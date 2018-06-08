《狄仁杰之四大天王》赵又廷、冯绍峰新剧照曝光，两人一路走来互相帮助互相扶持，但在危机之下陷入复杂的漩涡。戏里两人默契搭档，戏外却“相爱相黑”，引得网友直呼：“这就是塑料兄弟情”。









在影片中，沙陀忠作为医官常伴狄仁杰左右，为其针灸治病，林更新笑称：“狄仁杰和沙陀忠的关系已经是非常亲密的了，如果没有女生的话，这个感情戏份也是够的。”





赵又廷、林更新不仅在戏中是患难与共的好兄弟，戏外也频频互动，是粉丝熟知的好哥们，两人对酒当歌，促膝长谈，更是经常互“黑”，毫不手软。在采访中问及印象深刻的场面，两人不约而同地选择了打戏，赵又廷回忆起打戏来心有余悸。





林更新则坦白：“沙陀是一个不太会武打的人。”赵又廷立刻“补刀”：“沙陀的打戏都是被打。”因沙陀忠的造型独具异域风情，且风格百变，遭到了赵又廷的“吐槽”：“沙陀忠就挺自恋的，爱漂亮，头发上绑着辫子，穿各式各样的衣服——几乎每场戏都要换。”





编辑：隐饮