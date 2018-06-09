当观众已经看腻了传统的爱情片后，加入奇幻元素成了为类型片注入生命力的好选择。于是，近期的大银幕上，出现了《超时空同居》这样的玩转时空的新奇爱情片，颇受欢迎。





商业电影的本质，就是给观众“造梦”。光阴如流水，一去不复返，人生中总有不少失落与遗憾。如果世界上真有后悔药多好啊。如果我们能改变过去或未来，会怎样？如果现在的自己，能和未来的自己对话，会发生什么？你或许也产生过这样的幻想，而电影的形式，就可以“实现”你的愿望。



