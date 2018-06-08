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是枝裕和戛纳获大奖拒绝日本政府表彰

称希望和公权力保持距离 创作"微小的故事"

2018-06-08 22:49:24 来源：Mtime时光网

是枝裕和在戛纳获大奖，拒绝日本政府的所有表彰邀请，称希望和公权力保持距离。导演表示无意炒作此事，但“要和掌权者们的‘宏大故事’进行对抗，持续创作出多种多样的‘微小的故事’。”


       时光网讯 获本届戛纳电影节金棕榈大奖的《小偷家族》导演是枝裕和，近日拒绝了所有日本政府的表彰邀请，称希望和公权力保持距离。

       据外媒消息，日本文部科学大臣林芳正在参议院的文教科学委员会上，表示希望邀请是枝裕和到日本文部科学省，当面向他表达祝福。6月7日，是枝裕和导演在博客中谈到此事，称在回国后收到各种表彰邀请，但已一一拒绝：“明明还有很多其他的重要的事情需要商议，却因这种私事占据会议时间、新闻版面和电视报道，感到心有不安。”

       

《小偷家族》剧照

在是枝裕和看来，“当今社会正被逐渐陷入掌权者们的‘宏大故事’中，在这种状况下，作为一个电影导演可以做的事情，就是与这种‘宏大故事’(不分左右)进行对抗，并持续不断地创作出与‘宏大故事’相对的、多种多样的‘微小的故事’，这样做的结果，将让文化变得更加丰富多彩。”

       是枝裕和表示自己无意炒作此事，所以一直都闭口不谈“拒绝”一事，但这个话题持续发酵，所以特地在博客中写明自己的想法。他希望表彰之事可以就此告一段落，而对于电影的讨论则务必持续进行下去。“即便在如现在这样的‘和平时期’，我们也该与公权力(无论是保守派还是自由派)保持距离。”是枝裕和说。

      《小偷家族》将于6月中旬在上海电影节展映，日本公映时间为6月8日，中国台湾地区7月13日、香港地区7月5日上映。

   编辑：隐饮

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 是枝裕和 小偷家族
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小偷家族

小偷家族 (2018)

-1.0

导演：是枝裕和

主演：中川雅也 树木希林

是枝裕和

是枝裕和

Hirokazu Koreeda

职业：导演 | 编剧

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