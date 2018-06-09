穿越了！不是一个年代也要谈恋爱
超时空恋情有多少爱可以重来？
通过电影，我们任性玩转时空，试图找寻想象中完美的爱情。在这过程中，也发现更多关于爱情的真谛。→
2018-06-09 07:34:18 来源：Mtime时光网
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导语（一）
当观众已经看腻了传统的爱情片后，加入奇幻元素成了为类型片注入生命力的好选择。于是，近期的大银幕上，出现了《超时空同居》这样的玩转时空的新奇爱情片，颇受欢迎。
商业电影的本质，就是给观众“造梦”。光阴如流水，一去不复返，人生中总有不少失落与遗憾。如果世界上真有后悔药多好啊。如果我们能改变过去或未来，会怎样？如果现在的自己，能和未来的自己对话，会发生什么？你或许也产生过这样的幻想，而电影的形式，就可以“实现”你的愿望。
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导语（二）
然而这样颠覆现实的作品，也是对编剧的考验。影片需要建立一套全新的时空法则，并且这套法则必须是足够自洽的，才不至于让观众太“跳戏”。譬如，穿越回过去改变历史的话，结果能否改变？两个来自不同时间的自己，能否在同一时间相遇？篡改历史或未来这件事本身，是否是有价值的？等等。
穿越时空的爱情片，在好莱坞、日韩、以及港台地区都有不少先例。而内地在这方面稍显落后，此前的“穿越”影片，要么如《古今大战秦俑情》《神话》靠的是粗暴简单的长生不老药；要么如曾经红极一时穿越剧，落入“戏说历史”的窠臼；真正费心思构建一套有趣而缜密的时空规则的影片并不多。
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导语（三）
值得高兴的是，我们看到了进步。借此机会，让我们回顾下中外穿越时空的爱情片，看它们如何构建展现自己的时空规则，想要表达怎样的价值观，满足了我们对于爱情与人生怎样的期待。
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《时光倒流七十年》（1980）
《时光倒流七十年》（1980）
导演：吉诺特•兹瓦克
这部电影堪称爱情穿越戏的“鼻祖”。一位鸡皮鹤发，气质高贵的老妇人在年轻的剧作家理查手里放了一块怀表，并提醒他回到她的身边，然后便走出去了。由此，理查追寻真爱穿越六十八年的时光，来到他与女演员艾丝初次邂逅的皇家大酒店，两人拾起了那段本来毫无可能发生的恋情。
她拯救了他的灵感，他则唤醒了沉睡于她灵魂深处的自尊与爱慕。在这部穿越戏中，并没有多么惊涛骇浪，做得细致舒缓，唯有美人如玉，湖面如镜，都蒙上一层金色的光晕，宛若对流金岁月的缅怀。
★ 穿越方式：复古装扮+意念
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《佩姬苏要出嫁》（1986）
《佩姬苏要出嫁》（1986）
导演：弗朗西斯•福特•科波拉
可以说是《夏洛克烦恼》的直接灵感来源了。佩姬•苏女士的穿越经历源于一场失败的婚姻，从高中时代便一直心仪的老公有朝一日突然有了新欢。面临如此尴尬的人生境遇，要强的佩姬“愤而”穿越，回到二十五年前去挽回自己的过错，她以为只要阻止当初的自己迷上未来老公，幸福便唾手可得。
为了保险起见，这个女人甚至还交了一位诗人男友，打算重塑未来的婚姻。可这些预防措施并未达到理想效果，幸福强求不得，哪怕穿越也与事无补。
★穿越方式：晕厥
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《新难兄难弟》（1993）
《新难兄难弟》（1993）
导演：陈可辛 李志毅
梁朝伟扮演的儿子楚原一直“恨爹不成钢”，认为父亲的价值观都过时，像他那样放浪形骇，随处使坏才是适应社会的法则。一夜之间便回到老香港，见证了年轻俊朗的父亲，与还是千金大小姐的母亲一段不被允许的爱情。
穿越后碰上的第一个人，便是与刚分手的女友生得一模一样的少女紫罗莲。那个时代的爱情不再是可以随意拿肉体去背叛的东西，要讲真情，讲真心，从前最不屑的，如今都要重新审视。紫罗莲为生活所迫，装扮艳丽要去舞厅上班，他这才觉出从前的那份干净有多美好。
★穿越方式：木星撞吻月球+跳地洞+中秋节
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《大话西游》（1995）
《大话西游》（1995）
导演：刘镇伟
至尊宝为拯救一只白骨精，可以反复穿越，回到她拔剑自刎前的那一刻，几次三番之后，他和她的“孽缘”竟在所谓的“轮回”里迷失了。后来便有了紫霞仙子，她手上的铃音召唤他带着“月光宝盒”，穿越时空与她相遇。紫霞在他心里流下一滴泪，令他无论经历几世风霜都无法蒸干了它。
于是有了那段经典台词：“曾经有一段真挚的爱情放在我的面前，我没有好好的珍惜，如果上天再给我一次机会，我会对那女孩说三个字——‘我爱你’。如果要加上一个期限，那就是一万年！”
★穿越方式：月光宝盒+“般若般若蜜”口诀
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《超时空要爱》（1998）
《超时空要爱》（1998）
导演：黎大炜
一位秉承“恋爱要坦诚相见”原则的小警察，死了之后才爱上一只被强暴后自杀的女鬼，两人赤裸面对面，互相都看了个清楚，于是“真命天女”就这样出现了。
如此苦侣，要挽回悲剧，就只能穿越，于是两人来到几千年前的三国，要前缘再续，无奈女孩变成了猛将吕蒙，而小警察则化身诸葛孔明。可以想像，三国人物间的关系顿时错综复杂，变得“基情”无限起来。这场啼笑皆非的穿越大戏，甚至还有个悲喜交加的结尾，令爱情故事在港式俗套中有了许多不俗的桥段。
★穿越方式：大家一起死
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《隔世情缘》（2001）
《隔世情缘》（2001）
导演：詹姆斯•曼高德
这部电影精确诠释了“百年修得共枕眠”的含义，以至于所有女人都会对片中的梅格•瑞恩羡慕嫉妒恨——一位真正的贵族绅士穿越一个世纪来抚慰她失恋的痛苦。休•杰克曼从“金刚狼”变成了风度翩翩的利奥波德公爵，用古老的礼仪和最传统的泡妞方法抱得美人归。他成功替女主角追到了抢皮包的小偷，也顺便虏获了她的心。百年姻缘一线牵，“穿越式”爱情奇迹般地抚平了梅格•瑞恩眼角的细纹，并让她成为永远的“甜心”。到最后，她顶着狂风，冲碎时间界限，毅然回到古代，与公爵情梦重圆。
★穿越方式：布鲁克林桥下的时间缺口
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《无限复活》（2002）
《无限复活》（2002）
导演：刘镇伟
李伯仁和陈天娜都是因错误修正了各自的人生旅程。他们都曾经错爱过，也错失过，于是双双穿越回两天以前去做对的事。一个是女警，一个是职业赌徒，两人在平行世界中的际遇也是截然不同。
除了“穿越”这位“月老”牵线之外，也许还因为他注意到她喝咖啡加的是代糖，以及另一半的“珍珠缘”。火花就此产生，两条不该交集的命运线如今已然碰撞，并由此向着叉路行驶。这次穿越对李伯仁来说意义重大，他不但因此赢得了爱情，还拯救了自己的良知。
★穿越方式：回头石
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《穿越时空的少女》（2006）
《穿越时空的少女》（2006）
导演：细田守
一个叫绀野真琴的少女，在十七岁的夏天，找到了百试百灵的“后悔药”，有了它，她便可以回到原来的那一刻，把来不及说的话，来不及做的事都一一付诸行动。手上那枚小小的时光机器，令她错觉生命可以无限拉长，错过的缘份也可以从头再来。
在这个充满神秘气息的夏天，她穿越过时空，享受特权的同时又接受教训，顺便还与外星来的男孩滋生青涩的爱情。直到两人分离的一刻，真琴方才领悟“珍惜眼前”的重要性，因为有些人，有些事，是穿越都无法挽回的宿命。
★穿越方式：时光机+大跳跃
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《时空线索》（2006）
《时空线索》（2006）
导演：托尼•斯科特
他认识她的时候，她已经死了，尸首肢离破碎。随后，他在追寻她被害之前的蛛丝马迹时，却见识到了什么叫真正的美人儿。
一见钟情使他愈发坚定了要挽回悲剧的决心，他跨越时空，一次次拯救濒临危难的她，与死神手中的镰刀展开对决，为了爆炸游轮上的几百条无辜性命，为了成就一段圆满的爱情，他不顾一切。这场追捕的凶险程度，使得两人从互不信任走向了患难与共，时空拼接出爱的连线。
★穿越方式：高科技
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《不能说的秘密》（2007）
《不能说的秘密》（2007）
导演：周杰伦
周杰伦导演处女作，也是巅峰之作。“这是一个不能说的秘密”是叶湘伦和路小雨爱情之旅的开场白，两人是音乐系的同学，一首神秘的钢琴曲促使两人相遇。经历青涩的恋情后，小雨却莫名失踪，小伦在寻找恋人之中揭开这个“不能说的秘密”。小雨从过去穿越而来，小伦是第一个看到她的人，也成了唯一看得到她的人。因为这个秘密，二人都被当做怪咖。相隔20年的神奇相遇，谱写一段动人情缘，也注定是一场悲剧。影片中，所有事情都围绕着“音乐”二字展开，周杰伦以他深厚的音乐素养，对“音乐与人生”的主题进行了绝佳诠释。
★穿越方式：演奏一本古老的琴谱
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《时间旅行者的妻子》（2009）
《时间旅行者的妻子》（2009）
导演：罗伯特•斯文克
这部根据小说改编的同名电影告诉我们这样一条真理：有了穿越，爱情就可以永恒。当平凡女人爱上随时会在时间隧道中自由穿行的男人时，她注定会感受到什么叫“奇妙”。她生命中任意截取一段时间与地点，都会不小心等到他的神秘造访，有时是二十岁的他，有时又是三十岁的他……穿越导致的“轮回”令她的恋情充满新奇，因为一切都可以重来，连初次邂逅也能精心设计。所谓“死亡也无法将我们分开”这样的爱情梦想，经由片中男主角的怪异体质，终于得以圆满。
★穿越方式：特殊体质
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《时空恋旅人》（2013）
《时空恋旅人》（2013）
导演：理查德·柯蒂斯
长到21岁的时候，蒂•姆雷克(多姆纳尔•格里森)突然得知一个秘密——自己家族男性都有穿越时空的能力。所以他决定运用自己的能力，让生活变得美好——说白了就是希望给自己找一个女朋友。蒂姆从康沃尔海岸搬到了伦敦，受训成为律师，在这里他终于遇上了一位漂亮但不那么自信的姑娘，名叫玛丽(瑞秋•麦克亚当斯)。
两人相爱了。然而一次为帮助房东的“穿越”当中，蒂姆不小心改变的一件小事就像“蝴蝶效应”一样让他在将来生活中没有机会遇到玛丽。蒂姆只得再度穿越，返回过去、制造偶遇、修改约会细节……
★穿越方式：小黑屋冥想
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《你的名字。》（2016）
《你的名字。》（2016）
导演：新海诚
故事在两个来自不同地区的高中生之间展开。女生三叶生活在远离大城市的乡下飞弹市，男生泷则生活在繁华都市东京。虽然在地理距离上相隔甚远，他们也互相并不认识对方，三叶和泷之间存在一种神奇的关联——他们出现在对方的梦境中，并互换灵魂。
泷踏上了寻找三叶的旅程。真相出人意料，三叶所居住的系守町在三年前彗星接近地球时所坠落的陨石事故中不幸被毁，如今已是一片废墟。泷和三叶存在的时间相隔了三年。而他们只有在黄昏时分，才能在同一时空 “相遇”。
★穿越方式：黄昏时分
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《明天的我和昨天的你约会》
《明天的我和昨天的你约会》（2016）
导演：三木孝浩
这部电影完美诠释什么叫“人生若只如初见”。宅男高山南寿在电车上对一个女孩子一见钟情，于是鼓起勇气向她表白。小松菜奈饰演的女主福寿爱美欣然接受，二人恋情稳步推进，顺风顺水到高山自己都觉得不可思议。
而这一切的背后，是一个惊天的秘密——爱美来自于未来，他们两人的时空是反向行走的。每过一天，他们都在彼此错过。那些高山的第一次，都是爱美的最后一次。尽管逻辑有些令人费解，但对于一部爱情片来说可能并不重要了。正如导演自述：“刹那即永恒，电影描绘了这种不可思议的‘时光’感觉。”
★穿越方式：自身设定
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《与君相恋100次》(2017)
《与君相恋100次》(2017)
导演：月川翔
与《初恋50次》是类似的套路，只不过“重启”的开关变成了时光倒流。乐队主唱葵海（miwa）在回家路途中遭遇车祸，青梅竹马的竹海拥有时光倒流的能力。为了留住葵海，借助能够令时光倒流的唱片，他一次次沿着时间的长河逆流而上。
影片不止一次出现米切尔•恩德的幻想小说《毛毛》，这本小说揭示了一个本质的、却被当代人忽视的道理——时间即生命。这也是这部电影的主题。
★穿越方式：老唱片
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其它
人没有穿越，但通过某个物件沟通起两个时空的恋人。可谓“君生我未生，我生君已老”，一种凄美的遗憾。
《触不到的恋人》（韩国，2000；美国，2006）
方式：往信箱里投信，沟通不同时空的人
《情迷步话机》
方式：电话沟通
《东京少女》
方式：地震引起的虫洞让现代的手机落入明治时代的人手中，月明之时，两个不同时代的人可通过这部电话沟通