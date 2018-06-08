海报上，在飘渺云雾汇集而成的“恶魔之手”中，李易峰饰演的郑开司化身小丑，由月光深处腾云而来，脱身于重重危机之中.





电影《动物世界》IMAX 3D版本同步公映 海上冒险展现震撼视觉效果





日前，电影《动物世界》全新发布 IMAX 3D版海报，在飘渺云雾汇集而成的“恶魔之手”中，李易峰饰演的郑开司化身小丑，由月光深处腾云而来，脱身于重重危机之中，画面极具空间感，似乎也暗示着电影的情节发展。6月29日，电影《动物世界》将以IMAX 3D格式强势登陆全国IMAX影院，通过IMAX高清高亮的大银幕细腻呈现，观影过程中不会感到一丝昏暗或模糊，李易峰在游艇上的险恶环境将纤毫毕现，让观众们完完全全的沉浸在这个光怪陆离的生存游戏世界中。IMAX影院逼真震撼的音响系统具有不折不扣的穿透力量和更宽的频响范围，高音更高，低音更低，让影片场景里的声音得到完美的呈现。不论是桌上卡牌翻动的刮擦声，拳拳到肉的碰撞声，还是飙车追逐的引擎声，都将被原汁原味地传递，营造出独一无二的观影环境。观众们可以通过最身临其境的方式跟随李易峰，一起进入这场残酷的生存游戏中挑战命运。





挑战国产电影新类型 电影《动物世界》6月29日开启热血冒险





院线方面，电影《动物世界》已确定将在包括美国、加拿大、英国、德国、澳洲、新西兰、韩国、泰国等多个国家和地区同步上映。影片包含热血、冒险、动作、推理等多重元素，是国产电影类型的全新挑战，讲述了一场平凡人的翻盘游戏。李易峰饰演的郑开司因被朋友欺骗而背负数百万债务，面对重病的母亲和痴心的青梅竹马刘青，他决心登上“命运号”游轮进行游戏对决，改变自己一事无成的人生。用“剪刀、石头、布”赢取对手的星星标志，在这场生死游戏中穷尽一切手段，亡命徒们毫无底线的欺诈争夺让人性的自私与残酷暴露无遗，“命运号”最终沦为“动物世界”的斗兽场。郑开司如何绝境求生？道格拉斯饰演的幕后神秘人安德森又在策划着怎样的阴谋？一场自我救赎的残酷游戏，多重考验接踵而至。





电影《动物世界》由上海儒意影视制作有限公司、上海火龙果影视制作有限公司、北京光线影业有限公司、上海腾讯影业文化传播有限公司、引力影视投资有限公司、耳东影业（北京）有限公司、北京乐合影业文化传媒有限公司、联瑞（上海）影业有限公司、北京无限自在文化传媒股份有限公司、霍尔果斯吉翔影坊影视传媒有限公司、三月谷雨（北京）文化传媒有限公司联合出品。6月29日上映，到影院共同开启这场生死冒险！