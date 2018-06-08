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《四大天王》赵又廷冯绍峰"相爱相黑"

新剧照曝光 默契搭档戏外竟是塑料兄弟情！

2018-06-08 18:24:30 来源：Mtime时光网

《狄仁杰之四大天王》赵又廷、冯绍峰新剧照曝光，两人一路走来互相帮助互相扶持，但在危机之下陷入复杂的漩涡。戏里两人默契搭档，戏外却“相爱相黑”，引得网友直呼：“这就是塑料兄弟情”。
       时光网讯 电影《狄仁杰之四大天王》将于7月27日全国公映。影片由徐克执导，陈国富监制，赵又廷冯绍峰林更新阮经天马思纯主演，刘嘉玲饰演武则天。片中赵又廷和林更新再次饰演狄仁杰与沙陀忠。此次“狄沙”关系更加紧密且微妙，两人一路走来互相帮助互相扶持，但在危机之下陷入复杂的漩涡。戏里两人默契搭档，戏外却“相爱相黑”，引得网友直呼：“这就是塑料兄弟情”。

       此次《狄仁杰之四大天王》中，狄仁杰遭超级奇案，深陷史上最大危机；而其手中的亢龙锏亦引发各方觊觎，狄仁杰因此腹背受敌。赵又廷称：“狄仁杰这一次的矛盾跟困境，在于他的内心所想和实际情况有很大冲突。”并爆料此次狄仁杰“精神上出现了问题，导致他会有头疼或心痛，还会有晕倒的情况发生。” 

       在影片中，沙陀忠作为医官常伴狄仁杰左右，为其针灸治病，林更新笑称：“狄仁杰和沙陀忠的关系已经是非常亲密的了，如果没有女生的话，这个感情戏份也是够的。”

       自两部前作《通天帝国》《神都龙王》以来，沙陀忠的命运走向令人遐想。此前片方曝光部分剧照，有粉丝表示“沙陀忠的眼神从茫然无措变得犀利深沉了”。作为狄仁杰最亲密的搭档，沙陀忠是了解他最多秘密的人。而面对大唐的腥风血雨，狄仁杰心病缠身，沙陀忠也心事重重，危机之下两人陷入复杂的漩涡，这对难兄难弟将何去何从，即将揭晓。
 
       赵又廷、林更新不仅在戏中是患难与共的好兄弟，戏外也频频互动，是粉丝熟知的好哥们，两人对酒当歌，促膝长谈，更是经常互“黑”，毫不手软。在采访中问及印象深刻的场面，两人不约而同地选择了打戏，赵又廷回忆起打戏来心有余悸。

       林更新则坦白：“沙陀是一个不太会武打的人。”赵又廷立刻“补刀”：“沙陀的打戏都是被打。”因沙陀忠的造型独具异域风情，且风格百变，遭到了赵又廷的“吐槽”：“沙陀忠就挺自恋的，爱漂亮，头发上绑着辫子，穿各式各样的衣服——几乎每场戏都要换。” 

       电影《狄仁杰之四大天王》影片将于7月27日全国公映。

   编辑：隐饮

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关键词： 狄仁杰之四大天王 赵又廷 林更新
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