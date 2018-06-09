所有的记忆都是潮湿的。——刘以鬯 《酒徒》











时光网讯 香港著名作家 香港著名作家 刘以鬯 先生于6月8日逝世于香港东华东院，享年99岁。刘以鬯先生的夫人罗佩云女士刚刚对外发布了讣告。





刘以鬯，原名刘同绎，1918年12月7日出生于上海，1936年发表了他第一部短篇小说《流亡的安娜·芙洛斯基》，从此宣告步入文坛。以他的出生地和作品风格来说的话，他应该算是海派作家。





刘以鬯1948年从上海赴香港，从此在香港定居。他的小说代表作有《酒徒》《对倒》《寺内》《打错了》《他有一把锋利的小刀》等等。刘以鬯也是一位媒体人，1941年他从上海圣约翰大学毕业之后，就职于重庆的《国民公报》副刊；1948年到香港之后，先后在《香港时报》《星岛日报》任编辑；1986年，他创办了月刊《香港文学》任总编辑至2000年。也就是在2000年，他发表了小说《对倒》。









《花样年华》剧照





香港媒体称，梁朝伟在《花样年华》中饰演的角色周慕云就是以刘以鬯为原型的，刚刚到香港，人生地不熟，还要写小说为生。不过，到了《2046》中，周慕云的角色和刘以鬯就相差很远了。





也就是刚刚，导演王家卫发送了一条微博悼念刘以鬯，王家卫写道：“所有的记忆都是潮湿的，悼刘以鬯先生。”















“所有的记忆都是潮湿的”，这句话很多人都是从电影《2046》中听到，实际上最早的出处就是刘以鬯小说《酒徒》。





刘以鬯小说名句摘抄——





想象使她获得一种甜蜜感觉。仿佛有人将糖浆搽在她的心上。

眼睛。眼睛。眼睛。眼睛。无数对眼睛，像夏夜的萤火虫，包围着她。

所有的视线集中在她的身上。她很快乐。喜悦犹如浪潮一般在她内心中澎湃。

——刘以鬯 《对倒》





酒变成一种护照，常常带我去到另外一个世界。我未必喜欢空白似的境界；只是更讨厌丑恶的现实。

——刘以鬯《酒徒》





所有的记忆都是潮湿的。

——刘以鬯 《酒徒》



