等来了这个时刻！”喜剧演员比尔·默瑞
则说：“和他在一起工作很有趣，他是个很有想法也很善良的人，没有大明星架子，他的活力会感染周围的人，他会耐心倾听，与别人交流，我非常喜欢和他在一起。”
乔治·克鲁尼如何拿到AFI终身成就奖？
演艺生涯&个人生活全面回顾
1994年，一部名为《急诊室的故事》
的医疗剧在NBC电视台首播，聚焦于芝加哥一家医院中的急诊室医生们。当年客串出演过一些美剧、名不经传的乔治·克鲁尼
就是剧中的卡司之一。这部剧从开播到剧终，他每年都会获得艾美奖提名，从未间断，在1995与1996年，连着给了克鲁尼两个“最佳男主角”的艾美奖提名之时，也捧红了这位面庞英俊、身材高大的男演员。
1997年，克鲁尼出演了乔·舒马赫执导的《蝙蝠侠与罗宾》
，虽然片中蝙蝠侠的紧身战服的设计让一些观众感到尴尬，影片口碑也不尽如人意，但这却是他第一次接触超级英雄电影。
1999年，演了五季《急诊室的故事》
，当克鲁尼退出剧集，想要全身心投入到电影生涯中去时，彼时已经大红大紫的这位国际巨星才刚刚38岁。从此以后，他的职业生涯一飞冲天，2000年科恩兄弟执导的《逃狱三王》
中油嘴滑舌的逃犯，2001年《十一罗汉》
与2004年的《十二罗汉》
中野心勃勃、想要抢劫赌场干大票儿的超级大盗，都让更多观众认识了这位风流倜傥的演员。
不满足仅仅做演员的克鲁尼，更是做起了导演、制片人与编剧的工作。克鲁尼的第一座奥斯卡小金人，是因在斯蒂芬·加汉
2005年导演的石油产业惊悚片《辛瑞那》
中，出演了一位与恐怖分子周旋了多年的优秀特工，获得了“最佳男配”的殊荣。
也正是同一年，他的第二部长片导演作品《晚安，好运》
根据真实事件改编，讲述了上世纪50年代，CBS的新闻记者莫洛是如何将臭名昭著的麦卡锡从政治舞台上拉下来。本片也让他在第78届奥斯卡上，同时获得了“最佳导演”与“最佳原创剧本”的提名，这一年简直是“克鲁尼年”。
之后的克鲁尼，一边保持自己在公众面前的高曝光度，获得了好莱坞“钻石王老五”的称号，一边继续在职业生涯中突飞猛进。2008年与2010年，他凭借在《迈克尔·克莱顿》
与《在云端》
的表现，两获奥斯卡影帝提名。2012年克鲁尼又是双丰收，《后人》
让他拿到了奥斯卡影帝的提名，而他更是凭借《总统杀局》
获得了“最佳改编剧本”的提名。
2013年，克鲁尼迎来了他的第二座奥斯卡奖杯——同样演（编）而优则导的好友本·阿弗莱克
执导了《逃离德黑兰》
一片，而克鲁尼身为制片人，凭借这部讲述了伊朗人质劫持事件的影片，与大本共享了“最佳影片”的大奖。
多年以来，大银幕上的克鲁尼的形象，一直是偏敏感、浪漫，又稍带伤感，对爱情充满渴望，又无法做出承诺，用锋利的幽默感来减轻情感上受到的伤痛——简直是克鲁尼本人的放大版。外型帅气、气质忧郁、又充斥着孤独感，女人总想要拯救他，男人更想要成为他。
克鲁尼与宠物猪，2001年
真实生活中的克鲁尼，可曾是一位宣称“终身不娶”的单身贵族，身边的女友来了又去（包括查理兹·塞隆
、卡梅隆·迪亚茨
等人）。近20年来，他身边最忠实的伴侣，其实是一只近300斤的越南猪Max。
2014年，克鲁尼做出了人生中也许是最重要的决定——他迎娶了英国-黎巴嫩双国籍的人道主义律师艾莫·阿拉慕丁，这位美艳又业务能力过硬的律师，客户包括维基解密的创始人朱利安·阿桑奇，与乌克兰前总理尤利娅·季莫申科等，诸多重要的政治人物。
用克鲁尼父亲的话来说，儿子一生中最值得骄傲的时刻，“就是乔治说服了艾莫嫁给他的那一天”。2017年，这对神仙眷侣迎来了一对双胞胎，57岁的克鲁尼第一次当了爸爸。
演艺生涯之外，克鲁尼对于人道主义事业，与左翼政治方面的投入矢志不渝，这也让他对于慈善事业的热衷来得水到渠成。他与《十一罗汉》
的同剧组演员布拉德·皮特
、马特·达蒙
与唐·钱德尔
等人一起，建立了“Not On Our Watch”（直译 “不能在我们眼皮底下发生”）组织，旨在阻止苏丹大屠杀。
2008年，当年的联合国秘书长潘基文，授予克鲁尼“和平大使”的称号，从那以后，克鲁尼还为包括2010年海地地震、亚美尼亚大屠杀与今年年初佛罗里达州一所高中枪击案等天灾人祸的受害者们募捐基金，业务范围不断扩张。
2018年6月7日，乔治·克鲁尼获得了AFI（美国电影学会）所颁发的“终身成就奖”，他在好莱坞的杜比剧院中表达了自己对于电影工业的热爱。51年前，美国时任总统林登·约翰逊（肯尼迪总统被刺杀时的那位副总统）宣布，为了保留美国电影中的宝贵遗产，建立一个全国艺术组织，以此对下一代电影人进行教育，也为了给予他们应得的荣誉。
AFI由来自于美国电影、娱乐、商业与学术组织中的领袖人物组成，自1973年以来开始颁发“终身成就奖”。第一年的获得者是导演约翰·福特，当年尼克松总统还出席了颁奖晚宴。45岁的汤姆·汉克斯是当年获得“终身成就奖”中的演员中，最年轻的一位。
克鲁尼在AFI颁奖典礼上